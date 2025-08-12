O tomto víkendu se cestující na lince metra B musí připravit na přerušení provozu v úseku Florenc – Vysočanská. Důvodem je pokračující rekonstrukce stanice Českomoravská. Stejné opatření se bude opakovat i o víkendu 23. a 24. srpna.
Pro zajištění dopravní obslužnosti bude zavedena náhradní tramvajová linka XB. Ta pojede v trase Florenc – Karlínské náměstí – Křižíkova – Urxova – Invalidovna – Palmovka (ul. Zenklova) – Palmovka (ul. Na Žertvách) – Balabenka – Divadlo Gong – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská.
Současně dojde k úpravám tras stávajících tramvají. Linka 8 pojede z Nádraží Podbaba přes Hradčanskou až na Lehovec. Linka 31 bude vedena v polookružní trase Spojovací – Krejcárek – Palmovka (ul. Sokolovská) – Palmovka (ul. Na Žertvách) – Krejcárek – Spojovací.
Pro rychlejší spojení mezi centrem a severovýchodem Prahy bude posílen i vlakový provoz na trati 232. Od přibližně 6:00 do 22:00 vyjedou vložené spoje S2X v trase Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Rajská zahrada – Praha-Horní Počernice. Budou jezdit každých 30 minut a společně s pravidelnými spoji nabídnou interval 15 minut.
Více informací a aktuální jízdní řády jsou k dispozici na webu Pražské integrované dopravy.