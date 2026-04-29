Tradiční loučení se zimou, které je v našich končinách spojené s upalováním čarodějnic, se bude konat také v ulicích staré Prahy. Ve čtvrtek 30. dubna ožije Malá Strana oblíbenou akcí s neopakovatelnou atmosférou, která každoročně propojuje místní sousedskou komunitu.
Kdy se slaví čarodějnice na Kampě?
Akce Malostranské čarodějnice se bude konat ve čtvrtek 30. dubna 2026. Od 14:30 bude probíhat program pro děti. Hlavní část oslav včetně průvodu je situována do podvečerních hodin. Vyvrcholení celého večera bude zapálení vatry, na které bude upálena „zlá“ čarodějnice.
Program na Malostranské čarodějnice
První část programu, která je věnovaná dětem, začne ve 14:30 v parku Kampa.
- Děti se mohou těšit na dřevěný kolotoč, skákací hrad, rytířskou cestu, test síly nebo kreslení karikatur.
- Průvod čarodějnic povede z Malostranského náměstí přes Karlův most až na Kampu. Sraz je v 18:00 na Malostranském náměstí 27.
- Večer pak k tanci a poslechu zahrají na Kampě kapely Lovesong Orchestra a Krless.
- Chybět nebude ani tradiční opékání buřtů.
Vstupné na čarodějnice
Organizátoři zachovávají lidový charakter této akce, a proto je vstup na celý program zcela zdarma. Rodiny s dětmi i náhodní kolemjdoucí si mohou užít veškerá vystoupení, hudební produkci i doprovodné aktivity bez nutnosti kupovat vstupenky.
Doprava: Jak se dostat na Kampu
Vzhledem k velké koncentraci lidí v historickém centru se doporučuje využít městskou hromadnou dopravu.
- Park Kampa: Nejbližší tramvajové zastávky jsou Újezd, Tyršův dům nebo Pražské Jezulátko.
- Průvod čarodějnic: Nejbližší tramvajovou zastávkou je Malostranské náměstí.