Na příměstských autobusových linkách nastanou v následujících dnech změny. Máte platnou jízdenku? Můžete nastoupit libovolnými dveřmi. Nemáte jízdenku? Nastupte předními dveřmi a zakupte si ji u řidiče. A i poté počítejte s častějšími kontrolami revizorů. Tyhle praktické rady by měl podle organizátorů dopravy mít na paměti každý, kdo se chystá cestovat příměstskými autobusy z hlavního města do regionů, popřípadě v opačném pořadí. Od příštího pátku se totiž natrvalo změní dopravní řád na těchto autobusových linkách. Nově budou moct cestující nastupovat všemi dveřmi.

Změna, která se dotkne 112 linek, včetně nočních spojů, má urychlit nástup do autobusů a poskytnout cestujícím komfortnější podmínky. Zároveň se však mnozí strachují, že je nevyhnutelně čeká ztráta komfortu.

Můžu si stále koupit jízdenku u řidiče?

Ano, ale pouze při nástupu předními dveřmi. Při nástupu jinými dveřmi musíte mít jízdenku už předem zakoupenu. Pokud máte fyzickou kartu Lítačka, ale nechcete od zavedení nového režimu již řidiče nákupem „obtěžovat“ (povinnost dohlédnout na to, aby měli cestující v autobusu platné jízdní doklady mu od 1. srpna odpadá), i na takovou situaci pamatuje aplikace PID Lítačka.

„Cestující s kuponem platným pouze na část cesty si může samozřejmě dokoupit jízdenku v aplikaci PID Lítačka. Nejjednodušším způsobem je nastavit si v aplikaci doporučování jízdenek podle tarifu cestujícího a předplacených pásem. U vyhledaného spojení pak aplikace doporučí vhodnou jízdenku do kombinace s kuponem a při nákupu přes vyhledané spojení také předvyplní počátek platnosti jízdenky a pásma, které cestující bude potřebovat, a může jen potvrdit. Případně si může cestující jízdenku v aplikaci zakoupit do zásoby a aktivovat si ji později ručně až teprve před samotnou cestou,“ vysvětluje pro deník Metro mluvčí Operátora ICT Vladimír Antonín Bláha.

Všemi dveřmi Režim se změní

na 109 linkách – 99 denních

a deseti nočních. Na dalších devíti se všechny dveře otevírají již nyní.

Jak si nyní zajistím místo k sezení? Dosud stačilo přijít v předstihu na zastávku a být na začátku fronty

„Bohužel toto je nevýhoda nového systému. Nic vám ale nebrání přijít na zastávku dřív a stoupnout si na nástupišti na místo, kde autobus zastaví druhými nebo dalšími dveřmi. Jen musíte mít jízdenku zakoupenou předem,“ radí zástupci pražského organizátora dopravy ROPID.

Budou častější kontroly jízdenek?

Ano, na těchto linkách bude zvýšená činnost revizorů, aby se předešlo zneužívání systému.

Kolik nově zaplatím, když pojedu bez platné jízdenky?

V současné době za hranicemi metropole v rámci Středočeského kraje platí následující ceník: pokuta na místě se revizorům vyplácí ve výši patnáct set korun. Tisícovku pak hříšník bez platného lístku může uhradit na účet do patnácti dnů, případně tak může učinit v doplatkové podkladně. Pokud by lhůtu prošvihl, platil by patnáct set korun.

Jak je tomu nově? Pokuta patnáct set na místě zůstává, doplácení do patnácti dnů ovšem černého pasažéra vyjde již na dva tisíce korun. Po Uplynutí této lhůty se tato částka vyšplhá na dva a půl tisíce korun.

Budou revizoři k lidem slušní? A bude jich dostatek?

„Práce revizora není v Česku zrovna top. Pohovory probíhají, kvalita materiálu ale není optimální,“ konstatoval před pár dny na setkání se starosty středočeských obcí a Prahy 6 Pavel Procházka, vedoucí odboru autobusové dopravy IDSK.

Středočeský kraj a jeho organizátor hromadné dopravy IDSK zintenzivňují v těchto dnech náborovou kampaň na nové revizory. Pokud by vás zajímalo, proč ještě není tým kontrolorů kompletní, důvod je prostý. Na pozici revizora, který na sebe nově vezme úkol řidiče kontrolovat u cestujících zaplacení jízdného, se totiž nehlásí vhodní kandidáti. Kraj kvůli tomu dokonce navýšil odměnu. Revizoři mají měsíčně dostávat až 75 tisíc korun. Z toho mimoděk podle zástupců IDSK vyplývá, že je úroveň budoucích kontrolorů prioritou.

Je to natrvalo?

Zatím ne – do konce roku 2026 poběží zkušební provoz. Pokud bude úspěšný, systém se může rozšířit i na další linky. Při nízké tarifní kázni může být však režim zrušen. Úspěch systému závisí na zodpovědném chování všech cestujících.

„Můžeme být nuceni celý systém přehodnotit a vrátit se k méně komfortnímu režimu nástupu předními dveřmi,“ nechal se slyšet Borecký.