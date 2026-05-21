Praha má v plánu ochránit své „vesnice“. Nebude možné v nich postavit věžák

Autor: Marek Peška
  11:58
Sledovat Metro na Googlu
Důležitý dokument spěje do finálního schvalování. Metropolitní plán promění tvář Prahy na desetiletí. Pomůže jí s novými stavbami i ochranou přírody a vesnických lokalit.
Fotogalerie2

Staré Střešovice si uchovají svůj vesnický ráz | foto: Metro

Čekalo se na něj několik let. A konečně je tady. Metropolitní plán, který určí, jak bude Praha vypadat v příštích desetiletích. Důležitý dokument byl schválen radou města a nyní míří na magistrátní zastupitelstvo. Je velká šance, že bude přijat a nabude platnosti od 1. září.

Tak, jak mají Prahu rádi

Metropolitní plán umožní intenzivnější rozvoj města. Má za cíl zpřesnit podmínky, za jakých mohou developeři stavět nové domy, i ochranu různých lokalit.

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

„Dosluhující územní plán rozděluje město podle funkce. Nijak ale neřeší, jak daná čtvrť vypadá. Nijak nebrání tomu, aby například uprostřed vilové čtvrti vyrostl věžák. Metropolitní plán se soustředí na strukturu jednotlivých čtvrtí, aby si udržely charakter, který mají jejich obyvatelé rádi. V centru chrání historický charakter, sídliště se bude rozvíjet tak, jak bylo zamýšleno, a vesnické čtvrti zůstanou vesnickou čtvrtí,“ říká pro deník Metro mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) Matouš Hutník.

Vesnický duch zůstane

Jednou z mnoha kapitol je uchování vesnického duchu v některých částech města, kde dodnes stojí malé původní domky. Například ve starých částech Kunratic, Troji, Libně, Klukovic, Lahovic, Tiché Šárky, Dolních Černošic nebo Střešovic. Podle IPR takové lokality lze zastavět pouze domy, které budou „dotvářet“ charakter takových míst. V lokalitě je nutné chránit dochovaný charakter jádra původního historického sídla.

Staré Střešovice si uchovají svůj vesnický ráz

Podle Hutníka ochrana takových lokalit před novými projekty bude platná až v moment, kdy bude Metropolitní plán definitivně schválen. „Pokud investor požádá do začátku jeho účinnosti, je posuzován podle dosluhujícího,“ upřesňuje Hutník.

Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den

Nový Metropolitní plán chrání charakter sedmi stovek lokalit, přírodu uvnitř města i jeho okolí, historické centrum i 44 typických městských výhledů. Počítá také s významnými dopravními projekty. A také otevírá možnost zástavby na dnešních brownfieldech, které se promění v bytové čtvrti, díky čemuž může vzniknout až 350 tisíc nových bytů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  13:23

Platí hypotéku na dům, který zbourali jako černou stavbu. Pár se chce soudit

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Velká hromada suti a vedle ní odstavený bagr. To je vše, co zbylo z domu rodiny Sklenářových v Dobšicích na Znojemsku. Budovu úřady označily za černou stavbu a nařídily demolici. Přestože proti...

21. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Dotace jsou na dostavbu univerzitní budovy, z ní ale po demolici moc nezbylo

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí...

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí komplikace. Z budovy E2, která měla projít rekonstrukcí za téměř půl miliardy korun bez daně, toho totiž po loňské demolici moc...

21. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Senioři získají ve Zlíně dvě jízdy Senior taxi navíc při objednávce on-line

ilustrační snímek

Senioři využívající ve Zlíně Senior taxi mohou od června získat dvě jízdy navíc, pokud si je objednají on-line. Senior taxi v krajském městě funguje téměř rok,...

21. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konference Unicorn University Open – Spatial Future: Geoinformatika, AI a data

21. května 2026  13:14

Porota SuperStar 2026 má brněnskou posilu. Které hvězdy talentová show vystřelila ke slávě?

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a...

Po pěti letech se na obrazovky vrací legendární SuperStar. Nová řada nabídne známou moderátorskou tvář v podobě Leoše Mareše, hvězdnou porotu v čele s Ewou Farnou a Pavolem Haberou i větší propojení...

21. května 2026  13:13

Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se...

Žáci 9. B zlínské 17. Základní školy Křiby sedí ve třídě a pozorně sledují muže u tabule, který jim energickým hlasem vysvětluje, jak se zachovat, pokud by se do školy dostal aktivní střelec. Tedy...

21. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do H.Králové, poprvé tam bude příští víkend

ilustrační snímek

Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to memorandum o pořádání Aviatické pouti na hradeckém letišti do roku 2030, které dnes...

21. května 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Muzeum umění vzdává poctu tvorbě Jindřicha Štreita,otevřelo výstavu Z města ven!

ilustrační snímek

V roli fotografa i organizátora výstav v Sovinci na Bruntálsku, který se v době normalizace stal významným místem neoficiální výtvarné kultury v...

21. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

S příborem do školy. Havárie střechy vyřadí jídelnu, žáci poobědvají ve třídách

Školní jídelna v Kojetíně vaří podle receptů babiček.

Netradiční závěr školního roku budou mít žáci Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Poslední měsíc před letními prázdninami budou muset společně s penálem a učebnicemi přibalit z domova ještě...

21. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Uherské Hradiště prodává tři domy, očekává za ně v součtu desítky milionů korun

ilustrační snímek

Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji tři domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze...

21. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Krajský soud opět zrušil pokutu 10,7 milionu korun od ÚOHS pro autorský svaz OSA

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně podruhé zrušil pokutu 10,7 milionu korun, kterou v roce 2020 vyměřil autorskému svazu OSA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)....

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.