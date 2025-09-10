Menší zátěž pro tělo, větší ohleduplnost k planetě. Do projektu se zapojily čtyři školy v Praze 2

Je tomu několik dní, co mají žáci Základní školy (ZŠ) Na Smetance, ZŠ Resslova, ZŠ Sázavská a ZŠ Botičská ve školních budovách k dispozici nové nápojové automaty. Ty ale nenabízejí ovocné džusy a jiné slazené nápoje, jak to bývá na některých základkách nejenom v hlavním městě obvyklé.
Jde o projekt radnice, úklidové firmy a „limonádárny“. | foto: CANS

„Ve školních budovách jsou k dispozici nové nápojové automaty české značky, které nabízejí ochucenou vodu bez cukru a sladidel, a speciální koše na třídění nápojových plechovek od iniciativy Každá plechovka se počítá,“ říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová a dodává, že rostoucí spotřeba slazených nápojů u dětí je dlouho známý problém. Zavést praktická řešení je ale velice obtížné.

„Limonády podle odborníků zvyšují riziko obezity i zubního kazu a bohužel velmi často nahrazují vodu, která je pro zdravý vývoj nezbytná,“ dodává mluvčí Zoulová.

Nabídka musí splňovat limity

Současná nabídka nápojů ve školách musí nyní splňovat limity takzvané pamlskové vyhlášky. To znamená, že nápoj, který se dá ve škole koupit, může obsahovat maximálně pět gramů cukru na sto mililitrů. Ani toto množství přidaného cukru však není podle odborníků na výživu zdaleka potřeba.

Výkyvy nálad

  • Nebylo sice prokázáno, že by cukr přímo způsoboval poruchy pozornosti jako ADD nebo ADHD, ale u disponovaných jedinců může příznaky zhoršovat.
  • I u zdravých dětí však způsobuje nadměrná konzumace cukru takzvanou excitaci. Zvyšuje tedy nejen jejich energii, ale výsledkem mohou být častější výkyvy nálad a podráždění.
  • Více na skolabezcukru.cz.

„Projekt Dvojka bez cukru děti zároveň učí zodpovědnému nakládání s odpady. Každá plechovka, kterou děti správně vyhodí, učí nejen třídění, ale i ohleduplnosti vůči planetě. I malé kroky mohou mít významný dopad,“ doplňuje Tereza Gyurjánová z iniciativy Každá plechovka se počítá, jejímž hlavním cílem je zvyšování povědomí o výhodách recyklace hliníkových nápojových plechovek.

Medvěd z plechovek

Možná si ještě vzpomenete, jak se letos v červnu před kostelem svaté Ludmily objevil velkoformátový obrazec obřího ledního medvěda, který zde parta umělců sestavila čistě z nápojových plechovek. V Riegrových sadech pak před pár dny, po konci letních prázdnin, odstranili symbol eko lásky – obří koš na použité plechovky ve tvaru srdce. Obojí má na svědomí zmiňovaná iniciativa.

Z více než 1 900 hliníkových plechovek v červnu návštěvníci a organizátoři vytvořili šestimetrový obraz ohroženého zvířete. Loni to byla želva, letos lední medvěd.

„Naše městská část chce tímto krokem inspirovat nejen děti a rodiče, ale i ostatní městské části,“ uvádějí zástupci Prahy 2. Deník Metro rozhodil sítě i mezi ostatními městskými částmi. Ty dle našeho zjištění prozatím cílí spíše na zdravé jídlo než na distribuci ochuceného pití bez cukru.

„Školy v sedmé městské části se dlouhodobě zaměřují na zdravé stravování dětí. Poskytují například salátové bary a automaty se zdravými svačinami. Dbají také na pitný režim žáků, kde je základem především voda,“ nechal se pro deník Metro slyšet mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

