Český velikán Jára Cimrman proslul mimo jiné vynálezem zahloubeného vyhlídkového místa pod úrovní terénu i dalších vyhlídek, které obdivují znalci z celého světa. Přesto je doloženo, že dolnopočernickou kuriozitu nevymyslel.
Kamenná vyhlídková plošina v Dolních Počernicích, přístupná po sedmi schodech, je od roku 2014 součástí geologické zahrady, kterou najdete v parku za hřbitovem. Její předností je, že ji zvládnou i lidé, kteří trpí strachem z výšek. Tuhle rozhlednu si opravdu oblíbí.
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Sedm schodů do nebe
Nejmenší pražská rozhledna se nachází v Dolních Počernicích těsně u přírodní rezervace V pískovně. Jedná se o dřevěný triangl s pískovcovou podezdívkou, na který vede sedm schodů. Z rozhledničky je překvapivý „výhled“ na přilehlou přírodní rezervaci, nivu Rokytky, rekreační park U Čeňku, přírodní památku Xaverovský háj nebo na sídliště Černý most.
Jen tak na okraj. Na Petříně musíte vystoupat celkem 299 schodů. Kdybyste absolvovali záložní schodiště Žižkovského televizního vysílače, čeká na vás těch schodů 768 (což je téměř 110krát více než na tu nejmenší). Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě jich našlapete 287.
Co se týká nadmořské výšky, údaje hovoří o 225 metrech. Její největší pražští konkurenti stojí výš, i když ne o tolik. Petřínská rozhledna má základy ve výšce 324 metrů nad mořem. Žižkovský vysílač stojí v nadmořské výšce 258,4 metru a jeho špice dosahuje dokonce 474 metrů nad mořem.
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Návrat o 600 milionů let zpět
Vypravit se do Pískovny jen kvůli nejmenší rozhledně ale nemusíte. Čas vám určitě vyplní i zmiňovaná naučná stezka s názvem „Geologická zahrada“. Ta byla slavnostně otevřena v září 2014 v rámci zahradní slavnosti Babí léto. V zahradě je vystaveno a poutavou, naučně-zábavnou formou popsáno celkem 21 vzorků hornin.
Při otevření zahrady bylo představeno prvních 11 vzorků hornin hlavního města a jeho blízkého okolí, které zachycují vývoj oblasti v intervalu od 600 milionů let do současnosti.
Pro ty, kteří zdejší okolí neznají, o 1340 metrů mírně na severozápad stojí v lokalitě Na Čihadlech na vrchu Horka v nadmořské výšce 254 metrů mnohem známější dřevěná rozhledna Doubravka od architekta Martina Rajniše. Z té už je přece jen vidět o něco dál.
Pokud chcete v této části Prahy zažít ještě něco dalšího, nezapomeňte na lokalitu Vinice (od minirozhledny zase směrem na východ). Najdete v ní jedinečný výběh zubra evropského.