Levné bydlení výměnou za společnost. Studenti v Praze žijí mezi seniory

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:28
Sledovat Metro na Googlu

Mezigenerační bydlení není českým vynálezem. Ve Francii ho už od roku 2006 rozvíjí organizace Ensemble2générations, která propojuje mladé lidi hledající dostupné bydlení se seniory s volným pokojem. | foto: Profimedia.cz

Místo drahého komerčního nájmu mohou studenti získat bydlení v domě s pečovatelskou službou a zároveň dělat společnost seniorům. Ti díky projektu získávají nejen společnost, ale také pomoc s běžnými činnostmi. Model funguje v několika pražských městských částech a v Praze 4 bude pokračovat i letos.

Sehnat v Praze cenově dostupný pokoj nebo byt je pro řadu studentů téměř nemožné. Některé městské části proto nabízejí neobvyklou alternativu, kterou je zvýhodněné bydlení v domech s pečovatelskou službou. Podmínkou je, že mladí obyvatelé pravidelně věnují svůj čas seniorům.

Noclehárna na chodníku? V létě v ulicích Prahy usnou bezdomovci i opilí turisté

Nejde přitom o zdravotní ani profesionální péči. Studenti si se staršími sousedy povídají, chodí s nimi na procházky, zpívají, organizují společné aktivity nebo jim pomáhají s počítačem a mobilním telefonem. Na jedné straně tak stojí levnější bydlení, na druhé společnost a praktická pomoc.

Pražské projekty zastřešené městskými částmi se postupně rozšiřují. Mezigenerační bydlení v současnosti najdeme například v Praze 1, 3, 4, 5, 6 nebo 7. Přesné podmínky se ale v jednotlivých čtvrtích liší.

Na Žižkově stačilo šest tisíc měsíčně

Mezi první pražské městské části, které se do mezigeneračního bydlení pustily, patřila Praha 3. Projekt nazvaný Studenti mezi seniory začal na Žižkově v roce 2019. Radnice tehdy nabídla vysokoškolákům dva byty ve svých domech s pečovatelskou službou.

Studenti získali zvýhodněný pronájem na jeden rok. Výměnou se měli obyvatelům domu věnovat nejméně 30 hodin měsíčně. Mohli je doprovázet k lékaři nebo na procházku či je učit pracovat s moderními technologiemi.

156 schodů k tajemstvím parku Santoška. Od Mrázovky by se bál vstoupit možná i Rambo

V roce 2023 platila jedna ze zapojených studentek za přibližně pětatřicetimetrovou garsonku kolem čtyř tisíc korun měsíčně a další dva tisíce za poplatky. Podle tehdejšího srovnání by ji komerční nájem ve stejné lokalitě vyšel přibližně na trojnásobek.

Praha 4 bude pokračovat i letos

Nejnověji se do mezigeneračního bydlení zapojila Praha 4. Projekt funguje od října 2025 v domě s byty zvláštního určení v Braníku. Společně jej zajišťují městská část, Ústav sociálních služeb Praha 4 a organizace Letokruh.

Studentky zapojené do prvního ročníku pomáhaly při aktivitách Center aktivního stáří, navštěvovaly seniory v jejich bytech, doprovázely je na procházky a účastnily se společenských akcí.

10 tun umění. V Karlíně našli tisíc mrtvých, teď na místě hřbitova ožívá příběh staré turbíny

„Mezi studentkami a seniory vznikly vztahy založené na důvěře, respektu a pravidelném setkávání. Senioři oceňují zejména pocit, že v domě nejsou sami, a možnost sdílet běžný život s mladou generací,“ hodnotí projekt Ústav sociálních služeb Praha 4.

Podle organizace nejde pouze o jednorázové návštěvy, ale o přirozený každodenní kontakt. Studentky se postupně staly součástí komunity domu a pravidelné setkávání pomáhá předcházet osamělosti starších obyvatel.

Projekt se podle organizátorů osvědčil, a bude proto pokračovat také ve školním roce 2026/2027. Podrobnosti nového výběrového řízení, výše nájemného, počet míst ani konečný termín pro podání žádostí ale zatím zveřejněny nebyly. V předchozím roce se zájemci mohli hlásit do konce srpna.

Každá městská část má jiné podmínky

Mezigenerační bydlení nabízí také další pražské radnice. Praha 6 v minulosti vyčlenila byty v domech s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a v Liboci. Studenti se seniorům věnovali deset až patnáct hodin měsíčně podle toho, zda v bytě bydlel jednotlivec, nebo pár.

Moderní sociální péče. Lidem s Alzheimerem postavili v Litvínově dvojdomy

Praha 5 spustila svůj projekt v Raudnitzově domě v Hlubočepích. Uchazeči měli vedle dalších náležitostí předložit také vlastní návrh, jak by seniory zapojili do společných aktivit. Dobrovolnické činnosti se měli věnovat 20 hodin za měsíc.

V Praze 1 se první studentka nastěhovala do domu s pečovatelskou službou v říjnu 2024. V květnu následujícího roku přibyla druhá studentka v Samcově ulici. Součástí programu je nejméně 40 hodin dobrovolnické činnosti měsíčně. Při výběru rozhoduje především motivace, empatie a pozitivní vztah ke starším lidem.

Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Informace o aktuálně volných bytech a přesných podmínkách je však nutné ověřit přímo u jednotlivých městských částí. Skutečnost, že projekt v dané čtvrti funguje, totiž automaticky neznamená, že právě přijímá nové žádosti.

Méně nájmu za více lidského kontaktu

Podobné projekty vznikly jako odpověď na dva zdánlivě odlišné problémy: nedostupné studentské bydlení a osamělost seniorů. Starší lidé získávají pravidelný kontakt, novou energii a pomoc s činnostmi, které pro ně mohou být obtížnější. Studentům se naopak otevírá možnost bydlet za výrazně příznivějších podmínek.

Kde se nápad zrodil?

  • Mezigenerační bydlení není českým vynálezem. Ve Francii ho už od roku 2006 rozvíjí organizace Ensemble2générations, která propojuje mladé lidi hledající dostupné bydlení se seniory s volným pokojem.
  • V nizozemském Deventeru zase od roku 2012 bydlí studenti v domově pro seniory zdarma, pokud svým starším sousedům věnují alespoň 30 hodin měsíčně. Právě zahraničními zkušenostmi se inspiroval také projekt na pražském Žižkově.
  • Francouzský model se pokusila převzít rovněž Plzeň prostřednictvím projektu BytSpolu. Nabízel bydlení zdarma nebo se sníženým nájemným podle rozsahu pomoci. Projekt se však podle webu Houpací osel zatím nerozběhl, především kvůli malému zájmu seniorů sdílet domácnost s cizím mladým člověkem.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Hasiči zasahují u požáru lesa na Strakonicku, vyhlásili třetí stupeň poplachu

ilustrační snímek

U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba devět hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř...

13. srpna 2026,  aktualizováno 

Levné bydlení výměnou za společnost. Studenti v Praze žijí mezi seniory

Mezigenerační bydlení není českým vynálezem. Ve Francii ho už od roku 2006...

Místo drahého komerčního nájmu mohou studenti získat bydlení v domě s pečovatelskou službou a zároveň dělat společnost seniorům. Ti díky projektu získávají nejen společnost, ale také pomoc s běžnými...

13. srpna 2026  19:28

Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál

ilustrační snímek

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na...

13. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Srážka tří aut na D10. Jeden z vážně zraněných na místě zemřel

Dálnici D10 u Mladé Boleslavi uzavřela nehoda tří vozidel. (13. srpna 2026)

Dálnici D10 u Mladé Boleslavi ve směru na Prahu uzavřela ve čtvrtek odpoledne vážná nehoda tří aut. Jeden člověk po srážce zemřel, další lidé jsou zranění. Dálnice bude podle policie uzavřená zřejmě...

13. srpna 2026  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

TrutnOFF má duchovní atmosféru, říká zakladatel. Záměry s areálem kritizuje

Pořadatel hudebního festivalu TrutnOFF Martin Věchet

Dnes začal čtyřdenní TrutnOFF Open Air Festival. „Východočeský Woodstock“, kde poprvé zahraje kapela Lucie a americká gypsy punková skupina Gogol Bordello, bude věnován nedožitým devadesátinám...

13. srpna 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

V několika přírodních nádržích v Ústeckém kraji je zhoršená kvalita vody

ilustrační snímek

Několik přírodních vodních nádrží v Ústeckém kraji se potýká se zhoršenou kvalitou vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů kvůli...

13. srpna 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati stojí

ilustrační snímek

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na...

13. srpna 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ, zhotovitel ji vypověděl

ilustrační snímek

Radní Karlovarského kraje rozhodli o odstoupení od smlouvy na rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech za...

13. srpna 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu nevhodnou ke koupání

ilustrační snímek

Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži...

13. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Římovská přehrada nepatrně sníží odtok do Malše

ilustrační snímek

Římovská přehrada od pátečního rána nepatrně sníží odtok. Do Malše poteče místo 650 litrů za vteřinu 500 litrů za vteřinu vody. Povodí Vltavy regulací reaguje...

13. srpna 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Analýza CDV: Téměř 40 procent motorkářů zemře při nehodách v zatáčkách

ilustrační snímek

Téměř čtyři z deseti motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. Podle analýzy Centra dopravního výzkumu (CDV) zemřelo v...

13. srpna 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Na Dni Zlínského kraje vystoupí O5 a Radeček, nabídne také řemesla a sport

ilustrační snímek

Kapela O5 a Radeček, rapper Paulie Garand nebo skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou vystoupí na letošním Dni Zlínského kraje. Jeho 16. ročník se uskuteční 26....

13. srpna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×