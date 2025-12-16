Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta vyjde na padesátikorunu. Není proto divu, že je pro celou řadu Pražanů tato okolnost poslední záminkou k tomu, aby přešli na elektronickou Lítačku do mobilu. Mnoho jejích novopečených uživatelů ale řeší nečekaný problém.
„Když mě zastavili revizoři, aby mě zkontrolovali, svítila mi v aplikaci PID Lítačka hláška, že je problém s mojí fotografií. A to i přesto, že byla dřív normálně schválena. Jezdila jsem takhle metrem a tramvajemi klidně půl roku a nevěděla, že je něco špatně,“ říká pro deník Metro čtenářka Tereza s tím, že ji přepravní kontroloři nejprve postrašili pokutou. Pak ale totožnost prokázala občanským průkazem. „V podstatě mi jen doporučili, ať si do apky nahraju normální fotku a ne selfíčko,“ krčí rameny čtenářka.

Připravte si “pasovku“

Provozovatelem mobilní aplikace a celého systému PID Lítačka je městská společnost Operátor ICT (OICT). Ta ve spolupráci s organizátorem dopravy v hlavním městě (ROPID) a největším pražským dopravcem – Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP) zajišťuje její rozvoj a správu.

Podle OICT vyžaduje aplikace PID Lítačka v profilu průkazovou fotografii. Ta by měla mít maximálně sedm megabajtů a rozměry by se měly pohybovat v minimálních hodnotách 172 x 133 pixelů. „Fotku buď nahrajete z digitálního zdroje, nebo ji lze pořídit na vybraných expresních pobočkách DPP,“ radí zástupci OICT.

Neznalost někdy omlouvá

Deník Metro zajímalo, jaký mají revizoři dopravního podniku pro podobné případy schválený postup. Podle šéfa komunikace DPP Daniela Šabíka se vždy snaží hledat co možná nejlepší řešení pro obě strany.

„Pracovníci přepravní kontroly DPP v případech, kdy cestující nemá v aplikaci PID Lítačka nahranou správnou fotku, rozlišují, jestli se jedná pouze o nějaký technický detail. Například o nesprávnou barvu pozadí, přičemž osoba na fotce je zcela zřetelně identifikovatelná a shoduje se s kontrolovanou osobou. V takovém případě, pokud má cestující platný jízdní doklad, revizoři cestujícího pouze slovně upozorní na technickou nesrovnalost s fotografií. A požádají jej, aby ji napravil,“ vysvětluje pro Metro Šabík.

Patnáct dnů na nápravu

Jiná situace ovšem podle Šabíka nastává v případech, kdy je osoba na fotce v aplikaci špatně identifikovatelná. Například pokud se jedná o výřez z nějaké skupinové fotky a podobně.

„Revizoři s cestujícím na místě sepíší zprávu o provedené přepravní kontrole. Cestující má pak patnáct dnů na to, aby vše napravil, do aplikace nahrál správnou fotografii a následně prokázal, že je vlastníkem aplikace, má v ní správnou fotku a má v ní nahraný kupon, který byl platný v době přepravní kontroly,“ popisuje Šabík s tím, že v takovém případě zaplatí dotyčný padesát korun. V opačném mastnou pokutu. „Pokud by do patnácti dnů nesrovnalost s fotografií nenapravil, je mu účtována plná výše přirážky k jízdnému, tedy jako by jel bez platného jízdního dokladu,“ varuje čtenáře Metra Šabík.

Obnovit nepůjde

Karty Lítačka, které bude v příštím roce potřeba vyměnit, jsou označené datem expirace v roce 2020. Provozovatel systému jejich platnost v minulosti automaticky prodlužoval o tři roky, letos ke stejnému kroku nepřistoupí. Aktuálně vydávané karty mají mít sedmiletou platnost. Více v článku níže.

