Návštěvníci výstavy budou moci nahlédnout do aktuální tvorby studentů napříč obory. Od architektury přes design a fotografii až po volné umění či restaurování. Výstava zároveň ukáže, jak se do studentských projektů promítlo stěhování školy během rekonstrukce historické budovy na náměstí Jana Palacha.
Kasárny jako inspirace
Přesun do Kasáren Karlín neovlivnil pouze každodenní provoz školy, ale také samotnou výuku a tvorbu. Řada ateliérů reagovala na nové prostředí přímo ve svých semestrálních zadáních.
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„Dočasný pobyt UMPRUM v kasárnách pro mne zdaleka není tak nepříjemný, jak jsem se obával. Myslím, že podobně stěhování vnímali naši studující. Kasárny mají genius loci. Velkou roli zde hraje rozmístění ateliérů a učeben do jednoho patra. Díky tomu je snazší se potkávat, to prospívá komunitnímu životu školy i vztahům mezi studujícími a jednotlivými ateliéry,“ hodnotí změnu rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.
Ateliér architektury I se například zaměřil na otázku, jak může přítomnost školy ovlivnit rozvoj Karlína a jak naopak čtvrť proměňuje samotnou UMPRUM. Výsledky svého výzkumu plánuje představit také na Tallinn Architecture Biennale. Ateliér volného umění I zase zkoumal témata přežití a přežívání ve vztahu ke kasárnám a jejich okolí.
Společné projekty
Ani letos nebudou chybět meziateliérové spolupráce. Ateliér textilu se věnoval možnostem využití konopného vlákna a celý proces tvorby průběžně dokumentovali studenti Ateliéru fotografie II.
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Zvuková výstava Více-než-lidská-agora. Studenti UMPRUM se se svými pracemi nastěhovali do Mikulandské
Ateliér produktového designu se zaměřil na současné pojetí dveřní kliky a ornamentu. Projekt vznikal ve spolupráci s umělci z oblasti volné tvorby a nyní pokračuje společně se studenty nového oboru Management umění a designu.
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Poprvé se na Artsemestru představí také nový program Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl.