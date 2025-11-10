Malešice a Nové Dvory získají rychlé tramvajové spojení do centra. Které linky sem pojedou?

Obyvatelé Malešic a Modřan se brzy dočkají nových tramvajových tratí, které zrychlí cestu do centra. Tramvaje na trase do Malešic se rozjedou už koncem roku 2027, trať do Nových Dvorů pak na jaře 2028. Součástí obou projektů jsou nové zastávky, modernizace infrastruktury a propojení s autobusovou dopravou.
Tramvajová trať Počernická | foto: IPR

Praha je uprostřed tramvajového revoluce. V polovině roku 2028 bude hlavní město bohatší hned o šest nových tratí. Už příští rok na jaře se otevře Dvorecký most. Nová spojnice Prahy 4 a 5 zamíchá zhruba 20 linkami MHD. Tramvaje se vrátí i do horní části Václavského náměstí a nové tratě vzniknou například na strahovském kopci a na Jarově. Jak zmiňované projekty promění stávající linky, se dozvíte ve velkém přehledu. Text níže pro změnu popisuje nové spojení do Malešic a na Nové Dvory.

Trať do Malešic

Nová tramvajová trať spojí Malešice s centrem Prahy a nabídne rychlejší a pohodlnější cestu k hlavnímu nádraží, na Masarykovo nádraží i na náměstí Republiky. Díky trati budou mít cestující alternativu k přestupu na stanici metra Želivského, což ocení zejména při plánované rekonstrukci stanice. Tramvaje na trase 2,2 kilometru by se měly rozjet už koncem roku 2027, celé práce včetně doprovodné infrastruktury potrvají do prvního čtvrtletí 2028.

Trasa povede středovým pásem Počernické ulice od křižovatky s Vinohradskou až k nové dvoukolejné smyčce u Dřevčické ulice. Na trase vznikne šest zastávek, včetně nových Hagibor a Tuchorazská, které zlepší dostupnost nově vznikající zástavby. Při stavbě bude zároveň provedena rekonstrukce vodovodů, kanalizace, plynovodů a elektrických rozvodů, včetně modernizace trakční měnírny, aby tramvaje měly spolehlivé napájení.

Malešice tak získají dvě denní tramvajové linky a jednu noční. Linka 15 povede přímo na Olšanské náměstí, Hlavní a Masarykovo nádraží, náměstí Republiky i na Malou Stranu, linka 16 zajistí spojení do Korunní ulice, na náměstí Míru, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí a Anděl. Autobusové linky směřující dnes k metru Želivského budou částečně zrušeny či přesměrovány a nové tramvajové zastávky nabídnou pohodlné přestupy mezi tramvajemi a autobusy. Středový pás s kolejemi zůstane zatravněný a zachová se většina zeleně i parkovacích míst.

Trať Malešice a jak to pojede?

Schéma budoucích linek v Malešicích a okolí

Linka 6 (městská denní linka TRAM)
SPOŘILOV – Teplárna Michle – Chodovská – Plynárna Michle – Michelská – Pod Jezerkou – Horky – Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Pod Karlovem – Bruselská – I. P. Pavlova (C) – Škrétova (A) (C) – Muzeum (A) (C) (Z) – Muzeum (A) (C) – Václavské náměstí (A) (B) – Jindřišská – Masarykovo nádraží (B) (S) – Náměstí Republiky (B) – Dlouhá třída – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (C) (S) a dále jako linka 24

Linka 13 (nová městská denní linka TRAM)
VOZOVNA KOBYLISY – Vozovna Kobylisy (T) – Líbeznická – Březiněveská – Kobylisy (C) – Ke Stírce – Okrouhlická – Vychovatelna – Bulovka – Vosmíkových – U Kříže – Libeňský zámek – Divadlo pod Palmovkou (T) – Palmovka (B) – Invalidovna (B) – Urxova – Křižíkova (B) – Karlínské náměstí – Florenc (B) (C) – Bílá labuť – Masarykovo nádraží (B) (S) – Jindřišská – Václavské náměstí (A) (B) – Muzeum (A) (C) – Muzeum (A) (C) (T) – Italská – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad (A) – Radhošťská – Flora (A) – Olšanské hřbitovy – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Vinice – Solidarita – Zborov-Strašnické divadlo – Limuzská – Nové Strašnice – Depo Hostivař (A) – Depo Hostivař (A) – Malešická továrna – Na Homoli – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP

Linka 15 (městská denní linka TRAM)
SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Smíchovské nádraží (B) (S) – Plzeňka – Na Knížecí (B) – Anděl (B) – Arbesovo náměstí – Švandovo divadlo – Újezd – Tyršův dům (T) – Pražské Jezulátko (Z) – Malostranské náměstí – Malostranská (A) – Čechův most – Dlouhá třída – Náměstí Republiky (B) – Masarykovo nádraží (B) (S) – Hlavní nádraží (C) (S) – Viktoria Žižkov – Lipanská – Olšanské náměstí – Flora (A) – Olšanské hřbitovy – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Hagibor – Na Palouku – Hostýnská – Plaňanská – Tuchorazská – MALEŠICE

Linka 16 (městská denní linka TRAM)
SÍDLIŠTĚ ŘEPY (S) – Blatiny – Slánská – Hlušičkova – Krematorium Motol – Motol – Vozovna Motol – Hotel Golf – Poštovka – Kotlářka – Kavalírka – Klamovka – U Zvonu – Bertramka – Anděl (B) – Zborovská – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Šumavská – Vinohradská vodárna – Perunova – Orionka – Flora (A) – Olšanské hřbitovy – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Hagibor – Na Palouku – Hostýnská – Plaňanská – Tuchorazská – MALEŠICE

Linka 24 (městská denní linka TRAM)
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Slavia-Nádraží Eden (S) – Koh-i-noor – Bohemians – Nádraží Vršovice (S) – Otakarova – Divadlo Na Fidlovačce – Svatoplukova – Ostrčilovo náměstí – Albertov – Botanická zahrada – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Novoměstská radnice (T) – Lazarská (B) – Vodičkova – Václavské náměstí (A) (B) – Jindřišská – Masarykovo nádraží (B) (S) – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská (C) (S) – Vltavská (C) (S) – Holešovická tržnice – Tusarova (Z) – Dělnická – U Průhonu (T) – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (C) (S) a dále jako linka 6

Linka 34 dočasná linka zrušena – nahrazena provozem linky 24

Linka 91 (městská noční linka TRAM)
DIVOKÁ ŠÁRKA – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem – Nádraží Veleslavín – Červený Vrch – Sídliště Červený Vrch – Bořislavka – Na Pískách – Hadovka – Thákurova – Dejvická – Vítězné náměstí – Hradčanská – Sparta – Korunovační (Z) – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Šumavská – Vinohradská vodárna – Perunova – Orionka – Flora – Olšanské hřbitovy – Želivského – Želivského – Vinohradské hřbitovy – Hagibor – Na Palouku – Hostýnská – Plaňanská – Tuchorazská – MALEŠICE

Linka 133 (městská denní linka BUS)
FLORENC (B) (C) – Pernerova – U Památníku – Tachovské náměstí – Lukášova – Černínova – Ohrada – Biskupcova – Basilejské náměstí – Olgy Havlové – Malešická – Třebešín – Na Palouku – Hostýnská – Plaňanská – Malešice – Limuzská – Donatellova – Skalka (A) – Na Padesátém – Nádraží Zahradní Město (S) – Zahradní Město – Centrum Zahradní Město – Hlohová – Poliklinika Zahradní Město – Jesenická – SÍDLIŠTĚ ZÁBĚHLICE

Linka 188 (městská denní linka BUS)
SÍDLIŠTĚ LETŇANY – Ivančická (T) – Avia Letňany – Staré Letňany – Rychnovská – Boletická – Výstaviště Letňany – Letňany (C) – Letňanská – Nový Prosek – Prosek (C) – Nad Jetelkou – Vysočanská (B) (S) – Nádraží Libeň (S) – K Žižkovu – Balkán – Spojovací – Pod Táborem – Botanická zahrada Malešice – Malešické náměstí – Malešice – Limuzská – Dobročovická – Strašnická (A) – Na Hroudě – Staré Strašnice – Korytná – Želivecká – Jesenická – V Korytech – Pod Vinicí – Záběhlice – Bohdalecká – Chodovská – Plynárna Michle – Michelská – Pod Jezerkou – Kloboučnická – Jezerka – Sdružení – Pankrác (C) – Sídliště Pankrác – Milevská (Z) – KAVČÍ HORY

Linka 195 linka zrušena – nahrazena provozem linek 133 a 188

Linka 199 linka zrušena – nahrazena provozem linek 15 a 16

Linka 207 (městská denní linka BUS)
STAROMĚSTSKÁ (A) – Právnická fakulta – Nemocnice Na Františku – Dlouhá třída – Náměstí Republiky (B) – Bílá labuť – Florenc (B) (C) – Pernerova – U Památníku – Tachovské náměstí – Lukášova – Černínova – Ohrada – {OHRADA} – Biskupcova – BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ

Linka 908 (městská noční linka BUS)
ŠMUKÝŘKA – Karenova (Z) – Průchova – Naskové – U Lesíka – Nádraží Cibulka – Na Sklonku – Schodová – Pod Školou (T) – Kavalírka (Z) – Kavalírka – Jinonická (T) – U Měchurky – Pod Šmukýřkou – U Waltrovky (Z) – U Waltrovky – Farkáň – Urbanova – Malvazinky – Václavka – Santoška – Ženské domovy (T) – Anděl – Zborovská – Jiráskovo náměstí (T) – Palackého náměstí (Z) – Karlovo náměstí (Z) – Štěpánská (T) – Ve Smečkách (Z) – I. P. Pavlova (T) – Muzeum – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Florenc – Pernerova – U Památníku – Tachovské náměstí – Lukášova – Černínova – Ohrada – Basilejské náměstí – Olgy Havlové – Vackov – Malešický park – Univerzitní – Malešické náměstí (Z) – Malešice – Limuzská – Donatellova – Michelangelova – Plošná – Mokřanská – Myšlínská – Kablo (T) – V Chotejně – V Nových domcích – U Továren – Továrny Hostivař – Za Nadjezdem – U Střediska – Dolní Měcholupy – K Dubečku – Dubeček – Lázeňka – Za Pavilonem – Škola Dubeč – Dubeč – Kolodějská obora – Pod Oborou – Kvasinská – Ježovická – Druhanická (Z) – Pošta Újezd nad Lesy – Újezd nad Lesy – Hulická – Smiřická – Bazar – Přímské náměstí – KLÁNOVICE

Zastávka Sídliště Malešice pro linky 133, 155, 177, 188, 228, 903, 908 a 909 má nový název Malešice.

Trať na Nové Dvory

Nová tramvajová trať Libuš – Nové Dvory nabídne obyvatelům Modřan, Libuše a nově vznikající čtvrti rychlé spojení do centra Prahy. Tramvají se z okolí Durychovy či Chýnovské ulice dostanou do středu Modřan do 10 minut a podél Vltavy vznikne alternativní trasa oddělená od automobilů. Stavba dvoukilometrové trati začne již brzy a hotovo by mělo být na jaře 2028. Součástí stavby bude také podchod u zastávky Libuš, který poslouží po dokončení metra linky D.

Tramvaje za dva roky pojedou až na Nové Dvory.

Tramvajová trať bude mít dvě hlavní zastávky – Libuš a Přírodní – a koncovou zastávku Nové Dvory. V Libuši zmizí jednokolejné obratiště a vznikne druhá kolej, zastávka Přírodní bude sdílená s autobusy. Jednokolejná smyčka u Nových Dvorů propojí Novodvorskou, Durychovu a Libušskou ulici a umožní pohodlné přestupy směrem k budoucí stanici metra.

Po otevření budou tramvaje v oblasti obsluhovat polovina spojů linky 17 a noční linka 92. Tramvajová trať umožní přímé spojení Modřan s Novými Dvory, později se napojí na metro linky D, čímž se nabídka spojů do centra zdvojnásobí. Nová trasa také podle organizace ROPID sníží zatížení cest do centra po Podolském nábřeží a zlepší pravidelnost linek. Tramvaje tak nabídnou rychlejší, komfortnější a přímější spojení pro nové i stávající obyvatele oblasti.

Trať na Nové Dvory a jak to pojede?

Tramvajová trať Nové Dvory

Linka 17 (městská denní linka TRAM)
VOZOVNA KOBYLISY – Vozovna Kobylisy (T) – Líbeznická – Březiněveská (Z) – BŘEZINĚVESKÁ (T) – KOBYLISY (C) – Ke Stírce – Hercovka – Nad Trojou – Trojská – Nádraží Holešovice (C) (S) – Výstaviště (S) – Veletržní palác – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Čechův most – Právnická fakulta – Staroměstská (A) – Karlovy lázně – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí (B) – Výtoň – Podolská vodárna – Kublov – Dvorce – Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (S) – Černý kůň – Hodkovičky – Belárie – Modřanská škola – Nádraží Modřany (S) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Modřanská rokle – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO (Z) – Hasičská stanice Modřany – Observatoř Libuš – Sídliště Libuš – Libuš – Přírodní – Chýnovská (Z) – NOVÉ DVORY

Linka 92 (městská noční linka TRAM)
LEHOVEC – Sídliště Hloubětín – Hloubětín – Starý Hloubětín – Vozovna Hloubětín – Nový Hloubětín – Kolbenova – Poštovská – Špitálská – Vysočanská (Z) – Nádraží Vysočany – Poliklinika Vysočany – Divadlo Gong – Balabenka – Palmovka – Palmovka (T) – Invalidovna – Urxova – Křižíkova – Karlínské náměstí – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí – Moráň (T) – Palackého náměstí – Palackého náměstí – Výtoň – Podolská vodárna – Kublov – Dvorce – Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník – Černý kůň – Hodkovičky – Belárie – Modřanská škola – Nádraží Modřany – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Modřanská rokle – Sídliště Modřany – Levského (Z) – Hasičská stanice Modřany – Observatoř Libuš – Sídliště Libuš – Libuš – Přírodní – Chýnovská (Z) – NOVÉ DVORY

Linka 189 (městská denní linka BUS)
KAČEROV (C) (S) – Nemocnice Krč – Zálesí – Sídliště Krč – Tempo – Nové Dvory – Cílkova – Lhotecký les – SÍDLIŠTĚ LHOTKA

Linka 215 (městská denní linka BUS)
KAČEROV (C) (S) – Nemocnice Krč – Zálesí – Sídliště Krč – Tempo – Nové Dvory (T) – Chýnovská (Z) – Přírodní – Libuš – SÍDLIŠTĚ LIBUŠ

Výše zmíněné změny MHD jsou součástí velkého tramvajové boomu, který přichystal ROPID. Informace o přípravě nových tratí v Praze najdete na jeho webu.

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

10. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  23:10

Lounští zastupitelé schválili schodkový rozpočet, saldo pokryje rezerva

ilustrační snímek

Lounští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili rozpočet na rok 2026 s příjmy okolo 760 milionů korun a výdaji zhruba 830 milionů korun. Rozdíl radnice...

10. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  20:45

