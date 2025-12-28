Od 1. prosince 2025 platí v Česku nová omezení pro pyrotechniku: zákaz odpalování hlučné pyrotechniky (kategorie F2, F3) 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, útulků, ZOO, stacionářů a chovů zvířat; prodej vyšších kategorií (F3, F4) je možný jen ve specializovaných prodejnách a pro osoby s odbornou způsobilostí (od 1.7.2026 i pro F3); obce mohou zavádět vlastní celoroční či plošné zákazy a pokuty se zvyšují. V Praze se ale nic nemění, stejně jako loni omezení řeší již platná vyhláška.
Kde přesně zákazy platí?
Samotná vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí výhradně v citlivých částech Prahy, konkrétně zákaz platí v památkové rezervaci, na vodních tocích a v jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, a dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech, na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od zařízení poskytujících veterinární pohotovost.
Zákaz v okolí nemocnic, domovů seniorů a zoo
Dále je zakázáno pyrotechniku odpalovat ve vzdálenosti do 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči, domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, jakožto od pozemků, na nichž je provozován například útulek nebo zoologická zahrada. Vyhláška upravuje používání pyrotechniky na území metropole s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Zákaz lampionů štěstí je na celém území hlavního města.
Na celém území metropole je zároveň zakázáno používat takzvané lampiony štěstí a další výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny. Důvodem je nekontrolovatelnost dopadu a možné založení požáru. Na stránkách pyrotechnika.praha.eu je také k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde zákaz používání pyrotechniky platí.
Kontroly a pokuty
Na dodržování zákona a vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše deset tisíc korun, ve správním řízení je možné uložit fyzické osobě pokutu do sto tisíc korun. Omezení se nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1 a profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.
Doporučení pro pejskaře
Metropole také připomíná desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra, jehož smyslem je poradit Pražanům, jak zabezpečit domácí mazlíčky v období oslav spojených s koncem roku.