Loutkový rap, divadlo na bruslích nebo 6hodinová performance. Začíná festival Malá inventura

Autor: Metro.cz
  9:04
Na šestnácti divadelních scénách v Praze se uskuteční výběr toho nejlepšího z uplynulé sezony. Od zítřka až do 28. února se koná festival Malá inventura. Proč tradiční kulturní akci letos navštívit? Odpověď najdete níže.
Na festivalu Malá inventura se letos představí také experimentální divadelní spolek KHWOSHCH, který tvoří Mathias Baresel a Bobeš Havelka. Přivezou loutkový rap. Ten divákům naservíruje surovost tohoto žánru. Experiment s cílem vyzkoušet, jestli loutky a rap jdou dohromady. Sice s nadsázkou, ale za doprovodu mohutného syntetického soundu a podmanivého vizuálu tak před diváky staví svoje alter ega a vydávají se na společnou cestu. | foto: Konstantin von Sichart

Festival Malá inventura uvádí výběr nejzajímavějších představení, která vznikla v České republice za uplynulou sezonu v oblasti nového, tedy současného a nezávislého, divadla napříč žánry.

Loutkový rap, šestihodinový kus

Diváci se mohou těšit na nejen inscenace loutkové, objektové, taneční, dokumentární, interdisciplinární a participativní, ale letos také například alternativní komorní operu, stand-up, loutkový rap, představení s kolečkovými bruslemi, divadelní performance trvající 6 hodin, rave party, scénický koncert nebo performativní audioprocházku v přírodě.

Inscenace často reflektují současná politická či sociální témata - krizi demokracie, postavení žen ve společnosti, ekologii, Rusko, LGBT+, zapojení mladých do kulturních akcí a v olympijském roce také sport.

Na programu festivalu Malá inventura bude i představení, v němž se vyskytuje hlasitá hudba, intenzivní stroboskopické světlo, nahota a momenty blízkého kontaktu s diváky. Řeč je o kousku s názvem Synesthetic Flesh, který se zabývá taneční hudbou rave.

Divadelní program tradičně doplní diskuze, networking, procházky, herny pro děti nebo workshopy pro divadelní profesionály a profesionálky, kteří si na Malé inventuře mohou vybírat představení a uvést je poté v regionech nebo i v zahraničí. Festivalovým centrem se stane opět ARCHA+ v centru Prahy.

Divadlo reflektuje společenské dění

Kam vyrazit

  • Festival Malá inventura se uskuteční na 16 místech v Praze. Máte ideální příležitost navštívit divadelní scény, které běžně nenavštívíte.
  • A studio Rubín, Alfred ve dvoře, ARCHA+, Café Husovka, Divadlo X10, Jatka78, Klub Letka, NGP - Veletržní palác, Palác Akropolis,, Tvůrčí dům Elišky Peškové, Divadlo NoD, Galaxie kulturní stanice, Fuchs2, PONEC - divadlo pro tanec, Venuše ve Švehlovce.

„Program festivalu v posledních letech ukazuje, že současné divadlo se – napříč generacemi – výrazně vztahuje k aktuálním společenským otázkám. Není mu lhostejné, co se děje ve společnosti ani v politice, a reflektuje jak vnější realitu, tak vnitřní světy těch, kdo tvoří. Zároveň je zřejmé, že experiment v divadle nelze chápat pouze jako přechodnou fázi spojenou s mládím či začátky kariéry. V programu festivalu se objevuje jako dlouhodobý a vědomý tvůrčí postoj, k němuž se hlásí i etablovaní umělci a umělkyně – jako svébytná disciplína, v níž se pohybují s jistotou, zkušeností a překvapivou lehkostí,“ říká na úvod umělecký ředitel festivalu Petr Pola. A zdůrazňuje, že stále hlavním kritériem pro výběr inscenace do programu zůstává kvalita, unikátnost a zajímavost jejího divadelního zpracování.

Důležitou součást festivalu představuje doprovodný program. Návštěvníci se tak budou moci vydat pod vedením DISCOllective a dalších performerů například na dvě performativní procházky nazvané Applaus, kdy se na cestě mezi prostorem ARCHA+ a kulturní stanicí Galaxie setkají s nejrůznějšími objekty, situacemi i bytostmi. Tématu interrupcí v českém kontextu se bude věnovat performativní přednáška Všem matkám i ne-matkám doplněná moderovanou debatou s publikem. Rovněž v Galaxii proběhne premiéra performance One Gesture mladých tanečníků z divadelně-taneční skupiny Temporary Collective vytvořená jako živý taneční proud z digitálního světa, sociálních sítí a osobních snů.

