Pražský Majáles 2026 odstartuje v pátek 1. května, symbolicky na Svátek práce, ale také den zamilovaných a čas jarního rozkvětu. Hlavní program, kterým vrcholí Majálesový měsíc studentů, se odehraje v areálu letiště v Letňanech. Brány se otevřou již kolem poledne, aby návštěvníci stihli doprovodné soutěže vysokých škol a tradiční korunovaci nového krále a královny Majálesu.
Kdo bude vystupovat na Majáles Praha 2026
Majálesový průvod
Studentský Majálesový průvod Prahou tradičně vyráží v hlavní den oslav od nároží ulic Vodičkova a Jungmannova. Právě tam zahájila 2. dubna 2026 stavba májky celý Majálesový měsíc studentů.
Letošní ročník láká na silná jména české, slovenské i zahraniční hudební scény. Hlavní stage ovládnou hvězdy jako Ben Cristovao, Calin, Sara Rikas, PTK, STEIN27 či Ca$hanova Bulhar, přičemž Grand Opening Show zahájí BUKA, alter ego rappera Viktora Sheena. Hitrádio City stage bude patřit legendám v čele s Chinaski, Jiřím Kornem a Davidem Kollerem. Velkou novinkou je pak dedikovaná EDM scéna, na které se představí světová esa elektronické hudby jako Rudimental, Dimension a Sigma.
|Interpret
|Stage
|Ben Cristovao
|Hlavní stage
|Calin
|Hlavní stage
|Sara Rikas
|Hlavní stage
|PTK
|Hlavní stage
|STEIN27
|Hlavní stage
|Ca$hanova Bulhar
|Hlavní stage
|BUKA (Viktor Sheen)
|Hlavní stage (Opening)
|Chinaski
|Hitrádio City stage
|Jiří Korn
|Hitrádio City stage
|Horkýže Slíže
|Hitrádio City stage
|Vypsaná Fixa
|Hitrádio City stage
|David Koller
|Hitrádio City stage
|Martina Pártlová
|Hitrádio City stage
|Rudimental
|EDM scéna
|Dimension
|EDM scéna
|Sigma
|EDM scéna
Kde koupit vstupenky na Majáles?
Vstupenky na Majáles 2026 lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů. Děti do 5 let mají vstupné na festival zdarma. Nejjistější cestou je nákup přímo na webových stránkách jednotlivých měst:
- Praha: praha.majales.cz
- Brno: brno.majales.cz
- Ostrava: ostrava.majales.cz
- Hradec Králové: hradec.majales.cz
Ceny vstupenek na Majáles jsou odstupňovány podle věku a statusu studenta, přičemž nejvýhodnější jsou tradičně v předprodeji. Kromě klasických lístků jsou k dispozici i VIP varianty, které nabízejí komfortní zóny v blízkosti pódií, vlastní bary a rychlejší odbavení u vstupu.
|Název
|Cena
|Kategorie
|Kids 12
|650 Kč
|Pro děti ve věku 6-12 let
|Základka 15
|750 Kč
|Náctiletí ve věku 13-15 let
|Střední 17
|799 Kč
|Pro mladistvé návštěvníky ve věku 16-17 let
|Střední 19
|850 Kč
|Mladí návštěvníci ve věku 18-19 let
|Vysoká 26
|899 Kč
|Dospělí a zároveň studující vě věku 18-26 let
|Classic
|1 099 Kč
|Dospělý od dosažených 18 let, který nestuduje
|ZTP a ZTP-P
|650 Kč
|Zvýhodněná vstupenka pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P
|VIP – první řady
|2 199 Kč
|Přístup do VIP zón pod pódiem POP a RAP, speciální výhody
|GOLDEN VIP
|3 199 Kč
|Přístup do VIP zón pod pódiem POP a RAP, Golden VIP zóna, speciální výhody
Co znamená Majáles?
Kořeny českých studentských oslav příchodu máje, známých jako majáles, sahají až do 15. století. Tato jedinečná kulturní tradice dokázala přetrvat staletí a ustát četné zákazy i politické restrikce. Jedním z jejích nejvýraznějších historických milníků se stala volba krále pražského Majálesu v roce 1965, kdy tento titul získal ikonický americký beatnický básník Allen Ginsberg.
Majálesová jízda napříč republikou
Praha není jediným městem, které na jaře oslaví majálesu.
- První tematicky laděná open-air akce se koná 18. dubna v Plzni.
- Pod hlavičkou známého festivalu Majáles startuje 25. dubna v Hradci Králové na Všesportovním stadionu U lízátek.
- Štafetu poté převezme Praha, kde se festival koná 1. května.
- O týden později, v pátek 8. května, vypukne Brněnský Majáles na tamním Výstavišti.
- Celý maraton oslav zakončí 16. května Ostrava v Dolních Vítkovicích.