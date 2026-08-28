Matka měst láká cestovatele i místní. Takto si užijete den v Praze bez turistických pastí

Matouš Waller
Matouš Waller
  12:12
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Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým

Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým
Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým
Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým
Zažijte den jako turista v Praze. Poradíme kam zajít za zážitky i Pražanům neznámým
33 fotografií
Historické unikáty, romantická zákoutí, ale také snad nekonečný zdroj zajímavostí a tajemna. Tím vším jsou známé pražské ulice. Kam se tedy během jednoho dne zajít podívat jako turista, který hodlá v Praze strávit jeden den? Výlet, jehož detaily nebude znát leckterý Pražan, musí začít jak jinak než v samém srdci města, u brány do metropole – na pražském Hlavním nádraží.

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Netypický výlet za poznáváním méně známých aspektů Prahy (a záměrně se vyhýbající všem klasickým turistickým pastem) může začít už na samém Hlavním nádraží. Za pozornost stojí secesní výpravní budova z počátku minulého století.

Fantova budova

Svému účelu už dávno neslouží a většina cestujících tak projde zcela bez povšimnutí přímo pod ní. Teprve nedávno však prošla důkladnou opravou, která jí navrátila někdejší krásu.

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Na ústřední dvoranu navazují i obdobně laděná boční křídla se sály, do kterých už se cestující zpravidla nedostanou. Určitou ochutnávku může představovat návštěva kavárny v jednom ze sálů.

Osvěžení v zašitých kavárnách

V ideálním světě nebude návštěvník z cesty vlakem unavený a nebude ani vláčet těžká zavazadla (a nebo využije služeb nádražní úschovny) a vydá se tedy rovnou do víru velkoměsta. Z nádraží, mírně vyvýšeného nad městem na úpatí svahů Žižkova, vede přirozená cesta dolů, do centra. Možností, kam se vydat, je ale několik.

Fantova budova na pražském hlavním nádraží se opět otevře pro veřejnost. (2. prosince 2023)

Tak třeba pokud vášnivý cestoval do Prahy přijede už k ránu a to samotné poznávání města bude chtít ještě mírně odložit. V takovém případě přijde vhod návštěva některé z legendárních pražských kaváren. Typické podniky hojně využívali spisovatelé, umělci či politici a i dnes si drží neopakovatelnou atmosféru.

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Nejpozději po posilnění je tedy čas vyrazit do víru velkoměsta. Praha je jako dělaná na pěší procházky – velká část památek i zajímavostí leží nedaleko od sebe v historickém centru. A to i ty méně známé.

Poklady v ulicích Prahy

Mezi ně patří například dům, který je považovaný za nejužší ve městě. Stojí v Anežské ulici na okraji Starého města. Domek kdysi zaujal místo průchodu do zahrady, pak se tu na dlouhá léta usadily prostitutky. Dnes už z něj zbývá vlastně jen průčelí.

Býval to vykřičený dům. Dnes je v Praze raritou, kterou navštěvují tisíce turistů

Po obhlídce nenápadné budovy by rozhodně neměla chybět procházka po okolních ulicích. Tajemné uličky v okolí kostela svatého Haštala jako jediné v této části města unikly rozsáhlé pražské asanaci, která začala koncem 19. století.

Ulička Ve Stínadlech nedaleko Haštalského náměstí pojmenovaná na počest Foglarovy tvorby.

Dodnes tak ukazují podobu staré Prahy, jen za rohem od Anežské jsou k nalezení například i skutečná pražská Stínadla. Čtvrť ostatně Jaroslavu Foglarovi pravděpodobně posloužila jako inspirace při psaní Rychlých šípů.

Tajemná zákoutí, která neznají ani Pražané

Za procházku však stojí celé centrum města. Pozorní návštěvníci tu totiž kromě charakteristických nárožních kamenů s reliéfy či nejrůznějších zákoutí mohou narazit i na pozoruhodnosti o kterých mnohdy neví ani sami Pražané.

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Příkladem je taková Staroměstská mostecká věž, pod níž denně proudí davy lidí. Jen málokdo však zvedne hlavu vzhůru a prohlédne si svorník gotické klenby, který svým tvarem odkazuje na českou královskou korunu. Symbolika není nahodilá – právě tudy vedla korunovační cesta.

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující panování císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV.

Takřka neznámé tajemství skrývá i Malostranská věž na opačné straně Karlova mostu. Jen ti pozornější zjistí, že chrlič přímo ve středu oblouku má podobu čarodějnice. Bližší zkoumání pak prozradí, že středověcí kameníci byli pečliví – postava má krom nespokojeného výrazu i koště.

53 metrů pod zemí a skoro 3 kilometry mezi stanicemi. Rekordy pražského metra

Trochu dál (a i mimo starý střed města) stojí dva nenápadné domy. Oba dodnes uchovávají unikátní atmosféru doby, kdy v nich spisovatelka Božena Němcová psala své největší dílo.

Netradiční muzea v Praze bez turistů

Ve výběru konkrétního programu nicméně záleží na vkusu. Pokud tedy oné městské turistice příliš neholdujete, nabízí se návštěva některého z plejády pražských muzeí. Jen je potřeba si dát – stejně jako v každém větším městě – pozor na turistické pasti.

Industriální chrám vodárny v Podolí. Vznosná Engelova konstrukce velké filtrační haly s parabolickými nosníky pochází z konce dvacátých let. | foto: Zdeněk Lukeš

Vybírat můžete z některého z našich tipů. Mezi nimi například najdete protiatomový bunkr v samém středu města, bývalou pozorovatelnu StB nedaleko zahraničních velvyslanectví, ale i muzea „obyčejných“ aspektů, bez nichž se neobejde žádné město – policie či vodohospodářství.

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O něco jiná bude třeba situace s dětmi, které „dospělácká“ muzea tolik neocení. I menším návštěvníkům má hlavní město co nabídnout – ať už pro nadšence do dinosaurů, malé železničáře nebo třeba zájemce o výlety lodí. Těch opravdu dobrých je ale v Praze ještě mnohem více.

Poznávací hry a městská nej

Netradičním způsobem lze taje a unikáty Prahy poznávat i díky městským hrám z oken všudypřítomných tramvají. A další z mnoha možností je objevování pražských nej – tedy nejstarších, největších, nejmenších nebo třeba nejneobvyklejších.

Pražské pasáže. Světozor zdobí úchvatná reklamní mozaika.

A za zmínku bezesporu stojí také nejrůznější pasáže a průchody, z nichž část už dnes mizí z povědomí samotných obyvatel hlavního města. Přitom před lety se s jejich pomocí dalo i za deště překonat suchou nohou téměř celé město.

Karmelitská ulice, Praha 1
ilustrační snímek
Fantova budova
Fantova budova na pražském hlavním nádraží se opět otevře pro veřejnost. (2. prosince 2023)
Součástí budovy je i nová kavárna, pro kterou Správa železnic hledá provozovatele. (2. prosince 2023)
33 fotografií

Tak jako tak platí při průzkumu tajů Prahy jedno základní pravidlo – nebát se vlézt i tam, kde člověk na první pohled nemá co dělat. Ač se sice pravděpodobně dočká promptního vyhazovu, odměnou bude odvážnému zpravidla poměrně unikátní pohled.

Nebojte se vstoupit, i když vás asi hned vyženou. Nikdy nevíte, kdy se zase dostanete dovnitř

A na závěr po nabitém dni může přijít vhod třeba orosený půllitr. Ač Praha poslední dobou bohužel neplatí za nejdostupnější město, pořád se napříč metropolí dají najít podniky, které se trochu vymykají. Nepatří k těm moderním, jde spíš o typické české hospody. A jeden kousek v nich stále vyjde jen na pár desetikorun.

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