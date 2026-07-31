Kam vyrazit
Projekt Kinobus letos slaví 19. ročník a od konce června až do začátku září objíždí celkem 11 pražských lokalit. Na každé zastávce nabízí čtyři filmové večery od pondělí do čtvrtka. Promítá se vždy po setmění, v Kunraticích začínají projekce ve 21 hodin. Kapacita není omezena, stačí si přinést deku nebo skládací židli a dorazit včas.
Kunratická zastávka nabídne směsici oblíbených českých filmů – od komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel přes rodinný snímek Pět švestek až po filmy Cukrkandl a Srdcovka.
|
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma