Matějská pouť nabídne desítky atrakcí pro malé i velké. Těšit se můžete na moderní adrenalinové kolotoče, oblíbené řetízkové houpačky, historické atrakce i rodinné klasiky. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením a tradiční suvenýry, mezi nimiž nechybí ikonická perníková srdce.
Kde se Matějská pouť koná
Matějská pouť se koná téměř po celém areálu Výstaviště – od horního vstupu u tramvají kolem Mořského světa až po spodní část areálu.
Vstupné a režim areálu
- Út–Pá: vstup zdarma, areál je volně průchozí
- So–Ne, svátky: vstupné 30 Kč (děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma)
O víkendech je nutné vstupovat výhradně přes oficiální vstupy vyznačené v mapě, areál není plně průchozí.
Otevírací doba
Jak se na Matějskou pouť dostat
Autem: Kvůli přímo v areálu je parkování omezené. Doporučuje se využít parkovací domy OC Stromovka nebo A-Z parking Argentinská.
MHD: Nejjednodušší je doprava tramvají na zastávku Výstaviště. Využít můžete linky 6, 12, 17 a 25.
Atrakce zdarma i hvězdný program
Součástí Matějské pouti je tradiční Den pro handicapované, pořádaný ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda a společností Výstaviště Praha.
Zdravotně znevýhodnění návštěvníci mají vstup 16. března zdarma. Oprávněný vstup má osoba s označenou kartičkou nebo TP, ZTP, ZTP/P.
Veškeré atrakce budou dětem k dispozici mezi 11:00-14:00 hodin zcela zdarma.
Program na Křižíkově fontáně (14:00–16:00)
Na pódiu vystoupí 16. března známé osobnosti české hudební a zábavní scény:
Celým programem provedou moderátoři Míša Talpová a Ondra Mandlík.