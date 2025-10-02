Hlasování do Parlamentu probíhá ve volebních okrscích. Každý z nich má stanovené místo, kde můžete svůj hlas odevzdat. Zákon stanoví, že v každé obci musí být aspoň jeden volební okrsek. Maximální strop v počtu okrsků ale neurčuje, a tak v hustě obydlených částí Prahy najdete nějakou tu volební místnost skoro v každé druhé ulici. Vybírat si mezi nimi ale nemůžete, ta správná závisí jen a jen na vaší adrese trvalého bydliště.
Volby do Poslanecké sněmovny v Česku začínají v pátek 3. října 2025 ve 14 hodin a končí přesně o 24 hodin později, tedy v sobotu 4. října ve 14:00.
Navigace, obálka a vyvěšená vlajka
Pokud nevíte, kde se vaše volební místnost nachází, pomůže vám navigace od IPR Praha. Stačí zadat adresu a zjistíte, v jakém okrsku leží a kam přijít hlasovat. Tuto vychytávku ocení hlavně lidé, kteří změnili trvalé bydliště teprve nedávno, anebo ti, kteří sice trvale žijí v jiné části ČR, v Praze se nacházejí ve dnech voleb a vyřídili si voličský průkaz. Pak stačí zadat adresu místa, kde se nacházíte, a vyhledat si nejbližší volební místnost.
A konečně, tou nejjednodušší možností, jak zjistit adresu volební místnosti, je přečíst si ji na obálce s volebními lístky. Doma byste ji měli mít nejpozději od 30. září. Pokud jste ale trvalou adresu změnili teprve nedávno, přijít vám nemusí.
Že jdete správně, vám napoví také česká vlajka, kterou musí být ve dnech voleb povinně označené budovy, ve kterých se volí. Volební místnosti najdete většinou ve školách či školkách, na obecních úřadech, v hasičských zbrojnicích či kulturních domech. Není výjimkou, že se v jedné budově nachází více volebních místností, z nichž každá je určená pro jiný okrsek (tedy pro jiné adresy).
Informaci o umístění volebních místností najdete také na webech pražských městských částí. Mnohé vás nasměrují na navigaci IPR, kterou uvádíme výše.
