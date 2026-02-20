Areál Matějské pouti se otevře už o víkendu a nabídne tradiční směs adrenalinových atrakcí, rodinných kolotočů i stánků s občerstvením. Organizátoři letos zachovali cenovou politiku z minulého roku.
Vstupné a režim areálu
- Úterý–pátek: vstup zdarma, areál je volně průchozí
- Sobota–neděle a svátky: vstupné 30 Kč (Děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P: zdarma)
Ceny jednotlivých atrakcí se liší podle typu a oblíbenosti. Za větší a populárnější atrakce zaplatí návštěvníci až 250 korun. Více informací najdete v našem přehledu.
Předpověď na víkend
Podle aktuální předpovědi má být v sobotu, kdy pouť začíná, převážně zataženo s deštěm. Odpoledne by se mělo od západu vyjasňovat na oblačno a přeháňky budou jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 6 až 8 °C.
Obloha zůstane zatažená až oblačná, místy se objeví déšť. Teploty se vyšplhají na 9 až 11 °C.
Nevlídné počasí jako výhoda
Matějská pouť tradičně přitahuje tisíce návštěvníků bez ohledu na rozmary počasí. Chladnější víkend může znamenat menší nápor u nejpopulárnějších atrakcí.
A kdo si chce užít první jarní pouťovou atmosféru bez vstupného, může dorazit ve všední dny, kdy je areál otevřen zdarma. Nezapomeňte ale, že v pondělí se Matějská nekoná.