Máte na kartě Lítačka uvedenou platnost do roku 2020? Zpozorněte, letos ji musíte vyměnit

Iveta Benáková
  13:08
Pražanům začaly postupně končit první plastové karty Lítačka vydané v roce 2016. Pokud má cestující na plastové kartě uvedený původní konec platnosti v roce 2020, musí ji během letošního roku vyměnit za novou. Během roku 2026 se to dotkne více než 370 tisíc karet, reálně asi 130 tisíc cestujících, kteří na nich mají nahraný platný časový kupón. Výměny začaly postupně od 1. března.
V loňském roce využilo pokutu se slevou 4500 cestujících.

Rozhodující je datum uvedené přímo na kartě. „Pokud je na plastové kartě uveden rok 2020 jako původní konec platnosti, jde o kartu z roku 2016, kterou je nutné vyměnit. Datum, tedy den a měsíc, je uvedeno přímo na potisku. Nejde o platnost kupónu, ale o životnost samotné plastové karty,“ uvedl Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT, která kartu Lítačka spravuje.

Jak zjistím, že se mě to týká?

Cestující si mohou ověřit, zda se jich výměna týká, na webu pidlitacka.cz po zadání čísla karty. Informaci najdou také po přihlášení do účtu na e-shopu PID Lítačka, na infolince PID Lítačky nebo Dopravního podniku hlavního města Prahy. Pomohou i pracovníci v zákaznickém centru ve Škodově paláci nebo na kontaktních místech dopravního podniku.

Po vypršení životnosti se karta stává neplatným jízdním dokladem, a to i v případě, že je na ní nahraný aktivní kupón. Revizoři pak z neaktivního čipu nedokážou načíst informace, cestující se proto kartou nemohou prokázat při kontrole v pražské MHD ani ve vlacích Českých drah.

Může následovat problém?

V metru, tramvajích a autobusech v Praze bude při kontrole s cestujícím sepsán zápis o provedené přepravní kontrole. Postup je stejný jako v případě, kdy si cestující zapomene Lítačku doma. „Zápis může cestující následně vyřešit na e-shopu dopravního podniku nebo do 15 dnů osobně na centrálním dispečinku. Po ověření platnosti kupónu zaplatí administrativní poplatek 50 korun,“ uvedl vedoucí oddělení přepravní kontroly Dopravního podniku Praha Jakub Pekárek.

Co přinese vylepšená Lítačka? Modernější aplikace slibuje nové funkce i jednodušší parkování

Na příměstských autobusových linkách mimo území Prahy doporučují dopravci řešit situaci v infocentrech IDSK. Ve vlacích však zpětné ověření platnosti kupónu možné není, cestující s neplatnou kartou proto zaplatí plnou přirážku podle tarifu dopravce.

Odkládat výměnu karty se nemusí vyplatit

Výměnu karty je možné vyřídit kdykoli během roku 2026 před datem uvedeným na jejím potisku. Nejjednodušší je podat žádost online přes e-shop PID Lítačka. Po přihlášení do účtu stačí zvolit objednání nové karty, vybrat výměnu stávající a zadat její číslo.

Novou kartu si mohou cestující nechat zaslat zdarma poštou nebo ji vyzvednout osobně za poplatek 50 korun. Kartu lze vyřídit také ve Škodově paláci nebo na vybraných kontaktních a prodejních místech dopravního podniku. Expresní vyřízení na počkání stojí 100 korun.

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Při výměně se platný časový kupón neztrácí. Cestující ho mohou převést na novou kartu v online účtu nebo aplikaci, případně s tím pomohou pracovníci ve Škodově paláci či infocentrech dopravního podniku.

Operátor ICT doporučuje nenechávat výměnu na poslední chvíli. Během roku může být o nové karty zvýšený zájem, proto je vhodné datum platnosti zkontrolovat co nejdříve.

Převeďte plastovou kartu do mobilní aplikace

  • Platnost karty lze vyřešit i jinak než výměnou plastu. Předplacené jízdné lze svázat například s mobilní aplikací PID Lítačka, bezkontaktní platební kartou Mastercard nebo Visa, případně InKartou Českých drah.
  • Přechod na jiný identifikátor je ale nutné provést ještě před skončením platnosti původní karty.
Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

