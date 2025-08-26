Lucy a Selam v Praze. Více než tři miliony let staré ženy světa teprve podruhé v historii opustily Etiopii

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:21
Auta s majáčky. Hudba Hradní stráže, státní hymny. Tak včera přivítali v Národním muzeu slavné etiopské fosilie. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen světa, se po dlouhých letech ticha vydávají z Etiopie do Prahy. Po Spojených státech je Česká republika teprve druhým místem, kde mohou návštěvníci spatřit tyto jedinečné národní poklady východoafrického státu. V Národním muzeu je bude možné obdivovat šedesát dní.
Fotogalerie2

Lucy byla vysoká něco přes metr a zachovalo se z ní asi 25 procent všech kosterních částí. | foto: metro

Jsou lidé, kteří jak je rok dlouhý, nevytáhnou paty z domu. Více než tři miliony let staré zkamenělé pozůstatky Lucy a Selam, dvou nejstarších žen světa, se od chvíle, kdy je archeologové objevili, vydaly z ticha a tmy depozitářů mimo hranice Etiopie teprve podruhé. Ani ve své domovině nemají lidé příliš možností své předchůdkyně vidět. Dá se bez nadsázky říci, že pro Etiopii nyní dělají minimálně v Česku víc, než kdyby sem přiletělo sto tamních i světových influencerů.

Jak na výstavu

  • Platí rezervované vstupné.
  • E-vstupné umožní prohlídku expozice Lidé a jejich předci i celého muzea.
  • Vstupenka platí 30 minut od dohodnutého času, pak propadá. V případně nenaplněné denní kapacity lze lístky koupit v pokladně muzea.

Špičková instituce?

Po Spojených státech amerických je Česko, a s ním i Evropa, teprve druhým místem na planetě, kam tyto dva jedinečné národní poklady východoafrického státu doputovaly. Jednání o jejich zapůjčení začala na podzim roku 2024 a letos na jaře byly dojednány podmínky. „Přítomnost těchto dvou exponátů je důkazem toho, že se Národní muzeum řadí ke špičkovým institucím mezinárodního významu,“ konstatoval při slavnostním zahájení Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Unikátní zásilka přicestovala do Česka minulé pondělí.

Význam okamžiku, který nebyl nepodobný extra důležité státní návštěvě, dokazovala přítomnost českého premiéra, předsedkyně poslanecké sněmovny i členů naší a etiopské vlády a mnoha diplomatů. Nescházel pochopitelně ani samotný objevitel Lucy, americký profesor Donald Johnson. Částečně zachovalé kostry jsou součástí nové expozice Člověk a jeho předchůdci. Lucy a její asi o 100 až 150 tisíc let starší kolegyně Selam prožijí v Praze v Národní muzeu příštích šedesát dní.

Lze předpokládat, že cestu si do Národního muzea najdou nejen domácí, ale i zahraniční zvědavci. I proto platí speciální podmínky pro vstup.

Zachovalé zbytky kostry objevili v roce 1974

  • Objev učinil paleoantropolog Donald Johanson a jeho student Tom Gray.
  • Fosilie Lucy byla nalezena v Etiopii v Afarském trojúhelníku poblíž vesnice Hafar.
  • Jedná se o jednoho z nejstarších zástupců homininů, mohl být přímým předkem rodu Homo.
  • Lucy se v Etiopii říká Dinkinesh (“jsi překrásná“).
  • Lucy byla dospělá, bylo jí mezi 12 a 16 lety. Vážila přibližně 28 kilogramů a částečně se podobala rodu Homo a částečně šimpanzům.
  • Vystavené pozůstatky menší fosilie Selam jsou pravděpodobně kostrou malého dítětě ženského pohlaví. Selam byla objevená v roce 2000 asi deset kilometrů od místa, kde našli Lucy. Zachovalo se asi 60 procent její kostry.
  • Obě kostry jsou součástí nové expozice o pravěkých lovcích a sběračích. Představuje nejucelenější přehled podobných nálezů na území České republiky. Podrobnosti na www.nm.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Finanční skupina Kaprain, které patří například chemička Synthesia, kupuje pardubický prvoligový fotbalový klub. Do něj vstupují lidé majitele skupiny Karla Pražáka s jasným cílem: udržet v...

26. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

U nejednoho letňanského domku zraje vinná réva.

vydáno 26. srpna 2025  12:21

Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, bouralo se i v koloně

Na dálnici D1 na Vysočině havaroval v úterý autobus a nákladní auto. Při nehodě se lehce zranili dva lidé včetně jednoho z cestujících v autobusu. Dálnice byla na 151. kilometru ve směru na Prahu...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:20

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

25. srpna 2025  15:35,  aktualizováno  26.8 12:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Pět lidí obvinila policie z nedbalostního obecného ohrožení a nedovolené výroby drog poté, co v květnu způsobili požár bytu ve třináctém poschodí panelového domu v Ostravě. Jeden z nich se těžce...

26. srpna 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ministerstvo vnitro podle Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství

Ministerstvo vnitra podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství. V jednom z konkrétních případů...

26. srpna 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho...

26. srpna 2025  11:52

Křižovatku smrti u Holic nahradí kruhový objezd, policisté tam evidují 50 nehod

Křižovatka na obchvatu Holic, známá vysokým počtem dopravních nehod a pověstí té nejnebezpečnější v regionu, zmizí a nahradí ji kruhový objezd. Silničáři ho postaví v křížení na Dolní Roveň a jižní...

26. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Venkovní koupaliště v Brně zavírají dřív, v krytých bazénech pracují dělníci

Možnosti vodní rekreace budou v Brně začátkem září omezené. Venkovní koupaliště Riviéra a Zábrdovice ukončí provoz kvůli chladnému počasí 31. srpna, proti...

26. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Školáci ze zatopených škol se budou ještě rok učit v kontejnerových objektech

Žáci základních škol v České Vsi a v Jeseníku poničených loňskými záplavami se budou ještě celý nadcházející školní rok učit v náhradních kontejnerových...

26. srpna 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Začíná Crystal Valley Week. Láká na sklo, šperky i křišťálovou tramvaj

Přes osmdesát výstav, koncertů, instalací či workshopů se tento týden odehraje v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou. Sklářský festival Týden Křišťálového údolí s podtitulem Glass Fashion...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Model domu demonstruje výhody zeleně proti přehřívání a povodním

Česká zemědělská univerzita (ČZU) na agrosalonu Země živitelka poprvé představila model domu, na němž ukázala, jak zeleň na objektu nebo kolem něho pomáhá...

26. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.