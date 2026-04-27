Majáles Praha 2026: Studentské oslavy jara v Letňanech chystají hvězdné překvapení

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  13:30
Blíží se oblíbená studentská oslava jara. Letiště Praha Letňany se v pátek 1. května 2026 pod taktovkou předních českých i zahraničních interpretů promění v hlavní dějiště největšího tuzemského festivalu akademické obce. Na své si přijdou příznivci moderní hudební scény napříč generacemi.
Majálesový průvod vyšel ve 14 hodin z náměstí Republiky.

Majálesový průvod vyšel ve 14 hodin z náměstí Republiky.

MASKY V PRŮVODU. Majáles je také o převlecích. Při tvorbě kostýmů se studenti...
V roce 2013 byl Josef Jařab králem olomouckého majálesu.
studentský majáles 2024 (1. května 2024)
Ben Cristovao
5 fotografií

Obsah

Pražský Majáles 2026 odstartuje v pátek 1. května, symbolicky na Svátek práce, ale také den zamilovaných a čas jarního rozkvětu. Hlavní program, kterým vrcholí Majálesový měsíc studentů, se odehraje v areálu letiště v Letňanech. Brány se otevřou již kolem poledne, aby návštěvníci stihli doprovodné soutěže vysokých škol a tradiční korunovaci nového krále a královny Majálesu.

studentský majáles 2024 (1. května 2024)

Kdo bude vystupovat na Majáles Praha 2026

Majálesový průvod

Studentský Majálesový průvod Prahou tradičně vyráží v hlavní den oslav od nároží ulic Vodičkova a Jungmannova. Právě tam zahájila 2. dubna 2026 stavba májky celý Majálesový měsíc studentů.

Letošní ročník láká na silná jména české, slovenské i zahraniční hudební scény. Hlavní stage ovládnou hvězdy jako Ben Cristovao, Calin, Sara Rikas, PTK, STEIN27 či Ca$hanova Bulhar, přičemž Grand Opening Show zahájí BUKA, alter ego rappera Viktora Sheena. Hitrádio City stage bude patřit legendám v čele s Chinaski, Jiřím Kornem a Davidem Kollerem. Velkou novinkou je pak dedikovaná EDM scéna, na které se představí světová esa elektronické hudby jako Rudimental, Dimension a Sigma.

Interpreti Majáles Praha 2026
InterpretStage
Ben CristovaoHlavní stage
CalinHlavní stage
Sara RikasHlavní stage
PTKHlavní stage
STEIN27Hlavní stage
Ca$hanova BulharHlavní stage
BUKA (Viktor Sheen)Hlavní stage (Opening)
ChinaskiHitrádio City stage
Jiří KornHitrádio City stage
Horkýže SlížeHitrádio City stage
Vypsaná FixaHitrádio City stage
David KollerHitrádio City stage
Martina PártlováHitrádio City stage
RudimentalEDM scéna
DimensionEDM scéna
SigmaEDM scéna

Ben Cristovao

Kde koupit vstupenky na Majáles?

Vstupenky na Majáles 2026 lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů. Děti do 5 let mají vstupné na festival zdarma. Nejjistější cestou je nákup přímo na webových stránkách jednotlivých měst:

Ceny vstupenek na Majáles jsou odstupňovány podle věku a statusu studenta, přičemž nejvýhodnější jsou tradičně v předprodeji. Kromě klasických lístků jsou k dispozici i VIP varianty, které nabízejí komfortní zóny v blízkosti pódií, vlastní bary a rychlejší odbavení u vstupu.

Kategorie a ceny vstupenek Majáles 2026
NázevCenaKategorie
Kids 12650 KčPro děti ve věku 6-12 let
Základka 15750 KčNáctiletí ve věku 13-15 let
Střední 17799 KčPro mladistvé návštěvníky ve věku 16-17 let
Střední 19850 KčMladí návštěvníci ve věku 18-19 let
Vysoká 26899 KčDospělí a zároveň studující vě věku 18-26 let
Classic1 099 KčDospělý od dosažených 18 let, který nestuduje
ZTP a ZTP-P650 KčZvýhodněná vstupenka pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P
VIP – první řady2 199 KčPřístup do VIP zón pod pódiem POP a RAP, speciální výhody
GOLDEN VIP3 199 KčPřístup do VIP zón pod pódiem POP a RAP, Golden VIP zóna, speciální výhody

Co znamená Majáles?

Kořeny českých studentských oslav příchodu máje, známých jako majáles, sahají až do 15. století. Tato jedinečná kulturní tradice dokázala přetrvat staletí a ustát četné zákazy i politické restrikce. Jedním z jejích nejvýraznějších historických milníků se stala volba krále pražského Majálesu v roce 1965, kdy tento titul získal ikonický americký beatnický básník Allen Ginsberg.

V roce 2013 byl Josef Jařab králem olomouckého majálesu.

Majálesová jízda napříč republikou

Praha není jediným městem, které na jaře oslaví majálesu.

  • První tematicky laděná open-air akce se koná 18. dubna v Plzni.
  • Pod hlavičkou známého festivalu Majáles startuje 25. dubna v Hradci Králové na Všesportovním stadionu U lízátek.
  • Štafetu poté převezme Praha, kde se festival koná 1. května.
  • O týden později, v pátek 8. května, vypukne Brněnský Majáles na tamním Výstavišti.
  • Celý maraton oslav zakončí 16. května Ostrava v Dolních Vítkovicích.
Témata: slavnost, Letňany

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

27. dubna 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

27. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

27. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

27. dubna 2026  15:04

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

27. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

27. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

27. dubna 2026  14:36

27. dubna 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.