Pavel Hrabica
  9:21
Auta s majáčky. Hudba Hradní stráže, státní hymny. Tak včera přivítali v Národním muzeu slavné etiopské fosilie. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen světa, se po dlouhých letech ticha vydávají z Etiopie do Prahy. Po Spojených státech je Česká republika teprve druhým místem, kde mohou návštěvníci spatřit tyto jedinečné národní poklady východoafrického státu. V Národním muzeu je bude možné obdivovat šedesát dní.
Lucy byla vysoká něco přes metr a zachovalo se z ní asi 25 procent všech kosterních částí. | foto: metro

Jsou lidé, kteří jak je rok dlouhý, nevytáhnou paty z domu. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen světa, se od chvíle, kdy je archeologové objevili, vydaly z ticha a tmy depozitářů mimo hranice Etiopie teprve podruhé. Ani ve své domovině nemají lidé příliš možností své předchůdkyně vidět. Dá se bez nadsázky říci, že pro Etiopii nyní dělají minimálně v Česku víc, než kdyby sem přiletělo sto tamních i světových influencerů.

  • Platí rezervované vstupné.
  • E-vstupné umožní prohlídku expozice Lidé a jejich předci i celého muzea.
  • Vstupenka platí 30 minut od dohodnutého času, pak propadá. V případně nenaplněné denní kapacity lze lístky koupit v pokladně muzea.

Po Spojených státech amerických je Česko, a s ním i Evropa, teprve druhým místem na planetě, kam tyto dva jedinečné národní poklady východoafrického státu doputovaly. Jednání o jejich zapůjčení začala na podzim roku 2024 a letos na jaře byly dojednány podmínky. „Přítomnost těchto dvou exponátů je důkazem toho, že se Národní muzeum řadí ke špičkovým institucím mezinárodního významu,“ konstatoval při slavnostním zahájení Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Unikátní zásilka přicestovala do Česka minulé pondělí.

Význam okamžiku, který nebyl nepodobný extra důležité státní návštěvě, dokazovala přítomnost českého premiéra, předsedkyně poslanecké sněmovny i členů naší a etiopské vlády a mnoha diplomatů. Nescházel pochopitelně ani samotný objevitel Lucy, americký profesor Donald Johnson. Částečně zachovalé kostry jsou součástí nové expozice Člověk a jeho předchůdci. Lucy a její asi o 100 až 150 tisíc let starší kolegyně Selam prožijí v Praze v Národní muzeu příštích šedesát dní.

Lze předpokládat, že cestu si do Národního muzea najdou nejen domácí, ale i zahraniční zvědavci. I proto platí speciální podmínky pro vstup.

Zachovalé zbytky kostry objevili v roce 1974

  • Objev učinil paleoantropolog Donald Johanson a jeho student Tom Gray.
  • Fosilie Lucy byla nalezena v Etiopii v Afarském trojúhelníku poblíž vesnice Hafar.
  • Jedná se o jednoho z nejstarších zástupců homininů, mohl být přímým předkem rodu Homo.
  • Lucy se v Etiopii říká Dinkinesh (“jsi překrásná“).
  • Lucy byla dospělá, bylo jí mezi 12 a 16 lety. Vážila přibližně 28 kilogramů a částečně se podobala rodu Homo a částečně šimpanzům.
  • Vystavené pozůstatky menší fosilie Selam jsou pravděpodobně kostrou malého dítětě ženského pohlaví. Selam byla objevená v roce 2000 asi deset kilometrů od místa, kde našli Lucy. Zachovalo se asi 60 procent její kostry.
  • Obě kostry jsou součástí nové expozice o pravěkých lovcích a sběračích. Představuje nejucelenější přehled podobných nálezů na území České republiky. Podrobnosti na www.nm.cz.

