Jako náměstek pro dopravu (2018–2023) také čelil kritice kvůli častým uzavírkám. Na druhou stranu byl odvážný, když pod jeho vedením začala rekonstrukce dopravně nejvytíženější stavby v Česku (květen 2022), a to jen čtyři měsíce před komunálními volbami, ačkoli bylo vcelku jasné, že mu to politické body nepřinese. Očekávaly se komplikace. Prosadil použití vysokopevnostního betonu, sondy pak ukázaly, že most je ještě v horším stavu, než tvrdily předchozí průzkumy. Projekt komplexní rekonstrukce získal několik odborných ocenění včetně titulu v soutěži Stavba roku.
„Kolony v Praze dělají hlavně auta, která do města každý den přijíždějí z okolí. Řešením je železnice,“ říká v rozhovoru pro deník Metro známý propagátor alternativní dopravy v Praze. Scheinherr dostal otázky, na které chce znát odpověď většina Pražanů. V následujících dnech stejné otázky budou deníkem Metro položeny všem kandidátům.
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Jak vyřešíte bydlení?
Za osm let nevznikl v Praze jediný nový městský bytový dům. První povolení na 22 bytů přišlo letos v srpnu a stavba ještě nezačala. Náš závazek je dotáhnout k realizaci 8 000 nových dostupných městských bytů, další stovky bytů nakoupit a také konečně přestat obecní byty prodávat. K tomu rychlé povolování soukromé výstavby a u velkých projektů 10 procent bytů přímo do majetku města.
Kde vezmete peníze na metro D?
Praha má skoro 175 miliard na účtech. Navíc jsme už za nás na metro dohodli velmi výhodný úvěr s Evropskou investiční bankou. Peníze nikdy nebyly problém, problém je, že město neumí projekt dostat do realizace, kdy jsou finance potřeba.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Má Praha stavět více parkovacích domů?
Ano, ale na správných místech. Záchytná parkoviště u metra, vlaků a na hranici města. Za mého náměstkování se kapacita P+R zdvojnásobila a postavilo se největší záchytné parkoviště v ČR na Černém Mostě pro až 900 aut. Současná koalice ODS, STAN a Pirátů zahájila za celé volební období jedinou, ale připravenou stavbu (s pravomocným stavebním povolením z minulého období). U Zličína staví P+R 15 minut pěšky od metra, což nedává smysl.
Co uděláte s kolonami?
Kolony v Praze dělají hlavně auta, která do města každý den přijíždějí z okolí. Řešením je železnice. Když vlak pojede často, spolehlivě a rychleji než auto, lidé nechají auto doma. K tomu potřebujeme záchytná parkoviště u nádraží a na hranici města a ta chceme stavět ve spolupráci se Středočeským krajem. Každý, kdo přesedne do vlaku, uvolní silnici tomu, kdo autem jet musí. A zahájíme stavbu Městského okruhu. Za mě šlo do jeho přípravy 550 milionů, za současné koalice jen 30 milionů a zhotovitel se má vybírat nejdřív v roce 2030. To není plán, to je odklad.
Jaký je váš názor na sdílenou dopravu?
Sám sdílenou dopravu často používám. Sdílená kola i auta v Praze fungují dobře a město by je mělo podporovat. Když jsem byl náměstek, zavedli jsme 15 minut sdílených kol zdarma na Lítačku. Hezky se tak totiž dá doplňovat třeba cesta MHD.
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Která část Prahy je nyní podle vás nejvíce zanedbaná?
Z hlediska veřejného prostoru jsou to ta typická místa jako okolí Palmovky, okolí smíchovského nádraží a okolí hlavního nádraží. Na ně se musíme zaměřit.
Co chcete zrušit jako první?
Prodej městských bytů a pozemků. Město, které si stěžuje na drahé bydlení a přitom prodává vlastní byty, si protiřečí. A skončí taky zastavování projektů, které už mají stavební povolení. Malostranské náměstí nebo lávka v Braníku, tramvajová trať do Suchdola, z Motola na Vypich, to a další projekty, třeba i přechod pro chodce u podolské nemocnice.
Jaký projekt musí být podle vás hotový do roku 2030?
Nebudu slibovat něco, co nejde. Do roku 2030 se bude Městský okruh stavět, metro D bude finišovat, bude finišovat studie proveditelnosti na metru O a Pražané budou mít minimálně 2 000 nových městských bytů.
S kým byste nikdy nešli do koalice?
Nepřekročitelná hranice jsou SPD a Motoristé. Naším cílem je, aby Praha nebyla v rukou hnutí ANO, které umožňuje extremistům vládnout ve Sněmovně. Se zbytkem demokratického spektra se bavíme o programu, ne o ideologiích.
Jednou větou – proč by vás měl Pražan volit?
Praha teď nejvíc potřebuje jedno: změnu ve vedení. Chci vyhrát a chci být primátor, protože mě štve, že Praha čtyři roky přešlapuje na místě. Praha si zaslouží víc než spícího primátora a partu lidí, kterým jde hlavně o místa. Nechci, aby Prahu ovládl Babiš. Každý hlas, který propadne, mu pomáhá.
Z aktivního občana politikem