Máte čtyři děti. To moc do trendu snižující se porodnosti nezapadá...
Souvisí to asi hodně s vírou. Křesťané v tom současném trendu moc nejedou. Mnoho mých přátel má čtyři děti naprosto běžně. A moje manželka je ze čtyř dětí, také někteří její sourozenci mají čtyři děti, minimálně dvě. Jedna její sestra, která má dvě děti, už má tři vnoučata. V široké rodině je u nás živo. Všude se vaří pro pět šest a více lidí. U nás doma pro tři dcery a jednoho syna. Budu upřímný, kdyby čtvrté dítě byla zase dcera, tak jsme to možná zkusili popáté...
Jaká je porodnost v Praze 14? Podobná?
To bych si teď vymýšlel. Určitě nám přibývají obyvatelé, ale je to kvůli přistěhovávání. Hodně se tu staví, jsme rozvojová oblast. Přesto máme stále málo míst ve školkách a ve školách jsme na hraně. V části Na Hutích mají vzniknout byty pro patnáct tisíc lidí.
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Praha 14 je svým způsobem druhé Jižní Město. Panelák vedle paneláku.
To je osud menších městských částí, které se vyčlenily z těch velkých, jako je Praha 4, Praha 5, Praha 10 nebo my a Praha 9, všude se hodně stavěla sídliště. Už tam bylo daleko třeba na radnici, vezměte si, že z Jižního Města jste museli na radnici do Nuslí, odtud až do Vysočan, když ještě nebylo metro, a podobně.
Můžete mít jako starosta dlouhodobou vizi rozvoje, když je to na čtyři roky a nikdy nevíte, jestli v dalších volbách uspějete? Není snadnější hezky naslibovat?
Je obecnou pravdou, že v politice jsou stále stejní lidé, noví nepřibývají. Nebudu se bavit o velké politice, tam to úplně neplatí. Naše strana má v Praze z dvaadvaceti starostů šestnáct. Všechny znám už roky, a i když některý chvíli nebyl starostou, tak se mnozí zase vrátili, aspoň do vedení radnic. I v našem zastupitelstvu se ze třiceti lidí ve volbách vymění čtyři pět. Lidé do politiky nechtějí, to je mi líto.
Co nebo kdo za to může?
Souvisí to s obecnou dehonestací politiky. Když do ní někdo jde, tak jen se zlým úmyslem a zbohatnout, protože nic jiného neumí. Tak to mezi lidmi hodně platí. Nebudu lhát, do politiky jsem vstupoval před dvaceti lety. Bývalý starosta mi něco slíbil, nesplnil, a já se rozhodl vstoupit do strany s tím, že ji zevnitř rozložím. Pak jsem zjistil, že lidé, co ve straně nejsou vidět, jsou nadšení. Oni jsou v kampani v ulicích, rozdávají letáčky, baví se s lidmi a pak ani nejsou v zastupitelstvu. Přitom obětují čas, rodinu i peníze. Když jsem se s takovými lidmi seznámil, trochu jsem cíl přehodnotil.
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Neodpověděl jste na ty vize. Jsou uskutečnitelné?
Vizi mít můžete a můžete si být jistý, že když ne za jedno volební období, tak za druhé nebo ob jedno se to podaří. Uvědomte si, že nikdy to není jen vize jednoho člověka. Já tu svoji musím obhájit v radě, musím přesvědčit ostatní radní, musím přesvědčit zastupitele. Takže když si něco odsouhlasíme, už to není vize jednoho člověka. Starosta je funkce důležitá, ale je spíš konferenciér. Když nebude mít vizi celá koalice, tak tady je můj hlas jen jeden z devíti v radě. Dá se předpokládat, že i když vy budete starosta a v dalším období už ne, tak se koalice buď zachová, nebo mírně změní, ale ta vize stejně zůstane a někdo ji pak dokončí. Když je o ní přesvědčena většina. U staveb, jako jsou třeba školy, je to vždy přesah období. Domov seniorů jsem dávali dohromady přes dvě nebo tři volební období.
Je vize, která se nesplní?
Ano, zřejmě biotop vedle Kyjského rybníka. Dokonce máme stavební povolení. Je to ukázka toho, že když musíte dodržovat lhůty, protahují se výběry dodavatelů, občas stavbu někdo zablokuje a tak dále. Kdybych měl teď osmdesát milionů korun, můžeme hned stavět. Trvalo to ale tak dlouho, že sice máme povolení, ale boom biotopů uvadl. V průzkumech se lidé vyslovují spíše pro bazén než pro biotop, který využijí čtyři měsíce v roce. Biotop, který se čistí kořenovou čističkou, ale nesnese opalovací a jiné krémy, které se do vody smývají z koupajících a ničí rostliny. To neuhlídáte. Sice této vizi stále věřím, ale asi se to změní v koupaliště. Vize, kterou možná dotáhnu, ale bude jiná.
Velkou vizí jsou teď v Praze nové tramvajové tratě. Nemáte sen, že ji z Lehovce protáhnete až na Černý Most?
V celopražské koncepci to je, v Metropolitním plánu končí tramvaj tady před naší radnicí. My se tomu usilovně bráníme, kopírovat linku metra nám nepřipadá rozumné. Ještě bych pochopil ekologický trolejbus. Ale tramvajovou trať za miliardu?
Tramvaj by mohla klidně pokračovat do Horních Počernic.
Kolega, který má na starosti strategické plánování, přišel s myšlenkou prodloužit metro nejlépe až do Nehvizd, i když už jsou za hranicí města. Za pár let ale mohou být jeho součástí. Že by všichni, kteří z toho směru přijíždějí do Prahy, nekončili na Černém Mostě, ale v Horních Počernicích, respektive v Nehvizdech. Za třicet let je možná tato vize reálná. Prodloužené metro by ale zase kopírovaly vlaky, kdyby tady vzniklo přemostění pro chodce mezi vlakem a metrem. Stavět teď metro za miliardy mi nepřipadá rozumné, ale vidět to jako vizi budoucnosti, proč ne? Jestli kolega, který tuhle vizi má, přesvědčí většinu.
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Kde má Praha 14 centrum? Praha 1 má Václavák a Staromák, Praha 2 náměstí Míru. Tady trochu tápu.
Těžko hledat. V Praze potřebujete dobrou dopravní dostupnost, nejen auta a MHD, ale i pěšky. Jistě, výhodou je stanice metra. Zeptejte se na jedenáctce, jestli mají centrum na Hájích, nebo na Chodově, nebo na Opatově. Na třináctce je to relativně jednoduché – na stanici Nové Butovice, kde je i radnice. U nás je to složitější. Zatím se dá za centrum považovat střed Prahy 14, což je právě u naší radnice. I proto je radnice v tomto paneláku, ne jinde. Je odtud všude stejně daleko. Je to u metra Rajská zahrada, je tu nákupní centrum, škola, doleva Hloubětín, doprava směr Černý Most, Kyje, Jahodnice. Jsme relativně uprostřed.
Kdyby byly peníze na novou radnici, kam byste ji nejraději situoval?
Asi už na Černý Most. Dopravní dostupnost, velké nákupní centrum i blízkost klidové zóny. Jenže nejsou pozemky. Jedna možnost je tady u stávající radnice, zbourat staré nákupní centrum. Existuje plán na velké administrativní centrum, kde by radnice mohla také sídlit. Je to ale rovněž vize, horizont možná deset let. Na Černém Mostě by byla kapacita růstu i s ohledem na plánovanou výstavbu na Hutích.
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Zkuste pojmenovat jednu vizi, kterou byste dokázal během jednoho období realizovat.
Upozorňuji, že si ji můžete dát jako kandidát, už ne jako starosta. Říkal jsem, že jako starosta jste jen jeden hlas z devíti v radě. Nejen v politice, ale i v životě si ale dávám cíle, které jsou splnitelné. Nebo to neslibuji. Aby mi nemohl někdo vyčítat, že jsem něco nedodržel. Nemám přehnaná očekávání, že postavíme mrakodrapy a metro. Když jsem to dodržel do svých padesáti, tak teď nezačnu dle rčení, že nikdo vám nemůže dát víc, než vám já mohu slíbit. Dávám si také pozor na to, abych pronášel věty typu „to nikdy neudělám, s tím nikdy nepůjdu do koalice“. Asi bych se hanbou propadl, kdyby na mě novináři vytáhli, co jsem kdysi slíbil a nedodržel. Proto si dávám reálné cíle. Vím, že pokud tu budeme i příští čtyři roky v koalici, postavíme jednu školu, jeden domov pro seniory, určitě chci postavit nějaké družstevní byty. Vidíte, družstevní byty. Zrovna něco, co se podařilo v jednom volebním období, teď je budeme kolaudovat. Když už jste se ptal na reálné cíle.
V kanceláři i na chodbě před ní se chlubíte oceněním Přívětivý úřad. Co si pod tím mám představit?
My jsme se například přihlásili s tématem genderové vyrovnanosti. Nebo máme otevřeno od sedmi, protože když půjdete na živnostenský odbor, nemusíte čekat do osmi nebo si brát volno. Máme otevřeno i přes polední pauzu. Úřední i neúřední den, vždycky někoho najdete. Nějaká bezpečnostní omezení máme, ale jinak jsme snad dost přívětiví. Radnice nemusí být přívětivá jenom vůči občanům, může být přívětivá i ke svým zaměstnancům, když jim vytvoříte příjemné pracovní prostředí, možnost práce z domova. Elektronické doklady jsme zavedli ještě předtím, než to zákon uváděl. Nebo přívětivost vůči přírodě...
K přírodě?
Místo střílení holubů jsme vypustili sokoly a zvolili přirozenou regulaci. Kritérií, která můžete v přihlášce uvést, je hodně.