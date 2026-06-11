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Švédský nábytkářský gigant je známý svou pohotovou komunikací na sociálních sítích a smyslem pro humor. Málokdo však čekal, že dotáhne do reálné podoby letošní aprílový šprým. IKEA na svých sociálních sítích zveřejnila 1. dubna 2026 lízátko s masovou příchutí, které pobavilo sledující, kteří velmi brzy odhalili, že se jedná o žert. Zájem o netradiční příchuť však byl natolik velký, že se ji IKEA ve spolupráci s Chupa Chups rozhodla zhmotnit. Celkem bylo vyrobeno milion masových lízátek, která budou rozdělena do obchodů po celém světě.
Lízátko s masovou příchutí
Lízátko s příchutí masových kuliček, omáčky a brusinek je limitovanou edicí, kterou bude podle dostupných informací možné získat pouze v sobotu 13. června 2026 v obchodních domech IKEA. A to formou losování.
- Masové lízátko budou moci získat zákazníci, kteří v sobotu 13. června 2026 využijí službu Skenuj a nakupuj společně s kartou IKEA Family nebo IKEA Business Network, a to v některém z obchodních domů IKEA v České republice.
- O osudu, zda získají netradiční sladkost, rozhodne kolo štěstí, kterým bude možné zatočit po předložení účtenky. Losovat se bude o masokuličková a jahodová lízátka Chupa Chups.
Více informací je možné zjistit z podmínek akce.
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Ikonické kuličky
Masové kuličky IKEA oslavily v loňském roce 40 let od uvedení. Ročně se jich prodá 1,4 miliardy kusů a pro spoustu zákazníků patří k tradičnímu obědu při návštěvě těchto obchodních domů. Kromě tradičních masových kuliček, které IKEA nabízí od roku 1985, byly postupně uvedeny také kuřecí, zeleninové, bezmasé a rybí. Do této „kulaté rodiny“ nyní přibylo také netradiční lízátko, prozatím v limitované edici.
Oslava léta Midsommar
Lízátkové kolo štěstí bude součástí celodenní akce Midsommar, kterou obchodní domy pořádají na oslavu začátku léta. Přestože astronomické léto začne o týden později v neděli 21. června 2026, IKEA svou akci připravuje na sobotu 13. června. Pro prvních 500 návštěvníků, kteří dorazí v květovaném oblečení nebo s ozdobou květin, bude navíc připravený poukaz na slevu v hodnotě 500 korun. Během dne bude možné také zdarma ochutnat tradiční švédské speciality.