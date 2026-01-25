Nejslavnější éra tradičních jídelen, kde si zákazník svou objednávku od pultu odnesl na umělohmotném tácu, skončila už po revoluci. Například slavný Automat Koruna své dveře definitivně zavřel v roce 1992.
Nebyla Korunka jako Koruna. Samoobslužný bufet na Václaváku měl být nočním útočištěm hladových
Vyhnala je hlavně záplava fast foodů. Samoobsluhy se nicméně dokázaly udržet a jejich chvíle ještě neskončila, jak dokazuje například nedávno znovuotevřená jídelna U Rozvařilů. V legendárním podniku s dlouhou historií začal po více než roční pauze nový majitel znovu vařit jen před pár týdny.
Kde se levně najíst
Praha je tradičními tácovnami doslova posetá. Stejně jako v minulosti snoubí tři nejdůležitější aspekty – zákazník v nich dostane rychlé, teplé a hlavně levné jídlo. Přinášíme tipy na desítku z nich.
Lidová jídelna Těšnov
- Těšnov 1163/5, Praha 1
- Všední dny 10:30-14:30
- Hlavní jídlo od 99 korun
- Přijímá platby kartou
Po vstupu do jedné ze stálic pražských jídelen na zákazníka dýchne atmosféra let minulých. Současnost tu připomíná jen dvojice televizních obrazovek s aktuálním menu. V nabídce tu každý den mají nejméně dvanáct hotových jídel, dvě polévky a několik druhů salátů. Zchlazené pokrmy se tu dají koupit i s sebou.
U jídla se tu setkávají všechny vrstvy, vedle sebe tu obědvají dělníci, řidiči tramvají i zaměstnanci z kanceláří. A jídelna je skutečně populární, stále přicházejí další a další hosté, rychlá obsluha je však s grácií odbavuje.
Jídelna Světozor
- Vodičkova 39, Praha 1
- Denně 10:00-15:00
- Denní menu od 169 korun
- Přijímá platby kartou
I tradiční jídelna přímo na Václavském náměstí působí, jako by se tu zastavil čas. Dokonce i nabídku zaměstnanci stále vypisují na podsvícené tabulky. Připraveni jsou však také na turisty, celé menu je tu rovněž v angličtině.
V nabídce tu každý den je nejméně dvacet jídel, z nichž několik je vždy bezmasých. Vybranou pětici z nich vždy pořídíte ve výhodném menu. Jídelnu najdete za nenápadnými dveřmi v pasáži Světozor vedle vchodu do stejnojmenného kina. Je v podzemí, ale mají tu i výtah.
Samoobslužná restaurace, poliklinika Spálená
- Spálená 12, Praha 1
- Všední dny 11:00-14:00
- Hlavní jídlo od 140 korun
- Přijímá platby kartou
Velká jídelna skrytá v zadní části polikliniky nabízí jídla upravená tak, aby byla vhodná pro pacienty – což ovšem neznamená, že by byly pokrmy jakkoli ochuzené. Odpovídá tomu i zájem strávníků, kteří sem z ulice proudí.
V nabídce denně najdete dva druhy polévek, pětici hotových jídel, z nichž jedno je vegetariánské, a rovněž minutku na vyžádání. Ceník je tu stanovený fixně – polévka vyjde na 29 korun, hlavní jídlo s masem na 140 korun, minutka o dvacet korun dráž.
Americké brambory z lenosti a segedín z pastýře. Znáte příběhy českých klasik?
Kantýna Sekery
- Nádražní 56/106, Praha 5
- Všední dny 6:30-18:30
- Hlavní jídlo od 119 korun
- Přijímá platby kartou
Moderní prostor jen pár kroků od křižovatky Anděl skrývá typickou tácovou jídelnu zaměřenou na české klasiky. V nabídce mívají nejméně pětici hotovek a dvě polévky, včetně místní vyhlášené dršťkové. Dát si tu můžete i několik masových specialit prodávaných na váhu.
Jídla tu připravují ze surovin z vlastního řeznictví, které sídlí hned ve vedlejším vchodě. V přízemí jsou jen zvýšené stoly určené ke konzumaci ve stoje nebo na barových stoličkách, o něco větší prostor určený k sezení je v podzemí.
Gastro Karlín a restaurace Minutka
- Křižíkova 123/69, Praha 8
- Všední dny 11:00-13:30 a 10:30-14:30
- Menu od 159 korun
- Přijímá platební karty
V průjezdu nenápadného domu jen pár kroků od stanice metra Křižíkova najdete hned dva provázané podniky. V prvním patře je klasická jídelna Gastro Karlín. Podnik každý den nabízí sedm hotových jídel. Celé menu tu vyjde už na 159 korun.
V přízemí je pak samoobslužná restaurace Minutka, která otevírá ještě o půl hodiny dříve. Část nabídky je tu stejná jako v prvním patře, ale na výběr tu je z více polévek a připraví vám tu i steaky. Restaurace má i vlastní zahrádku.
Jídelna Vozovna Pankrác
- Nám. Hrdinů 725/13, Praha 4 (vstup z ulice Na Veselí)
- Všední dny 7:00-14:00
- Hlavní jídlo od 121 korun
- Přijímá platby kartou
Veřejnou jídelnu skýtá také provozní budova tramvajové vozovny na Pankráci. Každý den je v nabídce polévka a minimálně čtyři různá hotová jídla, na bezmasou variantu ale narazíte málokdy.
Přístup je trochu komplikovanější, vchází se brankou ve zdi vozovny v ulici Na Veselí jen pár kroků od magistrály. Kousek za ní už se skrývá klasická závodní jídelna pro řidiče tramvají i další zaměstnance dopravního podniku.
Najíst se tu ale může kdokoli – kromě pracovníků z okolních kanceláří ji určitě ocení i nadšenci hromadné dopravy. Na chodbě vedoucí k jídelně totiž mohou například studovat pokyny pro řidiče a další materiály. A branka ve zdi vede na můstek přes obratovou kolej vozovny.
Jídelna na Výtoni
- Ladova 2044/3, Praha 2
- Všední dny 9:00-15:00
- Hlavní jídlo od 119 korun
- Přijímá platby kartou
Trošku zastrčený tradiční bufet v moderním hávu leží jen pár kroků od vltavské náplavky i stejnojmenné zástavky. Moderní propriety doplňuje tradiční nabídková tabule s ručně popsanými lístečky nebo podlouhlý stůl určený ke konzumaci pokrmů ve stoje.
V každodenní nabídce je polévka a několik hotových jídel pocházejících z tradiční české kuchyně. Nejméně jedno je vždy bezmasé. Přílohy tu ale prodávají zvlášť.
Před revolucí fungovaly v Praze jídelny, poté je nahradily fast foody
Jídelna Korunka
- Štefánikova 268/49, Praha 5
- Všední dny 7:00-16:00
- Obědové menu za 154 korun
- Přijímá platby kartou
Podnik umístěný jen pár kroků od Švandova divadla patří k těm nejtypičtějším. Jídlo od pultu si na plastovém tácu odnesete ke zvýšeným stolům určeným ke konzumaci „na stojáka.“ V nabídce je tu více než patnáct hotových jídel a několik polévek.
Doplňuje ji také výhodnější a speciálně sestavené obědové menu, pro rychlé zasycení je připraveno také několik druhů obložených housek a salátů, které lze vzít s sebou.
Bistro Quido
- Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
- Všední dny 9-20:00
- Menu za 190 korun
- Přijímá platby kartou
Ačkoli nejde o klasickou tácovnu, byla by škoda nenápadný podnik nezmínit. Bistro, do něhož se dostanete postranním vchodem Ústřední knihovny na Mariánském náměstí, totiž skýtá možnost cenově dostupného nasycení v samém srdci Starého Města.
Kromě polévky tu na výběr bývá i několik hotových jídel české kuchyně, doplněných smaženými pokrmy a přílohami. V nabídce jsou i sendviče. Zbytek sortimentu odpovídá spíše kavárnám.