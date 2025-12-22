Městské části zapojují do adventního času také děti. Vyrábějí vánoční přání, jsou autory světýlek v ulicích

Žáci ze základních škol Prahy 7 již šestým rokem posílají seniorům prostřednictvím radnice městské části vlastnoručně vyráběná přáníčka s osobním věnováním. Přání putují k členům sedmičkového Klubu seniorů nebo obyvatelům domů s pečovatelskou službou.
Adventní tradice – přání dětí seniorům
„Milá Hedviko, vybral jsem si Vás, protože Vaše jméno mi připomíná jméno sovy z filmu Harry Potter, užijte si Vánoce,“ píše Theo z 5. třídy.
Další páťačka Lenka pak píše paní Růženě: „Milá paní Růženko, přeji Vám šťastné a veselé Vánoce. Doufám, že Vás toto přání rozveselí a pobaví.“ A doplňuje: „Řeknu Vám vtip o poště, ale nevím, jestli Vám dojde.“
„Stalo se velmi milou adventní tradicí, že podobné vzkazy, pozdravy a říkanky na ručně kreslených, malovaných či vystřihovaných přáních vyrábí děti z Prahy 7 pro sedmičkové seniory. A my se na úřadě rádi ujímáme role pošťáků a rozesíláme přání po celé naší čtvrti. Věříme, že všem dojde,“ říká místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková, do jejíž gesce patří kultura, sport a sousedské vztahy.
Mezi více než 1 300 adresáty přání jsou členové Klubu seniorů Prahy 7, dále pak obyvatelé domů s pečovatelskou službou a odlehčovacího centra či další klienti Pečovatelského centra Praha 7.
Klub seniorů Prahy 7 celoročně pořádá pro své členy řadu zajímavých kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí a nabízí také slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech či službách.
Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti
Malí obyvatelé Prahy 3 se zase mohly vyřádit při tvorbě návrhů vánočního osvětlení jedné ze žižkovských ulic. Radnice trojky nechala vyrobit originální osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek, které instalovala v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov. Děti se tak symbolicky podílí na zvelebení veřejného prostoru a výsledek sklidil velmi pozitivní ohlasy.
Oficiální rozsvícení netradiční výzdoby proběhlo v první adventní sobotu, 29. listopadu. Dětské postavičky na elektrických sloupech vydrží až do Tří králů, tedy do 6. ledna 2026.