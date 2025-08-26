Jsou lidé, kteří jak je rok dlouhý, nevytáhnou paty z domu. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen světa, se od chvíle, kdy je archeologové objevili, vydaly z ticha a tmy depozitářů mimo hranice Etiopie teprve podruhé. Ani ve své domovině nemají lidé příliš možností své předchůdkyně vidět. Dá se bez nadsázky říci, že pro Etiopii nyní dělají minimálně v Česku víc, než kdyby sem přiletělo sto tamních i světových influencerů.
Jak na výstavu
Špičková instituce?
Po Spojených státech amerických je Česko, a s ním i Evropa, teprve druhým místem na planetě, kam tyto dva jedinečné národní poklady východoafrického státu doputovaly. Jednání o jejich zapůjčení začala na podzim roku 2024 a letos na jaře byly dojednány podmínky. „Přítomnost těchto dvou exponátů je důkazem toho, že se Národní muzeum řadí ke špičkovým institucím mezinárodního významu,“ konstatoval při slavnostním zahájení Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Unikátní zásilka přicestovala do Česka minulé pondělí.
Význam okamžiku, který nebyl nepodobný extra důležité státní návštěvě, dokazovala přítomnost českého premiéra, předsedkyně poslanecké sněmovny i členů naší a etiopské vlády a mnoha diplomatů. Nescházel pochopitelně ani samotný objevitel Lucy, americký profesor Donald Johnson. Částečně zachovalé kostry jsou součástí nové expozice Člověk a jeho předchůdci. Lucy a její asi o 100 až 150 tisíc let starší kolegyně Selam prožijí v Praze v Národní muzeu příštích šedesát dní.
Lze předpokládat, že cestu si do Národního muzea najdou nejen domácí, ale i zahraniční zvědavci. I proto platí speciální podmínky pro vstup.
Zachovalé zbytky kostry objevili v roce 1974