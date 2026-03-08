Menší kruháče na Ohradě pomohou třeba záchranářům, říká starosta Prahy 13

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:12
Sídliště Velká Ohrada ve třinácté městské části čekají dopravní úpravy. Radnice spolu s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) připravuje projekt, který má zlepšit průjezdnost místních silnic. Hlavní změnou bude úprava několika kruhových křižovatek – jejich průměr se zmenší.

Na Velké Ohradě se připravuje zlepšení průjezdnosti. Místní kruhové objezdy jsou nyní vyplněny velkými plochami zeleně. | foto: MČ PRAHA 13

Současná podoba některých kruhových objezdů na sídlišti Velká Ohrada podle radnice Prahy 13 komplikuje průjezd větších vozidel.

Zmenší průměr

Problémy mají nejen technické služby, ale i hasiči nebo sanitky při zásazích v hustě zastavěném sídlišti. Radnice s firmou TSK chystá novinky. Některým kruhovým křižovatkám zmenší průměr.

Máte Lítačku platnou do roku 2020? Zpozorněte, letos ji musíte vyměnit

„Jsem rád, že se nám podařilo tento projekt prosadit, protože problematická průjezdnost sídliště Velká Ohrada komplikovala zásahy Integrovaného záchranného systému i průjezd vozidel technických služeb. Zmenšení průměrů okružních křižovatek je praktickým řešením, které zlepší místní dopravní situaci,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Stavba by mohla začít v létě

O tom, že přípravy na budoucí dopravní změny už začaly, se mohli obyvatelé třinácté městské části přesvědčit již v předchozích dnech. Z vnitřků některých kruhových objezdů totiž začaly postupně mizet stromy.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Podle zástupců městské části se tak děje na základě povolení odboru životního prostředí Prahy 13 a ještě před koncem vegetačního klidu. Hotová projektová dokumentace má být do poloviny dubna.

Pokud vše půjde podle plánu, město vypíše v červnu veřejnou zakázku na stavební firmu. Samotné práce by mohly začít v létě a potrvají přibližně tři měsíce. Řidiči by se tak mohli dočkat změn letos na podzim.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo...

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá...

9. března 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Návrh na plošný zákaz mobilů ve školách není dost promyšlený, míní Schorm

ilustrační snímek

Zástupce veřejného ochránce práv a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje návrh skupiny poslanců na plošný zákaz používání mobilních telefonů ve...

9. března 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

U domu v Šumperku někdo nechal plastový box, uvnitř kterého byly zavřené tři...

Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl velkou plastovou bednu. Ležela u jednoho z tamních domů a uvnitř se tísnily tři kočky. Strážníci teď...

9. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:37

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice českých měst hojně ještě v 90. letech. Teď zkouší českobudějovický dopravní...

9. března 2026  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

9. března 2026  12:02

Na slavnost blahořečení Buly a Drboly už se registrovalo více než 4000 lidí

ilustrační snímek

Brněnské biskupství v sobotu spustilo registraci návštěvníků slavnosti, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zatím se přihlásilo více než...

9. března 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Celníci zintenzivnili kontroly, ve Zlínském kraji odhalili další černou pálenici

ilustrační snímek

Celníci zintenzivnili kontroly zaměřené na protizákonnou výrobu alkoholu. Ve Zlínském kraji letos odhalili čtvrtou nelegální pálenici, tentokrát v Holešově na...

9. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Žirovnice zajistila nového stomatologa, ordinovat bude na městském úřadu

ilustrační snímek

Žirovnice na Pelhřimovsku uzavřela smlouvu s provozovatelem zubní ordinace. Žádný stomatolog nyní ve městě není. Nová ordinace by měla otevřít ve druhé...

9. března 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Šumperk spustí od dubna novou službu veřejné dopravy s názvem ŠumBus

ilustrační snímek

Město Šumperk spustí od dubna službu ŠumBus. Půjde o přepravu na vyžádání, která doplní současný systém městské hromadné dopravy a fungující senior taxi....

9. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Starosta Martin Kamarád na mapě ukazuje novou silniční spojku Pecháčkovy a...

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě...

9. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.