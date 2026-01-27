„Petrská čtvrť je nejhustěji obydlenou částí Prahy 1 a zároveň slouží jako objízdná trasa ve chvílích, kdy je přetížené nábřeží. Dopravní průzkum jasně ukázal, že až dvě třetiny aut, která tudy projíždějí, zde vůbec nemají cíl. Právě na tuto tranzitní dopravu opatření míří,“ říká radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola.
Zákaz vjezdu
Na všech vjezdech budou osazeny dopravní značky Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulí Mimo dopravní obsluhu. Rezidenti, jejich návštěvy, zásobování, servisní služby a taxíky s konkrétní zakázkou se omezení nedotkne.
„Pro místní obyvatele se v každodenním životě nic nemění. Kdo má v Petrské čtvrti skutečný důvod být, ten se tam bez problémů dostane. Omezujeme jen průjezdnou dopravu, nikoliv život v čtvrti,“ zdůrazňuje Ryvola.
Neviditelná čtvrť
Důležitým efektem bude také to, že Petrská čtvrť zmizí z navigačních aplikací jako průjezdná trasa. „Zákaz vjezdu má nejen reálný, ale i silný psychologický účinek. Navigace už řidiče nebudou posílat přes obytnou čtvrť jen proto, že je to o minutu rychlejší,“ doplňuje radní.
Zklidnění dopravy je také podmínkou Dopravního podniku pro vydání stavebního povolení k plánované revitalizaci ulic Na Poříčí a Revoluční. „Po měsících jednání s obyvateli dnes děláme konkrétní krok k tomu, aby se v Petrské čtvrti lépe žilo a dýchalo. Je to výsledek dialogu, ne rozhodnutí od stolu,“ doplňuje Ryvola.
Lhůta pro připomínky k opatření aktuálně běží a po jejím vypořádání bude následovat instalace dopravního značení.
Více na webu první městské části.