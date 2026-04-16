Matějská pouť jde do finále, kolotoče se rozjedou ještě o víkendu. Jaké bude počasí?

Autor: Metro.cz
  13:13
Matějská pouť na pražském Výstavišti brzy skončí. O slunném víkendu se roztočí kolotoče naposledy a tradiční jarní atrakce pro děti, mládež i dospělé uzavře své brány. Meteorologové slibují teploty kolem dvaceti stupňů.
Matějská pouť v Praze začala. (22. února 2025)

Matějská pouť v Praze začala. (22. února 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Pro ty, kterým se nemotá hlava a...
Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)
Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Horská dráha i točivé šálky.
Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Bez cukrové vaty to nejde.
Na Výstavišti končí letošní Matějská pouť. Tradiční akce, která patří k nejstarším svého druhu v Evropě, se letos koná od konce února a definitivně uzavře své brány v polovině dubna (19. dubna).

Matějská pouť 2026: Ceny jsou stejné jako loni, komplikací je rekonstrukce parkovišť

Lidé tak mají poslední víkend, kdy mohou vyrazit za kolotoči, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Má být slunečno s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia.

Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Horská dráha i točivé šálky.

Více než stovka atrakcí

Areál letos nabídl přes stovku atrakcí pro děti i dospělé. Nechybí klasické kolotoče, střelnice nebo autodromy, ale ani velké adrenalinové atrakce a horské dráhy.

Mezi lákadla patří tradičně obří kolo s výhledem na Prahu nebo návrat horské dráhy Cyklon.

Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?

Každý rok se navíc objevují i novinky ze zahraničí, letos například dvoupatrový kolotoč nebo nové extrémní atrakce.

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

Kolik zaplatíte

Vstup do areálu je ve všední dny zdarma, o víkendech a svátcích stojí 30 korun.

Za jednotlivé atrakce si ale návštěvníci připlatí – ceny se pohybují zhruba od stovky do 250 korun podle typu atrakce.

Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti

Poslední víkend přiláká davy

Závěr pouti bývá tradičně nejsilnější. Lidé dohánějí návštěvu na poslední chvíli a areál se zaplní hlavně o víkendu.

Kdo chce vyrazit bez dlouhého čekání, měl by přijít spíš dopoledne.

Matějská pouť 2026

  • Kde: Výstaviště Praha
  • Kdy: konec února – polovina dubna 2026
  • Konec: tento víkend (poslední dny provozu)
  • Počet atrakcí: více než 100
  • Vstup: všední dny zdarma, víkend 30 Kč
  • Tip: dorazte dopoledne, odpoledne bývá plno

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Havárie vody, výměna potrubí z 19 století na ul. Jana Masaryka, Praha 2

vydáno 16. dubna 2026  15:29

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Havárie vody, výměna potrubí z 19 století na ul. Jana Masaryka, Praha 2

vydáno 16. dubna 2026  15:28

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Oprava potrubí, havárie vody, Jana Masaryka Praha 2

