Pokud vyrazíte letos na pouť, musíte se připravit na komplikace. Tramvajová trať od stanice metra Nádraží Holešovice je totiž v rekonstrukci. Pražský dopravní podnik (DPP) i proto o víkendu 22. a 23. února posílí tramvajovou dopravu. „Zavedeme linku číslo 36 v trase Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Nábřeží Kapitána Jaroše – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště. Linka bude v provozu po oba dny vždy přibližně od 13: 00 do 20:00 v intervalu 15 minut,“ uvedl na Facebooku DPP.

V pondělí zavřeno

V pracovní dny bude pouť otevřená od úterý do pátku od 12:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích od 10:00 do 22:00. Ve všední dny bude vstup zdarma, o víkendech za 30 korun.

Lidé mohou navštívit jako každý rok české nebo nizozemské atrakce a podle mluvčí pouti Evy Kočkové jich bude podobně jako loni, tedy přes 100. Zájemci se mohou těšit například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech.

Legenda je zpět

Kouzlo Cyklonu spočívá podle jeho současného majitele Jaroslava Štauberta v tom, že ač jde o třináct metrů vysokou atrakci, kde se po 440 metrů dlouhých kolejích prohánějí vozíčky rychlostí až 46 km/h (přitom mohou dosáhnout maximální přetížení až 2,5 G), dá se rozmontovat, převézt a znovu postavit jinde.

Horská dráha a západ slunce. Pro někoho kýč, pro jiného čistá radost.

Horskou dráhu rodina Štaubertových mezi roky roky 1975 až 2018 provozovala (a po revoluci také vlastnila) v zábavním parku Výstaviště Praha. Cyklon byl tehdy jedinou stálou ocelovou horskou dráhou nacházející se na území Česka. Dráha měla svého času každý rok absolvovat velkou technickou kontrolu a pravidelnou každotýdenní údržbu.

Návštěvníci mohou vyzkoušet také dvě obří kola, jedno osmadvacetimetrové a jedno padesátimetrové s uzavřenými kabinkami, autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce.