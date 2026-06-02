Malá velká olympiáda v Praze. 7 důvodů, proč bude ODM 2026 sportovní událostí letošního léta

Marek Hýř
  13:26
Praha se na konci června promění v hlavní město dětského a mládežnického sportu. Od 21. do 25. června bude hostit Olympiádu dětí a mládeže (ODM) 2026, největší multisportovní akci svého druhu v Česku. Do metropole dorazí téměř 4500 mladých sportovců ze všech krajů republiky a během pěti dnů budou bojovat o medaile ve 23 sportech. Proč by si fanoušci neměli nechat letošní ročník ujít?
Hlavní město Praha bude Olympiádu dětí a mládeže hostit poprvé v historii, a to od 21. do 25. června 2026. | foto: ČOV

Obsah

1. Praha hostí ODM vůbec poprvé

Olympiáda dětí a mládeže se koná už od roku 2003, ale hlavní město bude jejím pořadatelem vůbec poprvé. Do Prahy tak zamíří nejlepší mladí sportovci z celé republiky, kteří budou reprezentovat své kraje podobně jako profesionální sportovci na olympijských hrách.

2. Uvidíte budoucí olympioniky

Právě ODM bývá prvním velkým krokem na cestě ke sportovní kariéře. Soutěží už prošly desetitisíce mladých sportovců a mezi nimi i pozdější olympijští vítězové a medailisté, například Ester Ledecká nebo Josef Dostál.

Mnozí účastníci letošního ročníku se za několik let mohou objevit na evropských šampionátech, mistrovstvích světa nebo olympijských hrách.

Vltava bude během ODM 2026 středobodem kanoistických a veslařských soutěží.

3. Zahájení jako skutečné olympiádě

Slavnostní start her proběhne v neděli 21. června na stadionu v Edenu. Návštěvníci uvidí nástup všech 14 krajských výprav, sportovní sliby i zapálení olympijského ohně.

Pořadatelé očekávají až deset tisíc diváků, což z něj udělá jedno z největších zahájení v historii projektu. Podle organizátorů se bude atmosférou blížit skutečným olympijským hrám.

4. Hlavní hvězdou bude Ben Cristovao

Součástí zahajovacího ceremoniálu bude koncert zpěváka Bena Cristovao. Jeho účast není náhodná. Kromě hudby má totiž blízko i ke sportu – v minulosti získal titul českého šampiona ve freestyle snowboardingu a věnuje se také brazilskému jiu-jitsu.

Pro mladé sportovce i návštěvníky tak půjde o spojení sportovní a hudební show.

Slavnostní zahájení ODM 2026 se uskuteční na stadionu Slavie v Edenu, fotbalový turnaj se bude konat v tréninkovém centru Sparty na Strahově.

5. Vltava se promění v unikátní sportovní arénu

Jedním z hlavních symbolů letošní olympiády bude Vltava. Právě na řece se uskuteční závody v rychlostní kanoistice a veslování s kulisou pražských památek a cílové věže na Císařské louce.

Právě propojení sportu s jedinečným prostředím české metropole může nabídnout obrazy, které na jiných domácích sportovních akcích neuvidíte.

6. Soutěžit se bude na špičkových sportovištích

Program se rozprostře po celé Praze. Mladí sportovci se představí například na slalomovém kanálu v Troji, v hale UNYP Arena, na plaveckém stadionu Šutka nebo na novém golfovém hřišti ve Vinoři.

Řada soutěží se navíc uskuteční na Výstavišti, kde vznikne také Olympijský dům – místo setkávání sportovců, rodičů i fanoušků.

Slavnostní zahájení ODM 2026 se uskuteční na stadionu Slavie v Edenu, fotbalový turnaj se bude konat v tréninkovém centru Sparty na Strahově.

7. Nabídne 23 sportů a tisíce příběhů

Atletika, fotbal, florbal, basketbal, tenis, plavání, judo, kanoistika nebo veslování. Program zahrnuje celkem 23 sportovních odvětví a během pěti dnů přinese stovky závodů.

Vedle bojů o medaile ale půjde především o příběhy mladých lidí, kteří sportu věnují většinu svého volného času. Právě to dělá z Olympiády dětí a mládeže jedinečnou akci, která spojuje soutěžení, přátelství i olympijské hodnoty.

Dorazíte do Edenu?

  • Zahájení ODM 2026 vypukne v 17:30, vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal.
  • Cena pro dospělého návštěvníka je 250 Kč, pro děti do 14 let pak zvýhodněných 100 Kč, přičemž slevu je nutné zadat v košíku. Děti do 6 let mají vstup zdarma.
  • Součástí slavnostního zahájení bude i tradiční nástup čtrnácti krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů i zapálení ohně. Jako hlavní hudební hvězda vystoupí Ben Cristovao.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

