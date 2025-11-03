Mercedes mezi tramvajemi! Nové vozy Škoda 52T můžete sledovat na on-line mapě

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:11
Hned sedm tramvají Škoda 52T ode dneška jezdí Prahou. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je nasadil do běžného provozu. Pendlují na lince 12, která spojuje Lehovec a Sídliště Barrandov. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) lidem poradil, jak moderní vozy chytit.
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025) | foto: Petr Hejna (DPP)

DPP i ROPID vědí, že dnešní nasazení flotily tramvají Škoda 52T je událost nejen pro fanoušky dopravy. Dopravní podnik na Facebooku například už krátce po čtvrté ráno zveřejnil deštivou fotografii dnešní první 52T, která vyjela z vozovny.

První tramvaj Škoda ForCity Plus 52T vyráží z vozovny Hloubětín do ostrého provozu s cestujícími (3. listopadu 2025)

ROPID naopak připravil pro fanoušky tramvají jinou pochoutku. „Chcete se projet novou pražskou tramvají Škoda ForCity Plus Praha 52T, ale máte štěstí spíše na starší generaci tramvají, které si užívají podzim života? Tak mrkněte do naší mapy PID. Nové tramvaje jsme přidali i do vyhledávače přímo v mapě,“ vyzývá ROPID na Facebooku.

Mercedes mezi tramvajemi!

Organizátor pražské dopravy zároveň před časem udělal mezi cestujícími anketu, zda se jim tramvaj Škoda 52T líbí. Většina ohlasů byla pozitivní – zaznělo například, že jde o „mercedes mezi tramvajemi“. Našly se však i výtky, třeba ta, že se cestující uprostřed vozu nemají čeho chytit. Anketu najdete na Facebooku ROPIDu.

Je Škoda 52T nejlepší pražskou tramvají?

Všech 20 vyjede ještě letos

Nové nízkopodlažní tramvaje, vyrobené společností Škoda Group, představují první část z dvacetikusové série objednané DPP. Podnik plánuje nasadit všech 20 vozů do provozu ještě letos. Poslední z nich by měl dorazit do Prahy na začátku prosince.

Nové tramvaje se následně objeví také na dalších linkách, které obsluhuje vozovna Hloubětín.

Škoda ForCity Plus 52T

  • Jednosměrná, 100% nízkopodlažní tramvaj Škoda 52T o délce 32 metrů a hmotnosti 48 tun je vybavena celovozovou klimatizací, LED osvětlením v interiéru i exteriéru a moderním informačním systémem tvořeným šesti obrazovkami rozprostřenými po celé šíři uličky.
  • Celková kapacita vozidla činí až 243 cestujících, z toho 70 míst k sezení. Rychlé a pohodlné odbavení cestujících zajišťuje pět dvoukřídlých dveří.

