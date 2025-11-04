Dobře vyhřátá kamna v chalupě v nás vyvolávají pocit pohody i bezpečí. Na mnohých se dá krásně spát. Však i pohádky o hloupém Honzovi, který jako správný pecivál lenošil na peci, ještě známe. Není divu, že o sobě kamnáři rádi dávají vědět. Jejich díla jsou stále v módě.
Den kamen je celorepubliková akce, která v Česku proběhne 7. listopadu (kdysi se v tento den oslavovala bolševická revoluce z roku 1917) vůbec poprvé. V rámci prvního ročníku může veřejnost vidět ukázky správného topení, konzultovat výběr kamen, podívat se na práci kamnářů a také si ji vyzkoušet. Řada firem otevře své showroomy a kamnáři své dílny veřejnosti.
Poznej svého kamnáře. Inspirace přišla z Rakouska
V pátek 7. listopadu otevřou kamnáři po celém Česku dveře svých prodejen a dílen a nechají nahlédnout veřejnost do zákulisí svého řemesla. V rámci Dne kamen svou práci předvedou kamnáři, výrobci kachlů, kování, komínů a dalšího příslušenství.
„Akce, inspirovaná dlouholetou tradicí rakouského „Tag des Kachelofens“, nabídne jedinečnou příležitost poznat práci českých kamnářů a výrobců, nahlédnout do jejich dílen a zažít atmosféru živého ohně. Pod heslem
„Poznej svého kamnáře“ se po celé republice otevřou dílny, showroomy i prodejny kamnářů, výrobců a dodavatelů kamen, krbů, kachlů a komínů. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky výroby, stavby, odborné konzultace, poradenství k úspornému a ekologickému vytápění i doprovodné programy – od pečení v kachlových sporácích a pecích až po přátelská setkání u ohně,“ popisuje Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů, který je pořadatelem akce.
Epicentrum bude na Jarově
Seznam míst, kde se mohou lidé s kamnařinou seznámit, je k dispozici na stránkách akce v přehledné mapce. Hlavním dějištěm se stane Střední odborná škola Jarov v Praze 9, kde se kamnařina vyučuje už od roku 2010.
„Topení elektřinou nebo plynem hned tak topení tuhými palivy nenahradí a spousta lidí chce, aby součástí jejich domovů byl krb nebo kamna. Zájem o vytápění kamny v posledních letech dramaticky stoupl a s ním roste i zájem o obor. Na naší škole aktuálně kamnařinu studuje 14 žáků,“ komentuje plánovanou oslavu kamnářství Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.
Právě s jejich prací, náplní oboru nebo vybaveností kamnářské dílny se budou lidé moci v rámci Dne kamen na škole seznámit. Vedle ukázek řemesla budou v den konání akce v kamnářské dílně zástupci Cechu kamnářů České republiky a kamnáři Zámecké kamnářské manufaktury Libor Soukup a Vít Pešek.
Na dotazy návštěvníků budou odpovídat u roztopeného sporáku s něčím dobrým v troubě nebo na plotně, na vyhřívané lavici a při ukázkách kamnářské práce