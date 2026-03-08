Současná podoba některých kruhových objezdů na sídlišti Velká Ohrada podle radnice Prahy 13 komplikuje průjezd větších vozidel.
Zmenší průměr
Problémy mají nejen technické služby, ale i hasiči nebo sanitky při zásazích v hustě zastavěném sídlišti. Radnice s firmou TSK chystá novinky. Některým kruhovým křižovatkám zmenší průměr.
„Jsem rád, že se nám podařilo tento projekt prosadit, protože problematická průjezdnost sídliště Velká Ohrada komplikovala zásahy Integrovaného záchranného systému i průjezd vozidel technických služeb. Zmenšení průměrů okružních křižovatek je praktickým řešením, které zlepší místní dopravní situaci,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Stavba by mohla začít v létě
O tom, že přípravy na budoucí dopravní změny už začaly, se mohli obyvatelé třinácté městské části přesvědčit již v předchozích dnech. Z vnitřků některých kruhových objezdů totiž začaly postupně mizet stromy.
Podle zástupců městské části se tak děje na základě povolení odboru životního prostředí Prahy 13 a ještě před koncem vegetačního klidu. Hotová projektová dokumentace má být do poloviny dubna.
Pokud vše půjde podle plánu, město vypíše v červnu veřejnou zakázku na stavební firmu. Samotné práce by mohly začít v létě a potrvají přibližně tři měsíce. Řidiči by se tak mohli dočkat změn letos na podzim.