Sehnat v Praze cenově dostupný pokoj nebo byt je pro řadu studentů téměř nemožné. Některé městské části proto nabízejí neobvyklou alternativu, kterou je zvýhodněné bydlení v domech s pečovatelskou službou. Podmínkou je, že mladí obyvatelé pravidelně věnují svůj čas seniorům.
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Nejde přitom o zdravotní ani profesionální péči. Studenti si se staršími sousedy povídají, chodí s nimi na procházky, zpívají, organizují společné aktivity nebo jim pomáhají s počítačem a mobilním telefonem. Na jedné straně tak stojí levnější bydlení, na druhé společnost a praktická pomoc.
Pražské projekty zastřešené městskými částmi se postupně rozšiřují. Mezigenerační bydlení v současnosti najdeme například v Praze 1, 3, 4, 5, 6 nebo 7. Přesné podmínky se ale v jednotlivých čtvrtích liší.
Na Žižkově stačilo šest tisíc měsíčně
Mezi první pražské městské části, které se do mezigeneračního bydlení pustily, patřila Praha 3. Projekt nazvaný Studenti mezi seniory začal na Žižkově v roce 2019. Radnice tehdy nabídla vysokoškolákům dva byty ve svých domech s pečovatelskou službou.
Studenti získali zvýhodněný pronájem na jeden rok. Výměnou se měli obyvatelům domu věnovat nejméně 30 hodin měsíčně. Mohli je doprovázet k lékaři nebo na procházku či je učit pracovat s moderními technologiemi.
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V roce 2023 platila jedna ze zapojených studentek za přibližně pětatřicetimetrovou garsonku kolem čtyř tisíc korun měsíčně a další dva tisíce za poplatky. Podle tehdejšího srovnání by ji komerční nájem ve stejné lokalitě vyšel přibližně na trojnásobek.
Praha 4 bude pokračovat i letos
Nejnověji se do mezigeneračního bydlení zapojila Praha 4. Projekt funguje od října 2025 v domě s byty zvláštního určení v Braníku. Společně jej zajišťují městská část, Ústav sociálních služeb Praha 4 a organizace Letokruh.
Studentky zapojené do prvního ročníku pomáhaly při aktivitách Center aktivního stáří, navštěvovaly seniory v jejich bytech, doprovázely je na procházky a účastnily se společenských akcí.
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„Mezi studentkami a seniory vznikly vztahy založené na důvěře, respektu a pravidelném setkávání. Senioři oceňují zejména pocit, že v domě nejsou sami, a možnost sdílet běžný život s mladou generací,“ hodnotí projekt Ústav sociálních služeb Praha 4.
Podle organizace nejde pouze o jednorázové návštěvy, ale o přirozený každodenní kontakt. Studentky se postupně staly součástí komunity domu a pravidelné setkávání pomáhá předcházet osamělosti starších obyvatel.
Projekt se podle organizátorů osvědčil, a bude proto pokračovat také ve školním roce 2026/2027. Podrobnosti nového výběrového řízení, výše nájemného, počet míst ani konečný termín pro podání žádostí ale zatím zveřejněny nebyly. V předchozím roce se zájemci mohli hlásit do konce srpna.
Každá městská část má jiné podmínky
Mezigenerační bydlení nabízí také další pražské radnice. Praha 6 v minulosti vyčlenila byty v domech s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a v Liboci. Studenti se seniorům věnovali deset až patnáct hodin měsíčně podle toho, zda v bytě bydlel jednotlivec, nebo pár.
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Praha 5 spustila svůj projekt v Raudnitzově domě v Hlubočepích. Uchazeči měli vedle dalších náležitostí předložit také vlastní návrh, jak by seniory zapojili do společných aktivit. Dobrovolnické činnosti se měli věnovat 20 hodin za měsíc.
V Praze 1 se první studentka nastěhovala do domu s pečovatelskou službou v říjnu 2024. V květnu následujícího roku přibyla druhá studentka v Samcově ulici. Součástí programu je nejméně 40 hodin dobrovolnické činnosti měsíčně. Při výběru rozhoduje především motivace, empatie a pozitivní vztah ke starším lidem.
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Informace o aktuálně volných bytech a přesných podmínkách je však nutné ověřit přímo u jednotlivých městských částí. Skutečnost, že projekt v dané čtvrti funguje, totiž automaticky neznamená, že právě přijímá nové žádosti.
Méně nájmu za více lidského kontaktu
Podobné projekty vznikly jako odpověď na dva zdánlivě odlišné problémy: nedostupné studentské bydlení a osamělost seniorů. Starší lidé získávají pravidelný kontakt, novou energii a pomoc s činnostmi, které pro ně mohou být obtížnější. Studentům se naopak otevírá možnost bydlet za výrazně příznivějších podmínek.
Kde se nápad zrodil?