DPP i ROPID vědí, že dnešní nasazení flotily tramvají Škoda 52T je událost nejen pro fanoušky dopravy. Dopravní podnik na Facebooku například už krátce po čtvrté ráno zveřejnil deštivou fotografii dnešní první 52T, která vyjela z vozovny.
ROPID naopak připravil pro fanoušky tramvají jinou pochoutku. „Chcete se projet novou pražskou tramvají Škoda ForCity Plus Praha 52T, ale máte štěstí spíše na starší generaci tramvají, které si užívají podzim života? Tak mrkněte do naší mapy PID. Nové tramvaje jsme přidali i do vyhledávače přímo v mapě,“ vyzývá ROPID na Facebooku.
Mercedes mezi tramvajemi!
Organizátor pražské dopravy zároveň před časem udělal mezi cestujícími anketu, zda se jim tramvaj Škoda 52T líbí. Většina ohlasů byla pozitivní – zaznělo například, že jde o „mercedes mezi tramvajemi“. Našly se však i výtky, třeba ta, že se cestující uprostřed vozu nemají čeho chytit. Anketu najdete na Facebooku ROPIDu.
Všech 20 vyjede ještě letos
Nové nízkopodlažní tramvaje, vyrobené společností Škoda Group, představují první část z dvacetikusové série objednané DPP. Podnik plánuje nasadit všech 20 vozů do provozu ještě letos. Poslední z nich by měl dorazit do Prahy na začátku prosince.
Nové tramvaje se následně objeví také na dalších linkách, které obsluhuje vozovna Hloubětín.
Škoda ForCity Plus 52T