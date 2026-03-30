Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem. Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:33
Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě osídlených částí Prahy a Středočeského kraje.
Letiště Praha | foto: Letiště Praha

Ode dneška dochází na pražském letišti k významnému omezení provozu. Hlavní vzletová a přistávací dráha je na následujících čtyři a půl měsíce uzavřena kvůli rozsáhlým stavebním úpravám jejího okolí. Omezení potrvá až do poloviny srpna, tedy i během hlavní části letní sezony, kdy letiště tradičně čelí nejvyššímu náporu cestujících.

Podobná situace z loňska

Po dobu uzavírky bude veškerý letecký provoz převeden na vedlejší dráhu. Ta však vede příletové i odletové trasy nad hustě obydlenými oblastmi metropole a přilehlého regionu, což znamená zvýšenou hlukovou zátěž pro místní obyvatele. Podobná situace nastala již v loňském roce, kdy letiště realizovalo první etapu modernizace.

Začne miliardová přestavba křižovatky, která propojí letiště s D7 a dalšími směry

Vedlejší dráha navíc není technicky vybavena pro provoz za zhoršené viditelnosti, například při mlze. Právě proto byly práce naplánovány na období, kdy je podle dlouhodobých statistik výskyt těchto podmínek minimální. Letiště bude v tomto režimu organizovat přílety především směrem nad Prahu, zatímco odlety budou směřovat na Kladno.

Letiště počítá s kompenzacemi

Celkově je letos naplánováno čtrnáct projektů s rozpočtem přibližně jedna miliarda korun. Samotná hlavní dráha, která prošla rekonstrukcí v letech 2012 až 2013, zůstává beze změn. Práce se soustředí zejména na modernizaci infrastruktury v jejím okolí – například na rozšíření křížení pojezdových drah, výstavbu kabelovodů, výměnu oplocení či modernizaci světelného značení. Součástí jsou také běžné údržbové zásahy.

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Na projektu se podílí i další instituce. Pražská plynárenská plánuje výměnu plynovodu, Řízení letového provozu modernizuje radionavigační technologie a Ředitelství silnic a dálnic pracuje na zvýšení kapacity důležité dopravní křižovatky ulic Aviatická a Lipská.

Letiště zároveň počítá s kompenzacemi pro obce, které budou zvýšeným provozem nejvíce zasaženy. Do budoucna by situaci měla výrazně zlepšit plánovaná výstavba paralelní dráhy. Ta již získala nepravomocné územní rozhodnutí a její realizace je plánována po roce 2030. Pražské letiště se přitom nadále přibližuje rekordním číslům z doby před pandemií. V loňském roce odbavilo 17,75 milionu cestujících, což je téměř shodné s historickým maximem z roku 2019.

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

