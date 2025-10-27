První roky pobytu v Belgii přezouval Petr své SUV zimu co zimu na zimní pláště. Auto používal v tomto období občas i k jízdě vozem domů do Česka. Pneumatiky s členitějším dezénem však kupoval buď v Česku, nebo v sousedním Německu, protože jak v Belgii, tak v sousedním Nizozemsku se tato výbava neprodává, nebo za velké peníze.
V Belgii nepřezouvám, říká český řidič
Obyvatelé obou zemí na pobřeží Severního moře je nepotřebují, opravdu zasněžené a namrzlé vozovky tu bývají spíše vzácností. „A nejsou povinné. Zima se tu dá, i když je kousek nad nulou i pod ní, přežít na letních gumách, i v zimě spíš prší, než sněží. Zimáky jsem nakonec úplně vyřadil z výbavy, do Česka už nejezdíme, ale létáme a tady máme na zimu auto s příslušným obutím, když jezdíváme na chalupu do Krušných hor,“ vysvětluje Petr.
Zcela ho tedy míjí pravidelný podzimní stres, kdy v Česku hledají majitelé aut ve stresu volné termíny v pneuservisech, aby jim tam přehodili letní gumy na zimní. Protože, jak je zvykem, většina z nás nechává tuto záležitost na poslední chvíli a pneuservismani říkají, že je to doba, kdy se snad ani nevyplácí chodit z práce domů a je lepší přespávat tam ve spacáku.
Doporučení není povinnost
Často se ale povinnost měnit pneumatiky vykládá jako povinnost absolutní a většina řidičů se domnívá, že od 1. listopadu, kdy termín začíná běžet, je budou policisté při každé kontrole pokutovat. Jenže od roku 2024 podle zákona platí ustanovení, podle kterého mají řidiči povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března.
„A to za určitých podmínek, které jsou přesně stanovené,“ upřesňuje například web Pneumatiky.cz. Platí to pro situaci, kdy je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. A také když lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. „Pokud je například v listopadu stále kolem dvaceti nad nulou, pokuta vám nehrozí,“ připomíná uvedený web.
Češi tedy většinou na přelomu října a listopadu přezouvají, i když vědí, že je během zimních měsíců cesty do horských oblastí nečekají. Pokud tedy tam, kde žijí, v zimním období nenapadne sníh nebo nebudou na sněhu jezdit, přečkávají pět „povinných“ měsíců na letních pneumatikách.
Kompromis v podobě celoročních pneumatik
V posledních letech jsou stále populárnější celoroční pláště, které si zachovávají kompromisní vlastnosti pro horké i chladné počasí. „Z dotazování mezi zákazníky vyplynulo, že poměr mezi zimními a celoročními pneumatikami činí 80 : 20. Ti, kteří používají celoroční pneumatiky, uvádějí jako hlavní důvod pohodlí, týká se to devadesáti procent dotazovaných. Odpadá jim tak pravidelné přezouvání i stres s dodržováním termínů,“ dokresluje situaci mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Letní gumy brzdí i v zimě líp, nesmí ale sněžit
Odborníci čas od času srovnávají vlastnosti zimních a letních gum právě v zimním období, jak se uvedené typy chovají, pokud není na vozovce sníh a námraza, ale jen sucho nebo voda. Letní pneumatiky pravidelně v takových srovnávacích testech vítězí.
Před časem došel například časopis Svět motorů k zajímavým číslům. Jednotlivé značky letních plášťů byly v zimě za sucha při rychlosti 100 kilometrů v hodině o deset až patnáct metrů „kratší“ než zimní dezény. Týkalo se to testů při teplotě sedm nad nulou, která je udávaná výrobci (viz box). Při zkouškách blíže k nule se už ale brzdné dráhy výrazněji přibližovaly, byť stále letňáky měly nad zimáky převahu.
Oteplované Česko
Také srovnávací tabulky sněhových pokrývek ve velkých městech ukazují, že zatímco v Liberci bývala v lednu maximální vrstva 28 centimetrů, ve stejném měsíci byla v Praze jen sedm centimetrů, tedy čtyřikrát nižší. V březnu byla sněhová pokrývka v průměru nulová v Brně a také v Českých Budějovicích. Pokrytí Česka sněhem se každoročně sice mírně, ale přesto stále snižuje.
Zaplatí? Nezaplatí?