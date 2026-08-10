Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná ve svém 23. ročníku opět nabídne mimořádně silný zahraniční program. Od středy do 31. srpna se v pražských Letenských sadech představí soubory, které patří k těm nejvýraznějším na současné světové novocirkusové scéně.
Největší novocirkusová událost
Zahraniční program Letní Letné je dlouhodobě jedním z důvodů, proč je festival nejvýznamnější novocirkusovou událostí ve střední Evropě. Každoročně představuje českému publiku tvorbu domácích i zahraničních souborů, které určují směr současného nového cirkusu, propojují akrobacii, tanec, divadlo, hudbu i výtvarnou imaginaci a dokazují, jak široký a proměnlivý tento obor může být.
Strhující show
Highlightem letošního ročníku bude australský soubor Circa, který se na Letní Letnou vrací po deseti letech. Do Prahy přiveze inscenaci Wolf – fyzicky intenzivní a strhující představení na pomezí akrobacie a tance, v němž deset performerů pracuje s energií smečky, rytmem i tělesnou přesností.
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Circa patří k mezinárodně nejrespektovanějším novocirkusovým souborům současnosti a jeho vystoupení sklízela ovace po celém světě. Francouzskou scénu letos zastoupí Cirque La Compagnie s představením Pandax. Pětice akrobatů v něm bere diváky na bláznivý road trip s malým Fiatem Panda a spojuje přitom humor, živou hudbu a technicky suverénní artistická čísla.