Máte Lítačku platnou do roku 2020? Zpozorněte, letos ji musíte vyměnit

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:28
Pražanům začaly postupně končit první plastové karty Lítačka vydané v roce 2016. Pokud má cestující na plastové kartě uvedený původní konec platnosti v roce 2020, musí ji během letošního roku vyměnit za novou. Během roku 2026 se to dotkne více než 370 tisíc karet, reálně asi 130 tisíc cestujících, kteří na nich mají nahraný platný časový kupón. Výměny začaly postupně od 1. března.
Fotogalerie2

V loňském roce využilo pokutu se slevou 4500 cestujících. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Rozhodující je datum uvedené přímo na kartě. „Pokud je na plastové kartě uveden rok 2020 jako původní konec platnosti, jde o kartu z roku 2016, kterou je nutné vyměnit. Datum, tedy den a měsíc, je uvedeno přímo na potisku. Nejde o platnost kupónu, ale o životnost samotné plastové karty,“ uvedl Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT, která kartu Lítačka spravuje.

Jak zjistím, že se mě to týká?

Cestující si mohou ověřit, zda se jich výměna týká, na webu pidlitacka.cz po zadání čísla karty. Informaci najdou také po přihlášení do účtu na e-shopu PID Lítačka, na infolince PID Lítačky nebo Dopravního podniku hlavního města Prahy. Pomohou i pracovníci v zákaznickém centru ve Škodově paláci nebo na kontaktních místech dopravního podniku.

Po vypršení životnosti se karta stává neplatným jízdním dokladem, a to i v případě, že je na ní nahraný aktivní kupón. Revizoři pak z neaktivního čipu nedokážou načíst informace, cestující se proto kartou nemohou prokázat při kontrole v pražské MHD ani ve vlacích Českých drah.

Může následovat problém?

V metru, tramvajích a autobusech v Praze bude při kontrole s cestujícím sepsán zápis o provedené přepravní kontrole. Postup je stejný jako v případě, kdy si cestující zapomene Lítačku doma. „Zápis může cestující následně vyřešit na e-shopu dopravního podniku nebo do 15 dnů osobně na centrálním dispečinku. Po ověření platnosti kupónu zaplatí administrativní poplatek 50 korun,“ uvedl vedoucí oddělení přepravní kontroly Dopravního podniku Praha Jakub Pekárek.

Co přinese vylepšená Lítačka? Modernější aplikace slibuje nové funkce i jednodušší parkování

Na příměstských autobusových linkách mimo území Prahy doporučují dopravci řešit situaci v infocentrech IDSK. Ve vlacích však zpětné ověření platnosti kupónu možné není, cestující s neplatnou kartou proto zaplatí plnou přirážku podle tarifu dopravce.

Odkládat výměnu karty se nemusí vyplatit

Výměnu karty je možné vyřídit kdykoli během roku 2026 před datem uvedeným na jejím potisku. Nejjednodušší je podat žádost online přes e-shop PID Lítačka. Po přihlášení do účtu stačí zvolit objednání nové karty, vybrat výměnu stávající a zadat její číslo.

Novou kartu si mohou cestující nechat zaslat zdarma poštou nebo ji vyzvednout osobně za poplatek 50 korun. Kartu lze vyřídit také ve Škodově paláci nebo na vybraných kontaktních a prodejních místech dopravního podniku. Expresní vyřízení na počkání stojí 100 korun.

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Při výměně se platný časový kupón neztrácí. Cestující ho mohou převést na novou kartu v online účtu nebo aplikaci, případně s tím pomohou pracovníci ve Škodově paláci či infocentrech dopravního podniku.

Operátor ICT doporučuje nenechávat výměnu na poslední chvíli. Během roku může být o nové karty zvýšený zájem, proto je vhodné datum platnosti zkontrolovat co nejdříve.

Převeďte plastovou kartu do mobilní aplikace

  • Platnost karty lze vyřešit i jinak než výměnou plastu. Předplacené jízdné lze svázat například s mobilní aplikací PID Lítačka, bezkontaktní platební kartou Mastercard nebo Visa, případně InKartou Českých drah.
  • Přechod na jiný identifikátor je ale nutné provést ještě před skončením platnosti původní karty.
Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Policisté našli 57letou ženu z Kolína, kterou pohřešovala její dcera

ilustrační snímek

Policisté vypátrali sedmapadesátiletou ženu z Kolína, kterou pohřešovala její dcera. Naposledy ji viděla v pátek v podvečer, od té doby o ní neměla žádné...

7. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Na Sněžce zavlály tibetské vlajky, akce přilákala desítky lidí

ilustrační snímek

Dnešní akce Tibetská vlajka na střeše republiky se zúčastnily desítky lidí. Výstup s tibetskou vlajkou přes Růžovou horu na vrchol Sněžky se uskutečnil za...

7. března 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Murmanská ulice

Murmanská ulice

Dnes ráno Policie České republiky zasahovala v Murmanské ulici v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 7. března 2026  18:08

Nádraží Braník

Nádraží Braník

Přístřešky u Nádraží Praha-Braník chátrají.

vydáno 7. března 2026  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Braník

Pivovar Braník

Pohled na pivovar v Praze 4-Braníku.

vydáno 7. března 2026  18:06

Praha 6

Praha 6

Poslední sezona trhů v parku před dejvickým kampusem. Od příštího roku bude místo postupně zastavěno a trhy se přesunou do ulice Technická.

vydáno 7. března 2026  18:06

Policisté pátrají po 57leté ženě z Kolína, kterou pohřešuje její dcera

ilustrační snímek

Policisté pátrají po sedmapadesátileté Simoně Krskové z Kolína, kterou pohřešuje její dcera. Naposledy ji viděla v pátek v podvečer, od té doby o ní nemá žádné...

7. března 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Pohřešovaný 78letý diabetik z Rudné u Prahy se vrátil sám domů, je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po osmasedmdesátiletém diabetikovi z Rudné u Prahy, který ve středu ráno odešel z domova a neměl u sebe inzulin. Hrozily mu tak...

7. března 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Máte Lítačku platnou do roku 2020? Zpozorněte, letos ji musíte vyměnit

V loňském roce využilo pokutu se slevou 4500 cestujících.

Pražanům začaly postupně končit první plastové karty Lítačka vydané v roce 2016. Pokud má cestující na plastové kartě uvedený původní konec platnosti v roce 2020, musí ji během letošního roku vyměnit...

7. března 2026  17:28

Biatlon v Kontiolahti 2026: Dobré umístění české štafety mužů zachránil až Krčmář

Mikuláš Karlík na trati mužské štafety v Östersundu.

Biatlonisté dnes po vytrvalostním závodě jeli štafetu. Na trati nechybělo ani české kvarteto - ovšem bez opory Vítězslava Horniga. Češi obhajovali nedávné 6. místo z olympijských her v Itálii. To se...

7. března 2026  17:07

Ostravské stopy: Vzpomínám na nonstop u Duhy a Minikino, říká spisovatel Müller

Spisovatel a scenárista Martin Müller prožil své dětství v ostravském obvodu...

Vymahačka, drsný thriller z ostravských devadesátek, ale také neobvyklý Maly prync, tedy ostravský překlad slavného Malého prince. Obojí spojuje osoba spisovatele Martina Müllera. Původně filmový...

7. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hydry ve městě dojezdí. Jejich posledním útočištěm v pravidelném provozu zůstává Rakovník

Hydra na pražském Semmeringu

Ti, kteří zaslzí při každém průjezdu staršího typu vlaku, vagónu či lokomotivy, budou zřejmě ronit slzy i nyní. Další technika zmizí z českých kolejí. V pravidelném provozu končí další staré...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.