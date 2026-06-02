Obsah
1. Praha hostí ODM vůbec poprvé
Olympiáda dětí a mládeže se koná už od roku 2003, ale hlavní město bude jejím pořadatelem vůbec poprvé. Do Prahy tak zamíří nejlepší mladí sportovci z celé republiky, kteří budou reprezentovat své kraje podobně jako profesionální sportovci na olympijských hrách.
2. Uvidíte budoucí olympioniky
Právě ODM bývá prvním velkým krokem na cestě ke sportovní kariéře. Soutěží už prošly desetitisíce mladých sportovců a mezi nimi i pozdější olympijští vítězové a medailisté, například Ester Ledecká nebo Josef Dostál.
Mnozí účastníci letošního ročníku se za několik let mohou objevit na evropských šampionátech, mistrovstvích světa nebo olympijských hrách.
3. Zahájení jako skutečné olympiádě
Slavnostní start her proběhne v neděli 21. června na stadionu v Edenu. Návštěvníci uvidí nástup všech 14 krajských výprav, sportovní sliby i zapálení olympijského ohně.
Pořadatelé očekávají až deset tisíc diváků, což z něj udělá jedno z největších zahájení v historii projektu. Podle organizátorů se bude atmosférou blížit skutečným olympijským hrám.
|
Začíná Prague Open Air. Přiveze legendární Kosheen, celtic punk i české hudební hvězdy
4. Hlavní hvězdou bude Ben Cristovao
Součástí zahajovacího ceremoniálu bude koncert zpěváka Bena Cristovao. Jeho účast není náhodná. Kromě hudby má totiž blízko i ke sportu – v minulosti získal titul českého šampiona ve freestyle snowboardingu a věnuje se také brazilskému jiu-jitsu.
Pro mladé sportovce i návštěvníky tak půjde o spojení sportovní a hudební show.
5. Vltava se promění v unikátní sportovní arénu
Jedním z hlavních symbolů letošní olympiády bude Vltava. Právě na řece se uskuteční závody v rychlostní kanoistice a veslování s kulisou pražských památek a cílové věže na Císařské louce.
Právě propojení sportu s jedinečným prostředím české metropole může nabídnout obrazy, které na jiných domácích sportovních akcích neuvidíte.
|
Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu
6. Soutěžit se bude na špičkových sportovištích
Program se rozprostře po celé Praze. Mladí sportovci se představí například na slalomovém kanálu v Troji, v hale UNYP Arena, na plaveckém stadionu Šutka nebo na novém golfovém hřišti ve Vinoři.
Řada soutěží se navíc uskuteční na Výstavišti, kde vznikne také Olympijský dům – místo setkávání sportovců, rodičů i fanoušků.
7. Nabídne 23 sportů a tisíce příběhů
Atletika, fotbal, florbal, basketbal, tenis, plavání, judo, kanoistika nebo veslování. Program zahrnuje celkem 23 sportovních odvětví a během pěti dnů přinese stovky závodů.
Vedle bojů o medaile ale půjde především o příběhy mladých lidí, kteří sportu věnují většinu svého volného času. Právě to dělá z Olympiády dětí a mládeže jedinečnou akci, která spojuje soutěžení, přátelství i olympijské hodnoty.
Dorazíte do Edenu?