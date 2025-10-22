Lucerna Music Bar slaví třicetiny. Blíží se velkolepý narozeninový koncert

Klub s ikonickým kruhovým pódiem a vchodem z Vodičkovy ulice, kde se za tři dekády vystřídaly stovky hvězd od Chinaski po George Ezru, si k výročí nadělil nový světelný park. Oslavy vyvrcholí zítra narozeninovým koncertem s headlinerem King of the Beats.
Cocotte Minute | foto: Metro.cz

Vchází se do něj z Vodičkovy ulice, je vábivě útulný a vyniká nezapomenutelným kruhovým pódiem. Lucerna Music Bar (LMB). Spousta pražských flamendrů v něm propila galony piva, nicméně málokterý tuší, že premiérový koncert se odehrál 25. října 1995, před třiceti lety. K tanci a poslechu zahrála kapela Laura a její tygři. Bývala to divočina. „Tehdy nebylo výjimečné, že kapela přijela pozdě, vše se honilo na poslední chvíli,“ vzpomíná na pionýrské doby dlouholetý produkční LMB Jaromír Telenský.

J.A.R.

Koncert na ulici

Z domácích umělců se na pódiu LMB více než stokrát ukázala kapela Chinaski, v závěsu druzí Mig 21 se této hranici blíží. V průběhu let zde zahrála také řada světových ikon, z nichž k nejznámějším patří Twenty One Pilots, George Ezra, Major Lazer, Parov Stelar, Tom Odell, Stephen Marley, Pat Metheny či Gary Numan.

Dramaturgové ale vzpomínají i na méně zdárné momenty. Mezi nimi například na koncert švédské raperky Neneh Cherry v roce 2012. „Byla to zkušenost, která nás naučila, že první červencový týden, kdy je celá Praha na dovolené, skutečně není pro koncerty šťastný,“ vzpomíná s nadsázkou Telenský a zmiňuje i příhodu letošního roku: „Na jaře musel být kvůli falešnému hlášení o bombě přerušen koncert Kateřiny Marie Tiché. Ta situaci vyřešila po svém a odehrála vystoupení přímo ve Vodičkově ulici.“

Mig 21

Je to všechno o lidech

Ke koloritu Lucerna Music Baru dříve patřila i ikonická zrcadla rozmístěná po celém sále, jedno z nich stálo dokonce přímo naproti pódiu, takže se účinkující viděli při vystoupení. „Některým to ovšem vadilo natolik, že se zrcadla musela při koncertech zakrývat,“ vzpomíná Telenský, jenž zdůrazňuje, že úspěch klubu stojí hlavně na lidech, kteří ho po léta tvoří. K těm, kdo se do jeho historie zapsali nejvýrazněji, patřil Kamil Šír, dlouholetý šéf šéf programu (více o něm najdete v infoboxu).

Narozeninová párty

V roce 2015, když v LMB slavili dvacátiny, nadělili si novou vizuální identitu od Studia Najbrt. Co třicátiny? „Dali jsme sobě a hlavně návštěvníkům dárek v podobě zmodernizovaného světelného parku, který má premiéru tento týden,“ poznamenává Telenský.

Oslavy třicátého výročí Lucerna Music Baru jsou již v plném proudu a vrcholí právě zítra. Od 19.00 se na Narozeninovém koncertu představí King of the Beats, kteří rozjedou svoji taneční párty. Na line-upu jsou Plump DJ, Freestylers a Krafty Kuts – parta dlouholetých kamarádů, kteří spolu dělají na muzice a potkávají se na rozličných eventech po celém světě.

Vzpomínka na duši Lucerna Music Baru

  • Kamil Šír byl důležitou postavou pražské kultury. Staral se o provoz a program Lucerna Music Baru a klubu Futurum.
  • Kromě toho stál za letním programem festivalu Prague Open Air v Ledárnách Braník a na Občanské plovárně či festivalem Rock for Churchill.
  • Náhle zemřel loni v listopadu, bylo mu 51 let. Bezprostředně poté na Šíra zavzpomínal jeho kamarád Jakub Kohák. Níže nabízíme jeho sloupek napsaný pro deník Metro.

Kamil Šír

Kamilio

Lucerna Music Bar má bezesporu nesmírně zajímavý program s výbornými interprety, avšak já tam chodil především za ním. „Helouuu Kamilio!!! Budeš večer na základně? Stavil bych se za tebou.“ A on mi zpravidla odpověděl: „Jasná věc, Kubátor, budu tam a rád tě uvidim!“ Kamil Šír, manažer, produkční, vedoucí osoba uměleckého provozu jak v Lucerně, tak i v klubu Futurum, v Ledárnách Braník a kdo ví kde ještě… ale především nejzlatější osoba, dobrá duše, člověk s pozitivním náhledem na svět kolem, a jak ho náš společný kamarád charakterizoval dvěma slovy „Prostě báječnej“. Můj příchod do Lucerny probíhal pokaždé tak, že jsem si u vchodu zašpásoval s ochrankou, seběhl schody a zaklepal na jeho kancelář. Vřelé objetí, drink na baru a povídání si o všem možném, kolikrát jsme koncert ani pořádně neviděli. Až půjdu do Lucerny příště, už to bude bohužel jiné. Navždy jiné. Jistě tam budou známí a kamarádi, na tom místě se vždy scházeli zajímaví lidé napříč hudebním a uměleckým světem. Nebudeš tam ale Ty. Nebudeš ani na legendárním festivalu Rock for Churchill, který jsi pořádal u sebe ve Vroutku u Podbořan, přičemž jsme se nedávno domluvili – a já Ti to slíbil že letos tam už určitě přijedu. Vím, že na Tebe budu jednou vzpomínat s úsměvem.Ten čas tady ale zatím není. Teď cítím smutek, bolest a beznaděj. Moc nám všem chybíš, milej můj. Sbohem, Kamilio.

Jakub Kohák

