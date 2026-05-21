Čekalo se na něj několik let. A konečně je tady. Metropolitní plán, který určí, jak bude Praha vypadat v příštích desetiletích. Důležitý dokument byl schválen radou města a nyní míří na magistrátní zastupitelstvo. Je velká šance, že bude přijat a nabude platnosti od 1. září.
Tak, jak mají Prahu rádi
Metropolitní plán umožní intenzivnější rozvoj města. Má za cíl zpřesnit podmínky, za jakých mohou developeři stavět nové domy, i ochranu různých lokalit.
„Dosluhující územní plán rozděluje město podle funkce. Nijak ale neřeší, jak daná čtvrť vypadá. Nijak nebrání tomu, aby například uprostřed vilové čtvrti vyrostl věžák. Metropolitní plán se soustředí na strukturu jednotlivých čtvrtí, aby si udržely charakter, který mají jejich obyvatelé rádi. V centru chrání historický charakter, sídliště se bude rozvíjet tak, jak bylo zamýšleno, a vesnické čtvrti zůstanou vesnickou čtvrtí,“ říká pro deník Metro mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) Matouš Hutník.
Vesnický duch zůstane
Jednou z mnoha kapitol je uchování vesnického duchu v některých částech města, kde dodnes stojí malé původní domky. Například ve starých částech Kunratic, Troji, Libně, Klukovic, Lahovic, Tiché Šárky, Dolních Černošic nebo Střešovic. Podle IPR takové lokality lze zastavět pouze domy, které budou „dotvářet“ charakter takových míst. V lokalitě je nutné chránit dochovaný charakter jádra původního historického sídla.
Podle Hutníka ochrana takových lokalit před novými projekty bude platná až v moment, kdy bude Metropolitní plán definitivně schválen. „Pokud investor požádá do začátku jeho účinnosti, je posuzován podle dosluhujícího,“ upřesňuje Hutník.
Nový Metropolitní plán chrání charakter sedmi stovek lokalit, přírodu uvnitř města i jeho okolí, historické centrum i 44 typických městských výhledů. Počítá také s významnými dopravními projekty. A také otevírá možnost zástavby na dnešních brownfieldech, které se promění v bytové čtvrti, díky čemuž může vzniknout až 350 tisíc nových bytů.