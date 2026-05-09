Městská část Praha 14 zavedla novou službu Senior taxi, která má starším obyvatelům usnadnit dopravu k lékaři, na úřady nebo za běžnými pochůzkami. Služba funguje od 4. května 2026 a je určena lidem ve věku 70 let a více s trvalým pobytem na území městské části. Výjimku tvoří obyvatelé Dolních Počernic, na které se projekt nevztahuje.
„Senior taxi vnímáme jako praktickou pomoc lidem, pro které je běžná doprava často složitá nebo fyzicky náročná. Nejde jen o cesty k lékaři, ale také o možnost dostat se na úřad, za kulturou nebo si obstarat každodenní záležitosti,“ uvedla radní Prahy 14 Aneta Hejrovská, která má sociální oblast ve své gesci.
Kam může Senior taxi jet
Službu lze využít k cestám do zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, na pošty, do bank, obchodů a dalších běžně využívaných míst na území Prahy 14.
Mimo hranice městské části mohou senioři využít dopravu například do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Bulovka, na polikliniky ve Vysočanech a na Proseku nebo na pobočky Úřadu práce v Praze 9.
Podle radnice má služba přispět ke zkvalitnění každodenního života seniorů a pomoci jim zůstat co nejdéle aktivní a soběstační.
Až 50 jízd ročně
Každý oprávněný senior může využít maximálně 50 jízd ročně. Pokud začne službu využívat v průběhu kalendářního roku, počet jízd se poměrně krátí. Cesta tam a zpět se počítá jako dvě samostatné jízdy.
Cena jedné jízdy je stanovena na 50 korun. Součástí služby je také bezplatná přeprava jedné doprovázející osoby. Senior taxi jezdí každý všední den od 7 do 15 hodin. Podobnou službu mají i další městské části. Například Praha 6 i Praha 9.
Kde získat kartičku
Podmínkou využívání služby je vlastnictví kartičky Senior taxi. Tu vydává Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 14.
Zájemci si ji mohou vyzvednout v úředních hodinách (pondělí a středa od 7.30 do 18 hodin) na adrese Bratří Venclíků 1072. Kontaktní osobou je Daniela Stoklasová (kancelář č. 118, 1. patro).
Slevy pro seniory