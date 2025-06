9:10

„Měla jsem chabou angličtinu a potřebovala jsem to zlepšit,“ otevírá naše povídání Kateřina Zabloudilová. Odpovídá tak na otázku, jak se dostala do Elpidy. Obecně prospěšná společnost si klade za cíl pomáhat seniorům. Třeba tím, že pro ně pořádá nejrůznější kurzy. Paní Kateřina s vylepšováním cizího jazyka začala už před patnácti lety. Elpidu si oblíbila a navštěvuje i další kurzy. Letos to bylo pravidelně například cvičení pro seniory.