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Postupující výstavba metra D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory si od 15. listopadu 2026 vyžádá rozsáhlou změnu v organizaci dopravy v těsné blízkosti budoucí stanice Nemocnice Krč. V souvislosti se zajištěním stavební jámy, přeložkami inženýrských sítí a přípravou budoucí výstavby stanice přes ulici Zálesí bude nutné uzavřít frekventovanou křižovatku s ulicí Vídeňská u Thomayerovy nemocnice. Aby nedošlo k dopravnímu kolapsu, vybuduje se pro řidiče objížďka vedoucí přes přilehlý brownfield.
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Provizorní bypass u Thomayerovy nemocnice
Dopravní omezení budou v místě probíhat v několika fázích. První etapa startuje v druhé polovině listopadu, kdy dojde k úpravám povrchů a napojení provizorní komunikace (tzv. bypassu). Následovat bude bourání středových dělících ostrůvků a instalace chrániček i kabelových rozvodů pro provizorní světelnou signalizaci a veřejné osvětlení.
Řidiči by měli v lokalitě počítat s komplikacemi v běžném provozu a s tvorbou kolon. Podle portálu Opravujeme.to, který provozuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se zdržení v dopravních špičkách odhaduje na 10 až 30 minut.
Časový harmonogram dopravních omezení v Krči
- 15. 11. – 21. 11. 2026 - Zábory pravých pruhů: Stavební práce zasáhnou pravé jízdní pruhy a přilehlý chodník v ulicích Zálesí i Vídeňská ve směru z centra.
- 20. 11. – 25. 11. 2026 - Úpravy dělících pásů: Pracovní zóna se přesune ke středovým dělícím pásům v ulicích Zálesí a Vídeňská. V obou směrech bude nutný zábor levého předjížděcího pruhu.
- 26. 11. 2026 – 4. 1. 2027 - Přechodný režim: Dojde k dočasnému obnovení běžného dopravního režimu za využití provizorní světelné signalizace. Samotný bypass zůstane pro dopravu zatím uzavřen.
- 4. 1. 2027 – 31. 12. 2029 - Dlouhodobá objížďka bypassem: Plné zprovoznění bypassu v ulici Zálesí a uzavření stávající křižovatky. Vedení pěších tras se bude měnit podle postupu prací, bezbariérový průchod však zůstane zachován po celou dobu.
Hlavní uzávěrka a trasy pro pěší
Nejvýraznější změna čeká řidiče a chodce od 4. ledna 2027, kdy se křižovatka ulic Vídeňská a Zálesí zcela uzavře až do konce roku 2029. Doprava bude převedena na provizorní obchvat v ulici Zálesí, vedle kterého vyroste i nový chodník. Tento obchvat umožní pokračování hloubení stavební jámy, aniž by došlo k úplnému odříznutí lokality od silniční sítě.
Myslelo se také na místní obyvatele. Průchody kolem obytných domů zůstanou otevřené a stavební zábor se v jejich blízkosti zmenší – hlavní práce se soustředí primárně na chodník podél zdi. Pěší vazby i řízení světelné signalizace se budou upravovat postupně podle aktuálních potřeb staveniště.