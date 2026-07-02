Česká metropole zaznamenala významný úspěch na poli architektury a hotelového designu. Hotel Sir Prague, který stojí na Novém Městě nedaleko Tančícího domu, se dostal mezi šestnáct nejzajímavějších hotelů světa v letošním výběru Prix Versailles. Mezinárodní ocenění každoročně upozorňuje na mimořádné stavby z oblasti hotelnictví, gastronomie, dopravy i kultury.
Historická budova s českou inspirací
Sir Prague sídlí v neorenesančním domě z roku 1884. Jeho interiéry čerpají inspiraci z českého kubismu a kombinují historické prvky s moderním pojetím. Porotu zaujaly například parketové podlahy, železná schodišťová zábradlí i pečlivě vybraný nábytek.
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Výrazným motivem celého hotelu je také kněžna Libuše. Odkazy na legendární zakladatelku Prahy se promítají do podoby interiéru a dodávají hotelu osobitou atmosféru, která jej odlišuje od ostatních luxusních podniků v metropoli.
Konkurence z Evropy, Asie i Afriky
Vedle pražského hotelu se do letošního výběru dostaly například hotely The ArcadiaPlace a The Silk Lakehouse v Číně. Silné zastoupení měla také Evropa, kde porotu zaujaly mimo jiné Chiemgauhof Lakeside Retreat v německém Übersee, La Fondation v Paříži, Les Roches na jihu Francie nebo Villa Dubrovnik v Chorvatsku.
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Právě Villa Dubrovnik podle porotců vyniká střídmou architekturou, využitím přírodních materiálů a výjimečnou polohou nad historickým centrem města s výhledem na Jaderské moře.
Mezi oceněnými letos nechybí ani Orient Express La Minerva v Římě, hotel Splendido v Portofinu, mexický Naboa v Tulumu nebo marocký Kasbah d’If v Marrákeši.