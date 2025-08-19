Letní Letné pomohla třeba také šuškanda umělců, říká zakladatel festivalu Jiří Turek

  18:00aktualizováno  19:00
Kráčíte rozpálenou Letnou a kolem vás hučí auta i tramvaje. Stačí ale odbočit do sadů a ocitnete se v úplně jiném světě. Ve stínu cirkusových stanů to žije. Na louce trénují artisté, o kousek dál se učí děti chodit po laně a všichni už vyhlížejí další představení. Každý den jich je hned několik a program je připravený až do konce prázdnin.

Ředitel a zakladatel festivalu Jiří Turek a výkonná ředitelka Ivana Pěkná Vrbíková. | foto: FRANTIŠEK ORTMANN

Co všechno návštěvníky čeká a jak festival Letní Letná zvládá vedra? O tom mluví ředitel a zakladatel festivalu Jiří Turek a výkonná ředitelka Ivana Pěkná Vrbíková.

Festival už pár dní běží a za sebou má první pořádně horký víkend. Jaká je návštěvnost a jaká atmosféra?
Jiří Turek: Atmosféra je výborná. Začátky bývají obvykle pomalejší, návštěvnost roste postupně. Letos jsme ale měli vyprodáno už první den. To ukazuje, že je o lístky obrovský zájem. Každý den je plno a je to krása. Jsme spokojení.

Ivana Pěkná Vrbíková: Přestože panovala opravdu velká vedra, která by mohla spoustu lidí odradit, nestalo se to. Máme klimatizovaná šapitó a diváci chtěli vidět program hned od začátku.

Můžu si vzít na představení vlastní lahev s pitím?
J. T.: To není problém. Jen nechceme, aby lidé chodili do šapitó s otevřenými kelímky nebo s jídlem. Do divadla se také nechodí s pivem.

Lákadlem festivalu jsou i zahraniční soubory. Jak těžké je přivézt do Prahy světové company?
J. T.: Dnes už to problém není. Když jsme začínali, neměli jsme jméno ani historii. Velkou reklamou pro nás bylo, že si umělci mezi sebou začali říkat, že je Letní Letná skvělý festival. Ta šuškanda nám hodně pomohla. Dnes už naopak společnosti oceňují, že u nás mohou strávit měsíc na jednom místě. Jinde hrají třeba tři dny a hned staví a bourají. U nás odehrají patnáct představení, stihnou se propojit s diváky i s týmem, a to je úplně jiná atmosféra. Jediné, co může být komplikace, je termín. Nejlepší soubory mají kalendáře plné i několik let dopředu.

Letní Letná

  • Festival nového cirkusu, divadla a hudby se koná v Letenských sadech až do 31. srpna.
  • Každý rok na pozvání Letní Letné přijíždějí zahraniční hvězdy, některá představení jsou mnohdy i ve střední Evropě k vidění premiérově. Celý program najdete na webu Letniletna.cz.

Kolik prostoru mají česká představení? A obstojí ve srovnání se zahraničními?
I. P. V.: Určitě obstojí! I když jsme malá země, kde není cirkusová škola a komunita není tak rozsáhlá jako třeba ve Francii, české soubory jsou kvalitou srovnatelné. A prostoru dostávají hodně. Jedno šapitó patří jen domácí produkci. Uvádíme tu české premiéry a dáváme šanci i mladým souborům. Navíc je propojíme se zahraničními, aby vznikala nová spolupráce a třeba i zahraniční turné.

J. T.: Dodám, že k nám jezdí i zahraniční producenti a manažeři, aby objevovali nové talenty. A pak si české umělce zvou na své festivaly.

Festival trvá skoro měsíc. Není těžké udržet tak dlouho pozornost diváků?
J. T.: Naopak, délka festivalu je výhoda. Program má několik vrcholů, které se konají v různých dnech. Když diváky zajímá víc představení, stihnou je všechny a nemusí si vybírat jen jedno.

I. P. V.: A pozornost drží i pestrost programu. Kromě velkých hvězd máme volně přístupná open air vystoupení. Každá show je jiná – některá dynamická, jiná zaměřená na choreografii těla. Podle reakcí diváků je jasné, že festival je baví od začátku do konce. Potlesky jsou nádherné.

J. T.: I sami umělci říkají, že české publikum je mimořádně vstřícné. Standing ovation je pro ně vždycky velká pocta. A naopak diváci jsou rádi, že vidí výjimečné show. Je to vzájemná výměna pozitivní energie.

Letní Letná ale není jen o představeních. Co všechno ještě nabízí?
J. T.: Máme tři turnusy příměstského tábora Letní Letňák. Dopoledne děti připravují vlastní představení, odpoledne mají cirkusové workshopy a na závěr je čeká vystoupení pro rodiče a přátele. Workshopy ale nabízíme i veřejnosti – kdokoliv si může zkusit žonglovat nebo chodit po laně. Máme tu také interaktivní hry z Katalánska, svařené z kovu a dřeva. Když se tam zastavíte, zjistíte, že se do nich často ponoří rodiče stejně jako děti. A nesmíme zapomenout ani na večerní koncerty, většinou klubového typu, kde si lidé mohou i zatancovat.

I. P. V.: Také letos máme výstavní stan s plakáty z celé historie festivalu – od prvního ročníku až po současnost. Spousta lidí ani neví, že jsme s Letní Letnou jezdili po republice. Byli jsme v Ostravě, Olomouci, Brně či na Lipně.

Letos jste navíc vyrazili i do Českého Krumlova…
I. P. V.: Ano, zasadili jsme tam semínko festivalu Cirkusové meandry a doufáme, že na první ročník navážeme. Je to příležitost, jak přiblížit nový cirkus i lidem mimo Prahu. Kdyby šlo o jiné město než Krumlov, asi bychom odmítli, ale to místo je tak krásné a romantické, že se nedalo říct ne. Bylo to pro nás ale náročné – festival se konal už začátkem července, tedy krátce před Letní Letnou. Naštěstí jsme to zvládli.

19. srpna 2025  19:56

