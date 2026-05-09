Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

Autor: Metro.cz
  12:23
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od projektu slibuje větší samostatnost a bezpečnější pohyb starších obyvatel po městě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marie Stránská, MAFRA

Městská část Praha 14 zavedla novou službu Senior taxi, která má starším obyvatelům usnadnit dopravu k lékaři, na úřady nebo za běžnými pochůzkami. Služba funguje od 4. května 2026 a je určena lidem ve věku 70 let a více s trvalým pobytem na území městské části. Výjimku tvoří obyvatelé Dolních Počernic, na které se projekt nevztahuje.

„Senior taxi vnímáme jako praktickou pomoc lidem, pro které je běžná doprava často složitá nebo fyzicky náročná. Nejde jen o cesty k lékaři, ale také o možnost dostat se na úřad, za kulturou nebo si obstarat každodenní záležitosti,“ uvedla radní Prahy 14 Aneta Hejrovská, která má sociální oblast ve své gesci.

Kam může Senior taxi jet

Službu lze využít k cestám do zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, na pošty, do bank, obchodů a dalších běžně využívaných míst na území Prahy 14.

Mimo hranice městské části mohou senioři využít dopravu například do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Bulovka, na polikliniky ve Vysočanech a na Proseku nebo na pobočky Úřadu práce v Praze 9.

Podle radnice má služba přispět ke zkvalitnění každodenního života seniorů a pomoci jim zůstat co nejdéle aktivní a soběstační.

Až 50 jízd ročně

Každý oprávněný senior může využít maximálně 50 jízd ročně. Pokud začne službu využívat v průběhu kalendářního roku, počet jízd se poměrně krátí. Cesta tam a zpět se počítá jako dvě samostatné jízdy.

Cena jedné jízdy je stanovena na 50 korun. Součástí služby je také bezplatná přeprava jedné doprovázející osoby. Senior taxi jezdí každý všední den od 7 do 15 hodin. Podobnou službu mají i další městské části. Například Praha 6 i Praha 9.

Kde získat kartičku

Podmínkou využívání služby je vlastnictví kartičky Senior taxi. Tu vydává Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 14.

Zájemci si ji mohou vyzvednout v úředních hodinách (pondělí a středa od 7.30 do 18 hodin) na adrese Bratří Venclíků 1072. Kontaktní osobou je Daniela Stoklasová (kancelář č. 118, 1. patro).

Slevy pro seniory

  • Senioři v hlavním městě mají řadu výhod. Některé platí od 65 let, jiné zase až od sedmdesáti.
  • Pro další slevy je zase potřeba bydlet v té „správné“ městské části.
  • Více informací zjistíte v našem přehledu.
Témata: Radnice, Praha 14, Praha 9

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí

Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v pražské Blanické ulici hasiči...

V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici v sobotu hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu několik lidí, dva lidé se nadýchali zplodin. Odhadovaná škoda je dva miliony korun, příčinu požáru...

9. května 2026  12:22,  aktualizováno  13:39

Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší

U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. Znamená...

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku...

9. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus

Zaměstnankyně vkládají vyprané a odstředěné prádlo do velkokapacitního žehliče....

Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník... Měla by mezi ně patřit i práce pradláků či pradlen. A přesto to neplatí beze zbytku. Covid po roce...

9. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

