Kam vyrazit v Praze zdarma? Poradíme 5 únorových akcí, kde neutratíte ani korunu

Tereza Hrabinová
  8:56
Zima se ještě nevzdává, to ale neznamená, že musíte zůstávat doma. Únor nabízí řadu kulturních akcí, které nezatíží vaši peněženku. Přinášíme výběr těch, které by vám neměly uniknout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ROMAN KUBARIČ

Suchdolský masopust

  • Datum: 6. února
  • Čas: 13.00–20.00
  • Místo: Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol

Masopustní průvod plný masek, hudby a tance projde i letos Suchdolem. Program začne na radnici strojením masek, malováním na obličej a půjčovnou kostýmů. Ve 14 hodin se průvod vydá ze Suchdolského náměstí za doprovodu masopustního divadla souboru The Hadr na chůdách.

Maškary projdou kolem základní školy, zastaví se na dvoře Brandejsova statku a tradici zakončí ve Starosuchdolské restauraci.

Součástí akce je tanec s medvědem, vykoupení klíče od starosty, folklorní muzika či ochutnávka masopustních specialit. Do průvodu se zapojí i sousedské skupiny z Roztok a Únětic.

Sahej Rahal: Beyond the City of Time

  • Datum: 12. února až 10. května
  • Místo: Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum představí tvorbu indického umělce Saheje Rahala, který ve svém díle propojuje mytologii, technologie a otázky vnímání času i reality. Výstava nabídne malby, kresby, sochy, digitální obrazy i audiovizuální instalace.

Projekt se zamýšlí nad tím, zda iluze nejsou pouhým klamem, nebo zda mohou být součástí samotné struktury reality formované lidskou představivostí a kulturními příběhy.

Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Světelné zimní hry v Janských Lázních propojí přírodu, sport a tradice až do 15. března

Umění na Hradě: Doba krále Václava IV.

  • Datum: 26. února 2026
  • Čas: od 17.00
  • Místo: Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství (vstup ze Zlaté uličky 11/7)

V rámci přednáškového cyklu Umění na Hradě se uskuteční přednáška historika umění Jana Royta věnovaná umění doby krále Václava IV.

Václav IV. patřil k významným mecenášům pozdně gotického umění. Přednáška přiblíží nejen vývoj výtvarné tvorby spojené s Pražským hradem, ale i širší evropský kontext této éry.

KineDok: Feinkošt

  • Datum: 25. února
  • Čas: od 19.30
  • Místo: Atrium Žižkov

Večer krátkých dokumentárních filmů nabídne šest výrazných snímků současných tvůrkyň z Česka a Německa. „Kraťasy“ se originálním způsobem dotýkají aktuálních témat dnešního světa.

Své filmy představí Betina Kuntzsch, Jamaica Kindlová, Lenia Friedrich, Ema Hůlková, Anastasiia Falileieva a Elisabeth Wilke.

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Slavnostní jazzový koncert Mene Tekel

  • Datum: 27. února
  • Čas: 19.00–21.00
  • Místo: Novoměstská radnice

Moderní jazzový big band Mene Tekel, složený ze studentů jazzové katedry Konzervatoře Jaroslava Ježka, působí od roku 2005 pod vedením Milana Svobody. Soubor má za sebou desítky koncertů na českých i zahraničních festivalech a řadu ocenění.

Rezervace míst je možná na e-mailu info@menetekel.cz.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
