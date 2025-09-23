Ve Francii našla inspiraci, v Česku odvahu. Lucie Cais Steblová svou pekárnou provoněla Košíře

Sen o vlastní pekárně se na sklonku loňského roku stal realitou. Podnik jménem Bread Society otevřela Lucie Cais Steblová v přízemí budovy PARVI Cibulka, jež vznikla rekonstrukcí bývalé továrny Meopta v pražských Košířích.
Za svou vášní k pekařině a cukrařině se Lucie Cais Steblová vydala až do Francie. Dneska má vlastní podnik vonící široko daleko. | foto: Bread Society

Lucie Cais Steblová, původně projektová manažerka v architektonickém studiu Orange Machine, vyměnila svět plánů a výkresů za pekařinu. Při bližším pohledu však zjistíte, že tato zdánlivě odvážná změna povolání byla spíše návratem ke kořenům – k pečení, kterému propadla už v dětství.

Svou první bábovku upekla, s babiččinou pomocí, již v sedmi letech. Společně připravovaly také koláče z borůvek nasbíraných každé léto v rodném Českém Těšíně. Později následovala výpomoc v matčině restauraci a série kurzů u Heleny Fléglové, Vlada Ryasnyyho či Juliany Fischerové alias Maškrtnice.

Své dovednosti a vášeň se rozhodla naplno rozvinout v samé kolébce gastronomie, ve Francii. „Právě tam jsem si osvojila přípravu baget, croissantů i práci s pšeničným kvasem, typickým pro tamní chléb, který je méně kyselý než ten náš,“ přibližuje deníku Metro Lucie. Po návratu do Česka nadále pracovala v architektonickém studiu a současně se ve svém volném čase věnovala i pečení.

Změna přišla během pandemie

Rozhodnutí změnit obor nakonec urychlila pandemie. Tehdy si Lucie uvědomila, že místo dlouhých let čekání na výsledek projektu chce dělat něco, co má okamžitý efekt a přináší bezprostřední zpětnou vazbu. „Potřebovala jsem činnost, která má rytmus všedního dne. Cítit těsto pod rukama, vidět výsledek, nasát vůni čerstvě upečeného pečiva, slyšet reakci zákazníků,“ říká Lucie. Její architektonická minulost se v pekárně přece jen neztratila.

Interiér navrhlo studio Orange Machine. Každý den do 14 hodin si zde můžete vychutnat také vydatné snídaně a brunche.

Za návrhem, designem i realizací interiéru pekárny stojí právě studio Orange Machine.

Prostor v Košířích odkoupila společně s manželem Davidem Caisem před téměř čtyřmi lety. A přestože šlo o nově zrekonstruované prostory, k otevření vysněné pekárny vedla ještě dlouhá a složitá cesta, jak vysvětluje.

Inspirace industriální minulostí

„Bylo nutné vybudovat rampu pro zásobování i protihlukové těsnění,“ popisuje Lucie. Možná si dokážete představit, jak náročné někdy může být hledání shody se sousedy. V tomto případě to znamenalo řadu nákladných měření hluku a dalších opatření, než se podařilo přesvědčit pochybujícího majitele bytu nad pekárnou. Když pak bylo technické zázemí vyřešeno, přišel na řadu interiér. Studio Orange Machine se při jeho návrhu inspirovalo industriální minulostí místa, ale i samotným provozem pekárny a jejími produkty. Místo oživují různé designové prvky.

Jde třeba o dřevo, dlaždice ze Španělska a Francie, knihy či netradiční doplněk v podobě robota R2-D2 ze Star Wars, postaveného z lega.

Je to deník pražský holky zaseknutý v Berlíně, říká o své nové desce držitelka cen Anděl a Apollo

„Chtěla jsem, aby výsledkem byla moderní a zároveň útulná pekárna. Kde design neruší řemeslo, ale naopak ho podporuje. A jsem si jistá, že to se povedlo,“ dodává.

Prim hrají chléb a bagety

Atmosféra i design podtrhují celkový zážitek z návštěvy Bread Society, největší pozornost však přirozeně poutá nabídka. Základ tvoří kvasový chléb a bagety, jejichž příprava zabere několik dní. Na ně navazuje další francouzské pečivo: máslové croissanty, pain au chocolat nebo nadýchané choux.

Základ nabídky pekárny tvoří bagety a kvasový chléb.

Najdete zde ale také ovocné danishe, skandinávskou semlu, kardamomový motanec či českou klasiku v podobě kynutých buchet a koláčů. Sortiment pak obohacují i slané variace jako šneky se šunkou a sýrem, ale také brunche, které zde servírují každý den do 14 hodin.

Pekárna současně funguje jako malý koloniál s delikatesami od místních farmářů – od uzenin přes paštiky až po domácí džemy. „Přála jsem si vytvořit takové místo, které bude nabízet vše potřebné pro výjimečný kulinářský zážitek,“ zakončuje Lucie.

Z manažerky pekařkou

  • Šéfová pekárny se narodila v roce 1977 v Českém Těšíně. První bábovku upekla už v sedmi letech.
  • Postupně sbírala zkušenosti na kurzech českých pekařských a cukrářských odborníků. Ve Francii absolvovala pařížskou školu Ferrandi a prestižní pekařskou školu École Internationale de Boulangerie v Aix-en-Provence.
  • Po návratu do Česka byla projektovou manažerkou architektonického studia, pečení se věnovala na zakázku.
  • Prostor v přízemí pražské budovy PARVI Cibulka odkoupila spolu s manželem v roce 2022.
  • Na sklonku roku 2024 otevřela pekárnu Bread Society, jejíž základní nabídku tvoří kvasový chléb, bagety a další prémiové pečivo.

