David Halatka
  5:34
Armádní stadion na Julisce se na Mezinárodní den žen převleče do modré a žluté. Účastníci charitativní akce RUN4UKR3 naběhají kilometry, které pomohou ukrajinským ženám.
Účastníci podzimního RUN4UKR2 | foto: Metro.cz

Lubomír Horák je bývalý voják, účastník zahraničních misí. Loni v březnu a v září na stadionu ASC Dukla Praha přivítal celkem čtyři stovky běžců, kteří na oválu vyběhali bezmála 300 tisíc korun pro napadenou Ukrajinu. Počítal se doslova každý kilometr – jarní běh RUN4UKR1 pomohl pomohl zakoupit terénní vozidlo pro 128. Zakarpatskou brigádu, podzimní RUN4UKR2 zase zajistil sanitku pro 3. brigádu v Charkově.

Medičky i operátorky dronů

Pro následující RUN4UKR3, Horák naplánoval cíl spjatý dnem konání – neděle 8. března totiž připadá na Mezinárodní den žen. „Poběžíme pro ukrajinské ženy. Spousta z nich se aktivně zapojuje přímo do bojů, pomáhají jako medičky, operátorky dronů, samozřejmě zabezpečují rodiny bez svých mužských protějšků a do značné míry je na nich závislý i chod ukrajinské společnosti,“ poznamenává Horák, Zdůrazňuje, že Ukrajinky v exilu rovněž podporují ekonomicky své rodiny a známé ve své rodné zemi a většina se snaží pomáhat tak, jak je to jen možné.

  • RUN4UKR3 nabídne na Julisce také zázemí a doprovodný program.
  • K dispozici budou šatny, sprchy a také zabezpečení úschovy věcí.
  • Na místě nebude chybět stánek s ukrajinskými specialitami, čepovat se bude Únětické pivo.
Čtyři roky války

„RUN4UKR3 zahájíme v devět hodin ráno, zaběhat si bude možné až do pěti odpoledne, Zveme jak aktivní běžce na hodinovku či šestihodinovku, tak i rekreační běžce a rodiny s dětmi. Všichni si přijdou na své, budeme rádi za každé uběhnuté i ušlé kolečko,“ uvádí Horák, Doplňuje, že kdo se nemůže dostavit osobně, je srdečně zván na virtuální běh, který je možný od 24. února, ve čtvrté výročí dne, kdy ruské armáda vpadla na Ukrajinu.

Registrace na oba typy běhů je spuštěna, více informací k běhu, jenž koná pod záštitou Vojenské kanceláře prezidenta republiky, naleznete na stránkách www.run4ukr.cz.

Běžíte podle svých možností

Charitativní běh RUN4UKR3 nabízí několik možností účasti včetně virtuálního běhu.

  • 1. Běžím na Julisce
    Běžím/jdu pro radost, protože u toho chci osobně být! Dám kolik dám a špatné počasí neexistuje. Startovné: 100 Kč
  • 2. Běžím na Julisce hodinovku
    Profesionální měření času od Irontime. Zjistěte, kolik kilometrů zvládnete za jednu hodinu. Startovné 300 Kč
  • 3. Běžím na Julisce šestihodinovku
    Pro vytrvalce - šestihodinový běh s profesionálním měřením od Irontime. Startovné 500 Kč
  • 4. Běžím virtuálně od 24. 2. do 10. 3.
    Běžte kdekoli na světě a připojte se k nám virtuálně. Více na run4ukr.cz Startovné 100 Kč

