Tlačítek v MHD není málo. Jak se v nich vyznat? ROPID přinesl několik rad. Začneme těmi obecnými:
- Všechno má svůj čas: Znamení dávejte vždy s dostatečným předstihem, nikoliv až těsně před zastávkou. Při pozdním stisknutí tlačítka už řidič či řidička často nedokáže bezpečně a plynule zastavit.
- Které tlačítko zvolit: Pro výstup na zastávce na znamení můžete využít jak klasická tlačítka na přídržných tyčích, tak tlačítka určená k otvírání dveří.
- Sázka na jistotu: Tlačítko pro otevření dveří je ideální stisknout s předstihem v tramvajích, trolejbusech i autobusech. Nejenže dáte řidiči vědět, že chcete vystupovat, ale rovnou si tím dveře na zastávce aktivujete.
Co organizátor dopravy radí konkrétně? Zábavné čtení jsme si půjčili přímo z Facebooku Pražské integrované dopravy. Prolistujte si informacemi nabitou galerii.