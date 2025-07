Nejnavštěvovanější tuzemský aquapark pořádá již tradiční Letní Silvestr – speciální akci plnou zábavy, tobogánů, mořského vlnobití, karibských tanců a soutěží. Přijďte si užít bohatý doprovodný program a prodlouženou otevírací dobu až do až do 1:00 ráno!

Jak se tančí v Karibiku

Bujaré oslavy zpestří mistr bublinář, rozhýbe tropická taneční show, uvidíte pirátskou bitvu v mořském vlnobití, budete moct otestovat svou šikovnost a vyhrát skvělé letní ceny. Večerní program pak zahrnuje barmanskou show, akrobatické vystoupení na šálách přímo nad vodní hladinou a světelnou i ohňovou show od světově uznávané umělecké skupiny Pyroterra. V rámci Karibského léta, které pulsuje až do konce prázdnin v celém Aquapalace Praha, vystoupí fenomenální tanečnice Veronika Lálová. Předvede a naučí vás, jak se tančí v Karibiku. Její žhavá vystoupení pak doplní DJ a video show.

Prodloužená otvírací doba vám nabídne možnost sjíždět nejdelší tobogán a Divokou řeku za svitu měsíce. Celkový prožitek pak ještě umocní speciální míchané karibské drinky podávané v Pool baru nebo Coral baru přímo do vody. Na své si přijdou i vaše ratolesti, pro které je přichystaná videodiskotéka, dětský novoroční přípitek a soutěže. Závěrečný půlnoční přípitek a vítání měsíce srpna pak již bude jen třešničkou na dortu.

Kouzlo nočního saunování

Letní Silvestr vás pohltí nejen ve vodním, ale i v saunovém světě, který je největším v České republice. Zde vás čekají osvěžující procedury a speciální ručníkové show. Užijete si saunové ceremoniály pod hvězdnou oblohou a odpočiňte si v jedinečném prostředí.

Součástí vstupenky je neomezený vstup do Vodního světa od 18 hodin až do 00:59 1. srpna, vstup do největšího Saunového světa v ČR se speciálními saunovými ceremoniály, novoroční přípitek (sekt na přivítání nového měsíce), večerní jízdy na tobogánech a spousta další zábavy a soutěží po celý silvestrovský večer a noc.

Podrobný program a vstupenky najdete na www.aquapalace.cz