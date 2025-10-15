Maskotem mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v Praze, bude ježek. Jméno vyberou fanoušci

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:02
„Ježek je jedním ze symbolů české přírody, a tak byl pro nás jednoznačnou volbou. Představa ježka na ledě může být možná na první pohled nečekaná, ale pro nás je ztělesněním houževnatosti a křehkosti. Stejně jako si krasobruslaři musí hlídat každý detail pohybu, i on při svých cestách velmi opatrně našlapuje. A navíc, takový odpíchnutý rittberger by v ježčím podání jistě získal u fanouškovské poroty plné bodové ohodnocení,“ nahrává představivosti Miloš Židík, šéf mediálních operací mistrovství světa v krasobruslení, které se v Praze chystá příští rok.

Maskotem MS v krasobruslení bude ježek. | foto: Prague2026.org

Organizátoři ISU mistrovství světa v krasobruslení 2026 v Praze, které proběhne v O2 areně od 25. do 29. března, odhalili oficiálního maskota šampionátu – ježka. Fanoušci se už nyní mohou zapojit do soutěže o jeho jméno. Na sociálních sítích mistrovství Facebook a Instagram probíhá do konce října anketa, kde bude možné navrhnout a vybrat jméno, které bude ježka provázet po celé mistrovství.

Nového maskota v nadživotní velikosti bude možné potkat během podzimu osobně po celé České republice. Konkrétní místa budou vždy oznámena na sociálních sítích šampionátu. Při osobním setkání s ním budou mít fanoušci šanci vyhrát vstupenky na pražské mistrovství světa i tematické dárky.

Vstupenky na mistrovství světa v krasobruslení jsou stále k dispozici, a to v prodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci...

15. října 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Liberecký soud podpořil kroky veterinární správy v boji proti moru prasat

Liberecký krajský soud dnes podpořil kroky veterinární správy v boji proti africkému moru prasat a zamítl žalobu Mysliveckého sdružení Zelené údolí. Myslivci...

15. října 2025  15:55,  aktualizováno  15:55

V Příbrami skončila oprava střechy na budově Rudných dolů, práce se protáhly

V Příbrami skončila oprava střechy na budově bývalých Rudných dolů. Práce se proti původním předpokladům protáhly. Náklady vzrostly na 13,5 milionu korun,...

15. října 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

15. října 2025  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězný návrh na podobu areálu Křižanovy pily ve Val. Meziříčí je ze Španělska

Vítězem architektonické soutěže na podobu nového autobusového dopravního terminálu, parkovacího domu a městského úřadu v areálu bývalé Křižanovy pily ve...

15. října 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Za polití ženy hořlavinou a její zapálení žalobce žádá výjimečný trest

Krajský soud v Ostravě projednává případ pokusu o vraždu dvaapadesátileté ženy, kterou její o 20 let mladší známý polil benzinem a zapálil. Napadená utrpěla...

15. října 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Z návrhů lidí v M.Boleslavi nejvíc bodoval infopanel a socha u hradu Michalovice

V participativním rozpočtu Mladé Boleslavi letos získal nejvíc hlasů infopanel a socha rytíře Jana z Michalovic pod hradem Michalovice. Město podpoří ještě...

15. října 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

S nelegálně drženou pistolí opakovaně střílel na veřejnosti, vyráběl a prodával drogy, navíc pod vlivem návykových látek způsobil dopravní nehodu s těžkým zraněním a ujel. V jednom případě pak...

15. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Český pavilon si ze světové výstavy EXPO 2025 veze z japonské Ósaky stříbro. Je to čtvrté významné ocenění

Na světové výstavě EXPO 25 v Ósace si český pavilon připsal další úspěch. Získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých...

15. října 2025  16:33

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, viděl vojáky i psychiatrii

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne se hlava státu setkala se zastupiteli Ústí nad Labem či zavítala mezi vojáky v Žatci.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  16:23

Žákovi autoškoly na Brněnsku vyšel pozitivní test na drogy, dojezdil

Žákovi autoškoly na Brněnsku na závěrečné zkoušce vyšel při běžné policejní kontrole pozitivní test na drogy, přiznal se k užití pervitinu. Hrozí mu pokuta i...

15. října 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Ústavní soud dal šlechticům šanci získat zpět zámecké vybavení

Ústavní soud (ÚS) otevřel dědicům šlechtického rodu Serényiů cestu k vydání někdejšího mobiliáře zámku Lomnice na Brněnsku. Bude o něm znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. V části, která se týkala...

15. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.