Organizátoři ISU mistrovství světa v krasobruslení 2026 v Praze, které proběhne v O2 areně od 25. do 29. března, odhalili oficiálního maskota šampionátu – ježka. Fanoušci se už nyní mohou zapojit do soutěže o jeho jméno. Na sociálních sítích mistrovství Facebook a Instagram probíhá do konce října anketa, kde bude možné navrhnout a vybrat jméno, které bude ježka provázet po celé mistrovství.
Nového maskota v nadživotní velikosti bude možné potkat během podzimu osobně po celé České republice. Konkrétní místa budou vždy oznámena na sociálních sítích šampionátu. Při osobním setkání s ním budou mít fanoušci šanci vyhrát vstupenky na pražské mistrovství světa i tematické dárky.
Vstupenky na mistrovství světa v krasobruslení jsou stále k dispozici, a to v prodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster.