Okruh? Jeho stavba byla současným vedením města v podstatě odložena, říká Scheinherr

Autor: Marek Peška
  8:45
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Adam Scheinherr

Adam Scheinherr | foto: PRAHA SOBĚ

Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy
Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy
Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy
Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy
14 fotografií
Adam Scheinherr. Jeden z kandidátů na pražského primátora je zástupcem městské strany Praha sobě, je prvním ze série rozhovorů s lidmi, kteří se o post šéfa Prahy ucházejí. Scheinherr je jeden z mála lidí, kteří se do vyšších pater pražského magistrátu dostali přes svou občanskou iniciativu. Scheinherr stál za záchranou Libeňského mostu. A kvůli němu schytává největší kritiku.

Jako náměstek pro dopravu (2018–2023) také čelil kritice kvůli častým uzavírkám. Na druhou stranu byl odvážný, když pod jeho vedením začala rekonstrukce dopravně nejvytíženější stavby v Česku (květen 2022), a to jen čtyři měsíce před komunálními volbami, ačkoli bylo vcelku jasné, že mu to politické body nepřinese. Očekávaly se komplikace. Prosadil použití vysokopevnostního betonu, sondy pak ukázaly, že most je ještě v horším stavu, než tvrdily předchozí průzkumy. Projekt komplexní rekonstrukce získal několik odborných ocenění včetně titulu v soutěži Stavba roku.

Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy

„Kolony v Praze dělají hlavně auta, která do města každý den přijíždějí z okolí. Řešením je železnice,“ říká v rozhovoru pro deník Metro známý propagátor alternativní dopravy v Praze. Scheinherr dostal otázky, na které chce znát odpověď většina Pražanů. V následujících dnech stejné otázky budou deníkem Metro položeny všem kandidátům.

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Jak vyřešíte bydlení?
Za osm let nevznikl v Praze jediný nový městský bytový dům. První povolení na 22 bytů přišlo letos v srpnu a stavba ještě nezačala. Náš závazek je dotáhnout k realizaci 8 000 nových dostupných městských bytů, další stovky bytů nakoupit a také konečně přestat obecní byty prodávat. K tomu rychlé povolování soukromé výstavby a u velkých projektů 10 procent bytů přímo do majetku města.

Kde vezmete peníze na metro D?
Praha má skoro 175 miliard na účtech. Navíc jsme už za nás na metro dohodli velmi výhodný úvěr s Evropskou investiční bankou. Peníze nikdy nebyly problém, problém je, že město neumí projekt dostat do realizace, kdy jsou finance potřeba.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

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Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

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Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Má Praha stavět více parkovacích domů?
Ano, ale na správných místech. Záchytná parkoviště u metra, vlaků a na hranici města. Za mého náměstkování se kapacita P+R zdvojnásobila a postavilo se největší záchytné parkoviště v ČR na Černém Mostě pro až 900 aut. Současná koalice ODS, STAN a Pirátů zahájila za celé volební období jedinou, ale připravenou stavbu (s pravomocným stavebním povolením z minulého období). U Zličína staví P+R 15 minut pěšky od metra, což nedává smysl.

Co uděláte s kolonami?
Kolony v Praze dělají hlavně auta, která do města každý den přijíždějí z okolí. Řešením je železnice. Když vlak pojede často, spolehlivě a rychleji než auto, lidé nechají auto doma. K tomu potřebujeme záchytná parkoviště u nádraží a na hranici města a ta chceme stavět ve spolupráci se Středočeským krajem. Každý, kdo přesedne do vlaku, uvolní silnici tomu, kdo autem jet musí. A zahájíme stavbu Městského okruhu. Za mě šlo do jeho přípravy 550 milionů, za současné koalice jen 30 milionů a zhotovitel se má vybírat nejdřív v roce 2030. To není plán, to je odklad.

Superdebata kandidátů na pražského primátora. Na snímku Adam Scheinherr (Praha sobě). (30. září 2026)

Jaký je váš názor na sdílenou dopravu?
Sám sdílenou dopravu často používám. Sdílená kola i auta v Praze fungují dobře a město by je mělo podporovat. Když jsem byl náměstek, zavedli jsme 15 minut sdílených kol zdarma na Lítačku. Hezky se tak totiž dá doplňovat třeba cesta MHD.

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Která část Prahy je nyní podle vás nejvíce zanedbaná?
Z hlediska veřejného prostoru jsou to ta typická místa jako okolí Palmovky, okolí smíchovského nádraží a okolí hlavního nádraží. Na ně se musíme zaměřit.

Co chcete zrušit jako první?
Prodej městských bytů a pozemků. Město, které si stěžuje na drahé bydlení a přitom prodává vlastní byty, si protiřečí. A skončí taky zastavování projektů, které už mají stavební povolení. Malostranské náměstí nebo lávka v Braníku, tramvajová trať do Suchdola, z Motola na Vypich, to a další projekty, třeba i přechod pro chodce u podolské nemocnice.

Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy

Jaký projekt musí být podle vás hotový do roku 2030?
Nebudu slibovat něco, co nejde. Do roku 2030 se bude Městský okruh stavět, metro D bude finišovat, bude finišovat studie proveditelnosti na metru O a Pražané budou mít minimálně 2 000 nových městských bytů.

S kým byste nikdy nešli do koalice?
Nepřekročitelná hranice jsou SPD a Motoristé. Naším cílem je, aby Praha nebyla v rukou hnutí ANO, které umožňuje extremistům vládnout ve Sněmovně. Se zbytkem demokratického spektra se bavíme o programu, ne o ideologiích.

Jednou větou – proč by vás měl Pražan volit?
Praha teď nejvíc potřebuje jedno: změnu ve vedení. Chci vyhrát a chci být primátor, protože mě štve, že Praha čtyři roky přešlapuje na místě. Praha si zaslouží víc než spícího primátora a partu lidí, kterým jde hlavně o místa. Nechci, aby Prahu ovládl Babiš. Každý hlas, který propadne, mu pomáhá.

Z aktivního občana politikem

  • Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., vystudoval strojírenství a fyziku, byl a pracoval jako projektový manažer v Ústavu jaderného výzkumu Řež. Podílel se také na projektech OSN zaměřených na snižování jaderné hrozby.
  • Do politiky vstoupil přes svou iniciativu na záchranu Libeňského mostu. K dnešnímu dni jsou však jeho části zbourány a na opravách se nepracuje. Kritici současný stav mostu přisuzují právě Scheinherrovi. Praha v roce 2022 uzavřela smlouvu na rekonstrukci. Původní zadání počítalo mimo jiné se zachováním mostních oblouků a citlivou rekonstrukcí. Jenže během přípravy se ukázalo, že stav některých částí je horší, než se předpokládalo. A Praha v prosinci 2023 změnila veřejnou zakázku, která neměla být podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) provedena bez nového zadávacího řízení. Scheinherr tedy neměl vliv na to, že se práce zastavily. ÚHOS loni v září 2025 proto pravomocně zakázal Praze pokračovat v rekonstrukci podle studie z roku 2023. Letos v květnu rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Brně. Celková rekonstrukce nebude stát stovky milionů, ale odhaduje se, že dosáhne dvou miliard.
  • Dostal do křížku i s tehdejším primátorem Zdeňkem Hřibem za to, jakým způsobem byl vybrán tehdejší šéf dopravního podniku Petr Witowski. Hřib tvrdil, že Witowskému k tomu pomohla blízkost Prahy sobě. Scheinherr ale označení Witowského za svého „člověka“ odmítal.
  • V září 2022 to schytal za fotografii svého služebního vozu zaparkovaného na chodníku. Scheinherr tvrdil, že parkoval jeho řidič.
  • Do širšího povědomí se dostal také kvůli kauze Dozimetr. Coby šéf dozorčí rady dopravního podniku (DPP) se dostal k podezřelému dění ve vedení DPP. Předal informace policii a podal trestní oznámení. Kauza se týká údajného úplatkářství a ovlivňování zakázek. Na Scheinherra mířila kritika za to, že jako vlivný člen vedení nejbohatší městské firmy v zemi, který ročně hospodaří s desítkami miliard korun, nezajistil větší kontrolu a nepřijal protiúplatkářská opatření.
  • Významně se podílel na stavbě Štvanické lávky, Dvoreckého mostu a také několika tramvajových tratí .

Adam Scheinherr aspiruje na primátora Prahy

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