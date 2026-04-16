Na Výstavišti končí letošní Matějská pouť. Tradiční akce, která patří k nejstarším svého druhu v Evropě, se letos koná od konce února a definitivně uzavře své brány v polovině dubna (19. dubna).
Lidé tak mají poslední víkend, kdy mohou vyrazit za kolotoči, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Má být slunečno s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia.
Více než stovka atrakcí
Areál letos nabídl přes stovku atrakcí pro děti i dospělé. Nechybí klasické kolotoče, střelnice nebo autodromy, ale ani velké adrenalinové atrakce a horské dráhy.
Mezi lákadla patří tradičně obří kolo s výhledem na Prahu nebo návrat horské dráhy Cyklon.
Každý rok se navíc objevují i novinky ze zahraničí, letos například dvoupatrový kolotoč nebo nové extrémní atrakce.
Kolik zaplatíte
Vstup do areálu je ve všední dny zdarma, o víkendech a svátcích stojí 30 korun.
Za jednotlivé atrakce si ale návštěvníci připlatí – ceny se pohybují zhruba od stovky do 250 korun podle typu atrakce.
Poslední víkend přiláká davy
Závěr pouti bývá tradičně nejsilnější. Lidé dohánějí návštěvu na poslední chvíli a areál se zaplní hlavně o víkendu.
Kdo chce vyrazit bez dlouhého čekání, měl by přijít spíš dopoledne.
