Festival Malá inventura uvádí výběr nejzajímavějších představení, která vznikla v České republice za uplynulou sezonu v oblasti nového, tedy současného a nezávislého, divadla napříč žánry.
Loutkový rap, šestihodinový kus
Diváci se mohou těšit na nejen inscenace loutkové, objektové, taneční, dokumentární, interdisciplinární a participativní, ale letos také například alternativní komorní operu, stand-up, loutkový rap, představení s kolečkovými bruslemi, divadelní performance trvající 6 hodin, rave party, scénický koncert nebo performativní audioprocházku v přírodě.
Inscenace často reflektují současná politická či sociální témata - krizi demokracie, postavení žen ve společnosti, ekologii, Rusko, LGBT+, zapojení mladých do kulturních akcí a v olympijském roce také sport.
Divadelní program tradičně doplní diskuze, networking, procházky, herny pro děti nebo workshopy pro divadelní profesionály a profesionálky, kteří si na Malé inventuře mohou vybírat představení a uvést je poté v regionech nebo i v zahraničí. Festivalovým centrem se stane opět ARCHA+ v centru Prahy.
Divadlo reflektuje společenské dění
„Program festivalu v posledních letech ukazuje, že současné divadlo se – napříč generacemi – výrazně vztahuje k aktuálním společenským otázkám. Není mu lhostejné, co se děje ve společnosti ani v politice, a reflektuje jak vnější realitu, tak vnitřní světy těch, kdo tvoří. Zároveň je zřejmé, že experiment v divadle nelze chápat pouze jako přechodnou fázi spojenou s mládím či začátky kariéry. V programu festivalu se objevuje jako dlouhodobý a vědomý tvůrčí postoj, k němuž se hlásí i etablovaní umělci a umělkyně – jako svébytná disciplína, v níž se pohybují s jistotou, zkušeností a překvapivou lehkostí,“ říká na úvod umělecký ředitel festivalu Petr Pola. A zdůrazňuje, že stále hlavním kritériem pro výběr inscenace do programu zůstává kvalita, unikátnost a zajímavost jejího divadelního zpracování.
Důležitou součást festivalu představuje doprovodný program. Návštěvníci se tak budou moci vydat pod vedením DISCOllective a dalších performerů například na dvě performativní procházky nazvané Applaus, kdy se na cestě mezi prostorem ARCHA+ a kulturní stanicí Galaxie setkají s nejrůznějšími objekty, situacemi i bytostmi. Tématu interrupcí v českém kontextu se bude věnovat performativní přednáška Všem matkám i ne-matkám doplněná moderovanou debatou s publikem. Rovněž v Galaxii proběhne premiéra performance One Gesture mladých tanečníků z divadelně-taneční skupiny Temporary Collective vytvořená jako živý taneční proud z digitálního světa, sociálních sítí a osobních snů.