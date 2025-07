Možností vodní rekreace je v Praze bezpočet. Odměnou za výpravu loďkou a trochu fyzické námahy jsou netradiční pohledy na známé pražské památky nebo jen chvilka relaxace. Půjčovny pramic i šlapadel jsou ve třech hlavních lokalitách.

Najdete je jak v centru města, tak na periferii, ale jen jižním směrem. Úseky řeky, po nichž můžete na malých plavidlech plout, oddělují tři pražské jezy. Připravili jsme pro vás přehled pražských půjčoven říčních povozů i s ceníky a otevírací dobou, seřazený z centra proti proudu řeky.

Co je potřeba k půjčení

K půjčení toho příliš nepotřebujete, stačí občanka nebo jiný průkaz totožnosti. Za šlapadla, pramice ani jiná vodní přibližovadla není potřeba skládat kauci. S sebou si ale raději vezměte opalovací krém.

Mezi Helmovským a Staroměstským jezem

Více než dva kilometry dlouhý úsek řeky mezi dvěma jezy nabízí hlavně neotřelé výhledy na známé pražské památky. Výlet do těchto míst láká například na netradiční pohled na Pražský hrad nebo Rudolfinum.

Kromě nich si budete moci z nezvyklého úhlu prohlédnout třeba i Strakovu akademii nebo Malou Stranu u Čertovky a také projet přímo pod pilíři Karlova mostu.

Půjčovna lodiček Novotného lávka

Přístaviště klubu Lávka (Novotného lávka)

Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00

Půjčuje čtyřmístná šlapadla

Jediná půjčovna severně od staroměstského jezu má v nabídce charakteristická žlutá šlapadla se čtyřmi místy.

Druh Cena za hodinu Šlapadlo 300 Kč

Mezi Staroměstským a Šítkovským jezem

Nejkratší, sotva kilometrový úsek řeky, který však nabízí asi nejzajímavější výhledy na Prahu. Při projížďce si užijete netradiční vyhlídku například na Národní divadlo, Karlův most nebo Pražský hrad.

I kvůli tomu je nejvíce oblíben, na malém místě tu najdete hned tři různé půjčovny. Všechny najdete na Slovanském ostrově. Na loďce nebo šlapadle pak budete moci doplout ke Karlovým lázním, vydat se k Sovovým mlýnům v jižní části Kampy nebo obeplout Střelecký ostrov.

Půjčovna U kotvy

Severní strana Slovanského ostrova (vpravo)

Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00

Půjčují lodičky a šlapadla

V jedné ze tří půjčoven na Slovanském ostrově jsou kromě lodiček k dispozici i šlapadla. Mají tu i labutě a taková plavidla, která připomínají historická auta. Platba je možná pouze v hotovosti.

Druh Cena za hodinu Šlapadlo 400 Kč Šlapadlo 5 osob 600 Kč Šlapadlo 6 osob 600 Kč Pramice 300 Kč

Půjčovna Slovanka

Severní strana Slovanského ostrova (vlevo)

Otevřeno každý den od 11:00 do 23:00

Půjčují lodičky, šlapadla i motorové čluny

V půjčovně nadejte obvyklý arzenál pramic a šlapadel, které doplňuje několik labutí. Výhodou je dlouhá otevírací doba, díky které se můžete po řece projet i po setmění. Platba pouze v hotovosti.

Druh Cena za hodinu Šlapadlo 350 Kč Šlapadlo 5 osob 450 Kč Pramice 300 Kč Noční plavba (od 20:00) 350 Kč

Půjčovna S. P. L. A. V.

Severní strana Slovanského ostrova (cíp)

Otevřeno každý den od 10:00 do 20:00

Půjčují pramice a šlapadla

Trojici půjčoven na Slovanském ostrově doplňuje S. P. L. A. V., kde si můžete vypůjčit klasické pramice nebo šlapadla. Otevírací doba je orientační – v provozu je vždy až do setmění. Platba pouze v hotovosti.

Druh Cena za hodinu Šlapadlo 300 Kč Pramice 250 Kč

Před Šítkovským jezem

Nejvíce prostoru nabízí úsek řeky před Šítkovským jezem. Teoreticky se dá plout v prostoru od Mánesa až k téměř osm kilometrů vzdálenému modřanskému zdymadlu. Najdete tu tři půjčovny, kromě tradičních šlapadel si v nich půjčíte i kajaky nebo motorové čluny.

Pak už záleží jen na vás, kam se vydáte – pokochat se budete moci například Vyšehradem, fotogenickým železničním mostem nebo pohledem přes další mosty na vzdálené centrum a Pražský hrad. Při plavbě na druhou stranu vás čeká klidnější řeka obklopená stromy a výhledy na Barrandovské skály.

Žluté lázně

Podolské nábřeží 3/1184

Každý den od 9:00 do 22:00

Půjčují šlapadla, kajaky, paddleboardy i motorové čluny

Ve Žlutých lázních je z čeho vybírat, půjčení plavidla dle vašeho výběru si můžete zarezervovat on-line na konkrétní čas. Cena za hodinu pronájmu se liší podle denní doby. K ní je však třeba přičíst také vstupenku do samotného areálu lázní ve výši sto korun za dospělého, děti platí půlku.

Druh 9:00 - 17:00 17:00 - 22:00 Šlapadlo 350 Kč 400 Kč Paddleboard 250 Kč 300 Kč Megaboard 400 Kč 500 Kč Kajak 250 Kč 300 Kč Kajak 2 osoby 300 Kč 350 Kč Motorový člun 650 Kč 750 Kč

Půjčovna Smíchov

Lihovar, přístaviště přívozu P3

Ve všední dny otevřeno od 13:00 do 22:00

O víkendech otevřeno od 11:00 do 22:00

Půjčují pramice, šlapadla i motorové čluny

Smíchovská půjčovna má, obdobně jako Žluté lázně, velmi rozmanitou nabídku. Půjčit si tu však můžete i motorizovaná plavidla, člun je navíc možné řídit už od patnácti let. Arzenál doplňují klasické pramice i šlapadla.

Druh Cena za hodinu Pramice 250 Kč Šlapadlo 4 osoby 290 Kč Motorový člun 690 Kč Vodní skútr 1 990 Kč

Yolo Molo

ulice Vltavanů, poblíž modřanského freestyle parku

Otevřeno každý den od 12:00 do 20:00

Půjčují motorové čluny, kajaky a paddleboardy

Motorový člun si můžete půjčit i v nejjižnější pražské půjčovně kousek od zastávky Belárie v Modřanech. Kromě něj tu mají i nafukovací kajaky nebo paddleboardy. Výhodnější je tu půjčení na delší dobu – cena za dvě a tři hodiny postupně klesá.

Druh Cena za první hodinu Motorový člun 5 osob 690 Kč Paddleboard 190 Kč Paddleboard 2 osoby 290 Kč Kajak 190 Kč Kajak 2 osoby 290 Kč

Kdo může řídit loď s motorem

Šlapadla nebo pramice může řídit každý, neplatí na ně žádná věková omezení. Jinak je to u malých motorových plavidel, i u nich je však zákon poměrně vstřícný – plavidlo s motorem do výkonu 4 kW můžete řídit už od patnácti let. Půjčit jej ale musí dospělý.

Na šlapadla ani loďky alkohol nesmí

Přestože zákon obecně umožňuje vůdcům malých plavidel mít v krvi až půl promile alkoholu, na Vltavě v Praze pít nesmí. „Jedná se o sledovanou vodní cestu, kde platí nulová tolerance. Policie zjištění alkoholu oznamuje státní plavební správě,“ upozorňuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

V takovém případě pak vodákům hrozí pokuta až 50 000 korun. „Policisté stejně jako každý rok provádějí kontroly plavidel a jejich vůdců. Týkají se i osob na šlapadlech či paddleboardech,“ uzavírá Kropáčová a doplňuje, že u šlapadel se nulová tolerance týká osob, které drží kormidlo.